Le cose che non dovresti mai dire a chi è dell’Ariete

P ermalosi, gelosi e impazienti. Ma anche pieni di qualità e doti stupende. Ecco le cose da non dire mai a chi è dell'Ariete per avere ottimi rapporti, sereni e duraturi

Ci siamo, la primavera è arrivata e con lei si entra di diritto nel periodo dedicato all’Ariete. Un segno deciso, forte, coraggioso, che ama avere il controllo e il comando delle cose e che non sopporta chi perde tempo e soprattutto chi gli dice cosa fare.

Un bel caratterino, insomma, motivo per il quale ci sono delle cose che non andrebbero mai dette a un Ariete, capaci di infiammarlo in pochissimi secondi e di accendere la sua natura permalosa in pochissime frasi. Ecco perché, se anche voi avete a che fare con un nato/a sotto queste stelle, è bene sapere alcune delle cose che mai e poi mai dovete pronunciare di fronte a un Ariete.

Sei certa di non aver bisogno di aiuto?

Se avete a che fare con un Ariete conoscerete bene quanto possano essere testardi e quanto amino fare le cose da soli, senza l’aiuto di nessuno. Nonostante li vediate in difficoltà, quindi, mai insistere per aiutarli a meno che non siano loro a chiedervi supporto. Non fareste altro che agitarli e assicurarvi una risposta poco gradita.

Ariete, sei troppo sensibile!

Nonostante in apparenza possano sembrare freddi e poco inclini all’emotività, i nati Ariete sono altamente sensibili. Ecco perché è bene non esagerare con i commenti, le battute, le critiche, ecc. li ferireste anche se non ve lo fanno vedere. In più non fategli notare la loro sensibilità, li fareste chiudere a riccio fino a data da destinarsi.

Dovresti riguardare questa cosa

Mai e poi mai criticare un Ariete o dargli consigli non richiesti. Ovviamente se questo non è più che strettamente necessario. In caso contrario è molto probabile che la reazione non sia proprio delle migliori. Dopotutto la loro indole da leader non gli fa accettare dei rimproveri se non più che motivati e possibilmente fatti in privato.

Quanto sei vanitosa/o

E quindi? Un vero Ariete, si sa, porta con sé una buona dose di egocentrismo e vanità tanto da ritrovarsi spesso a specchiarsi e/o a parlare di sé. L’importante è non farglielo notare scatenando il suo lato leggermente permaloso. Meglio cambiare argomento in modo delicato ed elegante, senza che se ne accorga o comunque limitando i danni.

Va bene che sei dell’Ariete ma dovresti essere più paziente

Caratteristica predominante dell’Ariete è la sua impulsività e impazienza nel fare le cose. O meglio e in parole semplici, i nati sotto queste stelle vogliono tutto e subito. Ecco perché, mettere il dito nella piaga invocando alla loro inesistente pazienza, non farà altro che spazientirli ancora di più. Portandoli a manifestare il loro disappunto in tutta la sua intensità. Come dire, esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe.

Non ci riuscirai mai

Ecco le parole che maggiormente tirano fuori l’orgoglio e la competitività del segno dell’Ariete. Una combo perfetta per far si che riescano a trasformare l’impossibile in possibile mettendovelo davanti a ogni costo. E pretendendo anche il vostro riconoscimento. E che state certi vi convinceranno a dargli.

Ariete, ti puoi calmare?

Se c’è una cosa da non dire mai a chi è nervoso e/o agitato è di calmarsi. Se poi la persona in questione è del segno dell’Ariete il consiglio vale doppio. Non fatelo mai e poi mai. Otterreste il risultato opposto e potreste essere voi a pagarne le conseguenze. Dopo tutto siete le persone più vicine in quel momento, se non con voi con chi?

Non essere geloso

Ecco un’altra frase da un milione di dollari e che non dovreste mai dire a un Ariete. La gelosia, infatti, fa parte di loro (dopotutto sono anche egocentrici). Per questo se non gli date le giuste attenzioni che pensano di meritare scatenerete la loro reazione e a nulla servirà cercare di moderarla. Se non ovviamente ad alimentarla ancora di più. Il consiglio? Mettete in conto la gelosia degli Ariete e cercate di farvela amica. Altrimenti lasciate perdere.

Insomma, le cose da non dire mai a un Ariete sono davvero tante ma questo è solo un piccolissimo prezzo da pagare se ci si vuole concedere la possibilità di godere dell’amicizia e/o dell’amore di questo segno eccezionale.

Fatto come tutti di qualche angolo appuntito a cui prestare attenzione ma anche di tante, tantissime qualità a cui, una volta conosciute, sarà difficile rinunciare. Che dire, non vi resta che provare e verificare da voi.