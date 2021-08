C he siano amicizie di vecchia data o nuove conoscenze è sempre bello trascorrere del tempo con le persone che amiamo. Ecco come farlo al meglio

Se non esistessero, bisognerebbe inventarle, le amiche. Perché sono loro a illuminare le nostre giornate e a renderle migliori. E poco importa da quanto tempo ci si conosce, quello che davvero conta è la qualità delle giornate trascorse insieme. Ecco perché abbiamo pensato di scrivere un articolo per raccontarvi le cose più belle da fare con un’amica.

Perché non occorre andare dall’altra pare del globo, o scalare l’Everest, per conoscersi a fondo a aumentare quella complicità che già contraddistingue il rapporto di amicizia. Quello che conta davvero è trascorrere del tempo insieme per conoscersi meglio, perché le amiche non smettono mai di stupirci.

Le cose più belle da fare con un’amica

Le abbiamo chiamate “le cose più belle da fare con un’amica”, tutte quelle attività che troverete nei prossimi paragrafi e che vi permetteranno di dare un valore aggiunto alla vostra amicizia. Che poi una precisazione è doverosa: non importa la destinazione, quello che davvero conta è la compagnia. Sarà questa, infatti, a trasformare anche una semplice giornata in casa in un'esperienza incredibile.

Ci sono però una serie di attività che, se svolte insieme, possono davvero fare la differenza. Perché non solo ci permettono di trascorrere il tempo con le persone che amiamo, ma anche perché ci aiutano a conoscere dei lati caratteriali delle persone che già fanno parte della nostra vita. Ecco allora una lista delle cose più belle da fare con un’amica, a partire da subito!

Un viaggio insieme

Non c’è cosa più bella che condividere un’avventura straordinaria, come quella di un viaggio, con un'amica. Che si tratti di una vacanza in un luogo esotico o di un weekend fuori città, quello che davvero conta è organizzarlo insieme.

Di per sé, il viaggio, è un’avventura che si appresta a creare ricordi indelebili e incredibili in ognuna di noi. Condividerlo insieme a qualcuno a cui vogliamo bene rientra in assoluto tra le cose più belle da fare con un’amica.

La parte più bella non è solo quella relativa all'avventura, ma anche quella della programmazione. È questa l'occasione perfetta per conoscersi meglio e per organizzare un itinerario all'insegna di tutte le cose che avete in comune.

Le cose più belle da fare con un’amica: home Spa

Chiacchiere, pettegolezzi e trattamenti di bellezza: non è forse la migliore esperienza da condividere con un’amica? E anche in questo caso non occorre andare chissà dove. Con un po’ di organizzazione, infatti, riuscirete a trasformare la casa in una home spa per due persone e condividere un’esperienza rilassante e rigenerante con la vostra amica.

Decidete i trattamenti da fare in anticipo così da acquistare maschere, creme e peeling. Se entrambe siete amanti dello yoga, potete pensare anche di organizzare una sessione casalinga con una video guida da seguire.

Ovviamente spazio anche alla chiacchiere, dopo il relax, meglio ancora se accompagnate da una merenda e una tisana. Insomma, una giornata così non è forse una delle cose più belle da fare con un’amica?

Passeggiata al parco con picnic

Anche una semplice passeggiata al parco può trasformarsi in un’esperienza incredibile se condivisa con la persona giusta. E quale persona migliore se non la vostra amica?

Per rendere una semplice giornata in mezzo alla natura davvero straordinaria, potreste organizzare un picnic e godere di una splendida giornata per chiacchierare e rilassarvi insieme alla vostra amica.

Le cose più belle da fare con un’amica: concerto

Anche se speso i gusti musicali tra amiche differiscono, siamo certe che ci sarà almeno un cantante che vi piace, uno che vi fa battere il cuore e vi mette d'accordo. In questo caso, perché non date un'occhiata alla programmazione dei concerti in città?

Prendete in considerazione anche il fatto che, soprattutto nella stagione estiva, vengono spesso organizzati dei concerti gratuiti all’aperto. È un’ottima occasione per trascorrere del tempo insieme alla vostra amica, per divertirvi con spensieratezza e per conoscervi meglio.

Una maratona di serie tv

Avete mai sentito parlare di binge watching? Si tratta di una maratona di serie tv da effettuare, rigorosamente, in un arco limitato di tempo. Questa potrebbe trasformarsi nell’occasione perfetta per guardare, insieme alla vostra amica, tutte quelle serie tv che ai maschi proprio non piacciono.

Che siano serie romantiche o grandi cult, come Gossip Girl o Sex and The City, sarà questa l'occasione perfetta trascorrere un pomeriggio o un'intera giornata insieme alle vostre amiche. Ovviamente i commenti sono i benvenuti. Non dimenticate, infine, i popcorn.