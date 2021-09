G emelli, Bilancia e Acquario sono intelligenti e affascinanti. Come conquistarli? 5 cose che vogliono tutti i segni zodiacali di aria.

Estrosi, intelligenti e stimolanti, i segni zodiacali di aria sono fra i più affascinanti dello Zodiaco. Caratterizzati da una grande fantasia e amanti della libertà, Gemelli, Bilancia e Acquario hanno molto in comune fra loro. L’Aria è il terzo elemento naturale, preceduto dal Fuoco e dalla Terra, seguito dall’Acqua. Rappresenta il mondo delle idee, l’apertura mentale e lo spirito, oltre all’insofferenza a ogni confinamento. Per questo motivo le persone che sono del segno dei Gemelli, della Bilancia o dell’Acquario hanno uno spiccato senso artistico, sono sognatrici e socievoli. Ma cosa desiderano davvero? 5 cose che vogliono tutti i segni zodiacali di Aria

Libertà

Bilancia, Acquari e Gemelli sono accomunati da un grande bisogno di libertà. Non sopportano di essere controllati e detestano la monotonia. Per loro la vita è fatto soprattutto di grandi sogni, di progetti per il futuro e di idee spesso bislacche, ma all’avanguardia. Considerano il proprio spazio personale fondamentale e a volte hanno bisogno di stare soli per ritrovare il giusto equilibrio, per questo non gradiscono il sentirsi controllati. Meglio lasciarli liberi di sognare, di creare il loro mondo e di uscire fuori dagli schemi: solo quando non si sentiranno legati mostreranno il lato migliore alle altre persone.

Decisione

Sembra bizzarro, ma la persona giusta per stare accanto a un segno d’aria è proprio quella che è in grado di prendere decisioni al posto suo. Gemelli, Bilancia e Acquario infatti sono notoriamente molto indecisi e potrebbero trascorrere giornate intere a pensare a qualcosa senza arrivarne a capo. Attenzione però: questo non significa che vogliono essere “scavalcati”, ma hanno necessità di una piccola “spinta” per arrivare all’obiettivo. Guai dunque a criticarli (sono permalosissimi!), meglio ragionare insieme a loro per trovare la soluzione (o l’opzione) giusta in ogni situazione.

Sognare a occhi aperti

I segni d’Aria proprio non ci pensano a stare coi piedi per terra. Il loro animo artistico li porta a essere degli inguaribili sognatori. La Bilancia è romantica, mentre l’Acquario e i Gemelli cercano sempre una via di fuga dalla routine quotidiana per non rischiare di “spegnersi”. Stare accanto a questi segni non è affatto semplice perché hanno necessità di stimoli continui. Per loro la realtà non basta, ma desiderano qualcosa di più, che sia una sorpresa improvvisa o una fuga non programmata. Sorprenderli è il modo giusto per conquistarli e per evitare che subentri la noia.

Intelligenza

In amore, così come in amicizia e in tutti i rapporti interpersonali, i segni d’Aria trovano altamente stimolante l’intelligenza. È vero, alcuni, come la Bilancia, considerano il lato estetico molto importante, ma, proprio come Gemelli e Acquario, sono segni intellettuali. L’arte e la cultura li attraggono, per questo trovano avvincente parlare di questi argomenti. Amano socializzare e partecipare a mostre, concerti e conferenze, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. La loro serata perfetta? Un giro al museo oppure la prima di un nuovo film, di cui discuteranno a lungo, facendo ragionamenti e argomentando ogni aspetto.

Complimenti (sinceri)

Bilancia, Acquario e Gemelli sono segni che amano essere adulati. Adorano i complimenti, a patto però che siano sinceri. Non sopportano infatti le persone che tendono a lusingare per interesse e, nonostante siano dei sognatori con la testa fra le nuvole, individuano con facilità chi finge. Gli elogi dunque dovranno essere sempre veri e arrivare al momento giusto per nutrire l’ego di questi segni d’Aria. L’aspetto fisico per loro conta, eccome, ma l’elemento “mentale” è ancora più importante. “Sei intelligente”, “Hai una grande cultura”, “Mi fido della tua opinione”, sono frasi che fanno sentire questi segni apprezzati.

Cosa non dire mai ai segni d’Aria

I segni d’Aria sono piuttosto permalosi, per questo motivo quando si parla con loro è importante non commettere errori.

Prendi una decisione – Come abbiamo già sottolineato, Gemelli, Bilancia e Acquario hanno serie difficoltà a prendere decisioni. Non sopportano le scelte sbrigative e spesso possono trascorrere giorni prima che ne prendano una. Sottolineare questa insicurezza e spronarli a decidere in fretta potrebbe rivelarsi un grave errore.

Arrivo tardi – I segni d’Aria sono molto precisi, soprattutto quando si parla di appuntamenti. Non sopportano chi ritarda e considerano questo atteggiamento una gravissima mancanza di rispetto. Si tratta per loro di una questione di correttezza e pretendono che gli altri la pensino come loro.

Sei bugiardo – La naturale diffidenza dei segni d’Aria spesso finisce per farli sembrare ciò che non sono. A volte Gemelli, Bilancia e Acquario possono risultare distaccati e falsi, ma conoscendoli meglio si scopre che non è affatto così. Semplicemente tendono a non aprirsi troppo con gli altri e ad adattarsi alle situazioni, tentando di andare d’accordo con tutti.

Sei pigro – Poiché compiono un grande lavoro dal punto di vista mentale, spesso i segni d’Aria risultano pigri. Ma guai a sottolinearlo! Sono infatti molto permalosi e amano affrontare con calma le situazioni, riflettendo a lungo sul da farsi.