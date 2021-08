C i sono alcune cose che il tuo cane sa di te, anche se tu non ci fai caso o non te ne accorgi. Conoscerle è molto importante per capire quanto è unico il vostro rapporto

È sempre lì, con i suoi occhi profondi, pronto a giocare e a tenerti compagnia. Ma non è tutto qui, perché ci sono cose che il tuo cane sa di te e che tu neanche immagini.

Ad alcune fai caso, ma probabilmente senza dare loro la giusta attenzione. Altre, invece, sono talmente tanto sorprendenti da lasciare a bocca aperta. Di seguito ne elenchiamo cinque, che ti dimostreranno che sì, il cane è proprio il tuo migliore amico.

Se sei infelice con qualcuno

Tu probabilmente non te ne sei ancora resa conto, ma Fido ne è già consapevole: tra le cose che il tuo cane sa di te c'è anche il livello di malessere che le persone ti provocano.

Non importa che si tratti di un'amica, del partner o di un parente: il cane sa benissimo, ancor prima che tu riesca ad accettarlo, che quella persona non è giusta per te e ti mette a disagio.

Non significa che senta che quella persona è "cattiva" in senso generale, semplicemente si rende conto del fatto che la sua persona del cuore prova delle sensazioni non piacevoli durante l'interlocuzione.

Se ne accorge dai piccoli gesti che commetti inconsciamente e dal modo che quella persona ha di relazionarsi a te. E, in realtà, una volta che ne è consapevole, ti aiuta quando sei in difficoltà, magari comportandosi in modi apparentemente incomprensibili.

Se il tuo umore sta cambiando

Tu non ci sei ancora arrivata, ma lui sì. Il cane sente nell'aria che qualcosa sta cambiando, non importa quanto repentinamente accada. Se ne accorge perché, gradualmente, vede cambiare la tua espressione o ti vede muovere in maniera diversa.

Magari tu non ci hai ancora fatto del tutto caso, magari non hai ancora realizzato che è in arrivo un'ondata di felicità o un picco di malinconia, ma lui lo sa già.

Attenzione, non prevede il futuro: semplicemente inizia a "fiutare" i tuoi sentimenti e le tue emozioni mentre sono in crescendo e usa una delle sue doti più spiccate, quella dell'anticipazione.

Questa capacità, in natura, permette loro di capire se un pericolo si sta avvicinando o se una situazione è potenzialmente tranquilla e rilassante e di adeguarsi a ciò che sta per succedere.

È il motivo per cui, se sei estremamente felice, lo ritroverai a scodinzolare di fronte a te, mentre se sei triste ti raggiungerà e poserà il suo muso sulle tue gambe, osservandoti con un'espressione addolorata e afflitta.

Se sei ammalata

Ebbene sì, tra le cose che il tuo cane sa di te c'è anche il tuo stato di salute. Il cane ha un senso molto potente, quello dell'olfatto. Per mezzo di quest'ultimo riesce a percepire tutta una serie di cambiamenti che noi non riusciamo a individuare.

Tra questi cambiamenti ci sono anche quelli del nostro corpo. Quando ci ammaliamo, infatti, il nostro odore cambia (in maniera impercettibile per un naso umano) e il cane se ne accorge.

Moltissime persone si rendono conto di stare male o di avere qualcosa che non va proprio perché il cane comincia a comportarsi in modo diverso dal solito: questo è uno dei motivi per cui avere un cane ti farà vivere di più (e meglio).

Se stai vivendo un intenso periodo di stress

Il cane è una creatura intelligente che ha a cuore il benessere della persona con cui vive, al punto tale da osservarla per ore e ore, pur rimanendo in disparte.

Le sue capacità d'osservazione, il suo olfatto e la sua spiccata sensibilità fanno in modo che capisca ben prima che tu stessa lo comprenda, quanto è stressante il periodo che stai vivendo.

Fido individua il cambiamento dei tuoi ritmi, riesce a capire se ultimamente dormi male, comprende alla perfezione che alcuni gesti reiterati (mangiare troppo o scordarsi di mangiare, fumare, mangiarsi le unghie) sono legati allo stress e all'ansia.

In questi periodi il si comporterà come si comporta un migliore amico: ti starà vicino se glielo renderai possibile e resterà un po' più distante se comprenderà che non è il caso di disturbarti.

Se sei innamorata

Davvero, pensavi che il cane potesse intuire tutte le cose precedenti e che non capisse se ti sei innamorata? Suvvia! Il cane è quella creatura a cui non puoi assolutamente mentire: puoi negare a te stessa di star provando qualcosa di così forte, ma lui non si farà ingannare.

Intanto, come abbiamo già detto, i cani percepiscono gli sbalzi d'umore. In più, con il loro olfatto portentoso, sono in grado di "sentire l'odore" dell'amore, perché fiutano gli ormoni che il corpo secerne in queste situazioni.

Fido sente i picchi di vasopressina, ossitocina e serotonina e sa perfettamente cosa sta succedendo. Inoltre, standoti accanto ogni giorno, sa che stai mettendo una rinnovata cura quando ti prepari per un appuntamento o che ti stai impegnando particolarmente per qualcosa cui prima non davi peso.