Segni particolari: impulsiva, passionale, fortemente determinata. Neanche a dirlo l’elemento delle donne nate sotto il segno dell’Ariete è il fuoco… e si vede! Se appartieni a questo gruppo infatti possiedi personalità da vendere e fai parte di quella fortunata élite che riesce a dettare sempre le proprie regole. E, appurato che ogni segno zodiacale ha il suo stile, l’Ariete non si smentisce neanche in tema di moda.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Qualsiasi cosa tu indossi, riesci sempre a dare il tuo “tocco”, che oseremmo definire quasi magico per quanto sei capace di stravolgere ogni capo con il tuo inconfondibile carattere. Scopri con noi cosa dicono le stelle dello stile di una Ariete DOC e quali sono i must-have che non possono assolutamente mancare nel tuo guardaroba se sei nata sotto questo fantastico segno.

Lo stile

Lo abbiamo detto: se sei Ariete possiedi una fortissima personalità e la tua indole ribelle fa sì che osi sempre, nella vita come negli outfit. Con te nulla è scontato, non esiste la noia né la monotonia di capi basici o un po’ datati. Già, perché con te ogni pezzo ha molte più vite di un gatto, grazie a quella tua capacità di conferire a ogni look il tuo inconfondibile “tocco”.

Sei maestra assoluta nell’arte del mix and match e delle sovrapposizioni, non ami le convenzioni né ti curi troppo di regole e fashion diktat. Segui semplicemente il tuo istinto che – va detto – sa (quasi) sempre condurti nella giusta direzione.

Ami la praticità: su tutti il tuo stile ideale è sicuramente il comfy chic, anche se bisogna ammettere che te la sai cavare davvero egregiamente in qualsiasi situazione e con qualsivoglia dress code.

Il tallone d’Achille per le nate sotto il segno dell’Ariete? Il rischio dell’azzardo eccessivo, che sfocia a volte in mise decisamente poco bilanciate. Il fashion consiglio che ti dedichiamo è quindi quello che ti darebbe Madamoiselle Coco Chanel: “prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa!”

Foto Launchmetrics/Spotlight

I colori moda per l’Ariete

La palette del cuore della donna Ariete non può che essere calda e grintosa. Il rosso in tutte le sue sfumature è il colore-simbolo di questo segno, dal più brillante, al più speziato, fino ad arrivare alle tonalità rosate dell’anguria.

Se sei Ariete ami quindi inserire un po’ di rouge ovunque, nei capi come nei dettagli. Gli abbinamenti ideali? Adori i contrasti forti, a tratti azzardati, ai quali riesci sempre però a conferire un twist spiccatamente cool… basta trovare il famoso equilibrio del quale non devi mai dimenticarti!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il guardaroba perfetto

Nel guardaroba delle donne Ariete non ci sono regole rigide, come nella loro vita del resto. Difficile domarle! Per renderti felice se appartieni a questo segno la parola chiave nel tuo armadio è “versatilità”: ti occorre infatti una varietà di capi sufficiente da permetterti di giocare con sovrapposizioni di stili e color mix divertenti.

Inserisci quindi nel tuo guardaroba sia capi molto basici e comodi – come un liscissimo slip dress o gli immancabili cinque tasche in denim – che pezzi particolari e dai dettagli decisamente cool. Basterà dare sfogo alla tua fantasia per creare look sempre diversi.

I tuoi accessori ideali? Comodi ma di carattere! Via libera a sneakers (specie se chunky) e ankle boots, ma anche a ballerine deluxe e kitten heels ultra glam. Per completare ogni mise non dimenticare un tocco di rouge, sulle labbra o sui bijoux… decidi tu!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping corner

Pronta per il tuo shopping ad hoc? Abbiamo scelto dal ready to wear i capi e gli accessori perfetti per una vera Ariete purosangue. Ecco quindi la nostra selezione di “mai più senza” da inserire al volo nell’armadio per le nate sotto il segno più passionale e ribelle dello zodiaco.

Tuta in cady, Pennyblack (€ 159)

Cappotto in misto lana, Marc O’ ‘Polo (€ 329,95)

Gonna in denim, & Other Stories

Blusa fantasia, Emme Marella (€ 79,90)

Blazer cropped, Zara (€ 45,95)

Mini abito, Mango

Bracciale con pietre, Bronzallure

Secchiello, V°73

Tracolla in pelle, Valentino

Sandali metallizzati, Stonefly

Ballerine in pelle laminata, Max&Co. (€ 259)