Sei una fashion-lover del segno della Bilancia? È il tuo momento: le stelle stanno per rivelare tutto, ma proprio tutto, sul tuo stile e sui “mai più senza” da far entrare di corsa nel tuo guardaroba

Segni particolari: affascinanti. Cosa chiedere di più?

Le nate tra il 23 settembre e il 22 ottobre sono ciò che definiremmo senza esitazione delle autentiche icone di stile, amanti come sono di tutto ciò che è indiscutibilmente “bello”, “iper-femminile” e “ricco”.

Se appartieni al segno della Bilancia una cosa dobbiamo dirtela: la semplicità non è certo la tua dote migliore, ma hai un senso estetico e un personale scintillio talmente spiccati da farti perdonare praticamente tutto.

Cocktail-party, balletti e cene esclusive sono gli elementi naturali di questo segno così attraente e modaiolo per attitude, stile e conversazione brillante.

D’altra parte è risaputo: in caso di “emergenza dress-code elegantissimo” un metodo infallibile per fare centro è quello di chiedere aiuto a un’amica Bilancia e il gioco è fatto. Se poi la fortunata appartenente al segno più fascinoso dello zodiaco sei proprio tu, il problema non esiste nemmeno perché sappiamo che saprai tirar fuori dal cilindro (aka il tuo guardaroba!) l’outfit più chic e “azzeccato” dell’evento.

Se sei una nata tra il 23 settembre e il 22 ottobre non puoi davvero perdere il fashion-oroscopo di questo mese dunque: gli astri sono pronti a svelarti tutto – ma proprio tutto! – su guardaroba ideale, stile e must-have per una Bilancia DOC.

Lo stile della Bilancia

Le nate sotto il segno della Bilancia sono delle vere e proprie estete, amanti del lusso e di tutto ciò che è “canonicamente bello e impeccabile”.

Se appartieni a questo segno zodiacale dunque non abbiamo dubbi: hai un’autentica passione per le mise raffinate e per tutte quelle situazioni che ti permettono di sfoggiarle.

Sei sicuramente attenta alle tendenze del momento, ma prediligi i capi iconici e senza tempo alle fugaci passioni per “colpi di testa” da una stagione e via. Sei una donna da “per tutta la vita” insomma, soprattutto nel guardaroba!

Il tuo fashion-potere risiede in un fiuto impeccabile che ti aiuta sempre a scovare pezzi raffinatissimi e iper-femminili ovunque: se c’è un long-dress nel tuo raggio d’azione, sappiamo che lo troverai!

Il tuo stile si potrebbe descrivere quindi come una sintesi semplicemente perfetta tra glamour ed eleganza, completato da un DNA da diva che oseremmo definire quasi “da red carpet”.

Il tallone d’Achille di una Bilancia? Gli outfit sporty, che domande!

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo se appartieni a questo segno è quindi quello di lavorare sulla semplicità, ricorda: non esiste solo l’haute couture!

Come diceva Diane von Furstenberg, non serve sempre eccedere: “tutto è nell’attitudine”. E di certo tu ne hai in abbondanza!

I colori della Bilancia

La “palette del cuore” delle nate sotto il segno della Bilancia è una fusione perfetta tra fashion e femminilità allo stato purissimo.

Di quali nuances potremmo parlare se non di tutte le tonalità di rosa (o quasi)?

Le tinte che ti fanno perdere la testa se appartieni al segno della Bilancia, sono avvolgenti e vagamente civettuole, valorizzano il tuo lato girly e ti rimandano ai long-dress sensuali di dive come Marilyn Monroe, da te tanto amate.

Dai candy pink a quelli vagamente aranciati come le albe estive, fino ad arrivare alle tonalità più intense come l’antico, lo shocking o il sorbetto, siamo pronti a scommettere che il tuo guardaroba è davvero un tripudio di rosa!

Long dress nero con dettagli glamour: outfit perfetto per una donna Bilancia (Courtesy of Getty images)

Il blazer è uno dei capispalla più amati dalle Bilancia DOC (Courtesy of Getty images)

Tailleur pantalone, camicetta e mocassini: outfit “tous les jours” perfetto per la donna Bilancia (Courtesy of Getty Images)

Mini dress con applicazioni gioiello e strascico: le donne Bilancia amano gli abiti di haute couture da sfoggiare ai cocktail party (Courtesy of Getty Images)

Long dress in seta stampata con dettagli rosa, il colore del segno della Bilancia (Courtesy of Getty Images)

Il guardaroba perfetto

E ora… spalanchiamo le ante dell’armadio di una Bilancia DOC.

Se appartieni al segno di aria più fascinoso zodiaco il tuo guardaroba sarà un trionfo di scintillio, di pezzi iconici e di haute couture, non abbiamo dubbi.

Le pietre miliari del tuo armadio ideale sono pezzi carichi di charme, eleganza, glamour e dalla spiccata femminilità, of course.

Long e mini dresses preziosi, stole in seta, top in pizzo e tocchi di cashmere fanno da base a un guardaroba ricchissimo e marcatamente deluxe. Ma andiamo con ordine.

Tra i capispalla prediligi di sicuro cappotti avvolgenti o pellicce, mentre per la mezza stagione, oltre a un immancabile trench super-classy, non puoi assolutamente rinunciare a una collezione ben assortita di blazers.

Per tous le jours invece al bando i classicissimi cinque tasche in denim (che acquisti sempre con grande difficoltà), i giubbotti di ogni genere e sorta e le comodissime sneakers: siamo più che certi che anche nella quotidianità punti su capi glamour, spiccatamente girly ed eleganti. Via libera dunque a camicette in seta, pencil skirts in tweed e – perché no – a un tailleur pantalone, magari rubato allo slip-dress o in sontuoso jaquard.

Gli accessori? Sicuramente tra i tuoi acquisti preferiti ci sono pumps dal tacco vertiginoso e pochettes piccole e sfiziose, ma per tutti i giorni come la mettiamo? Di solito, quando la comodità è un requisito fondamentale, ripieghi con grande piacere su mocassini, slippers e stivali, mentre per le borse punti dritta su it-bags ampie ma molto chic.

Shopping corner

Se c’è una cosa che mette d’accordo le donne di ogni segno zodiacale, quella è di certo lo shopping! Eccoci dunque all’angolo più amato in assoluto: lo shopping corner, questa volta dedicato al segno della Bilancia!

Se sei nata tra il 23 settembre e il 22 ottobre dunque, ecco – direttamente dalle stelle – una gallery di proposte di must-have perfette per il tuo segno zodiacale.

Abito lungo di jersey ruggine, Amotea

Decolletè di ecopelle rosso ciliegia, Primadonna Collection

Longuette con spacco davanti, Weili Zheng

Blazer di tessuto jacquard, Ottod’ame

Clutch di cocco viola, Daniele Amato

Giacca da smocking over, C&A

Slipdress di raso di seta, 1920

Camicia con inserti di pizzo, Pomandère

Stivale stile western ma con tacchetto, Kristen McMenamy per AGL

Trench lungo di ecopelle, Motivi

Completo maschile con bottoni di metallo, Tagliatore

Mocassino con para alta, Stonefly

Longdress di tessuto lucido rosa baby, Ottod’ame