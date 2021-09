5 cose che vogliono tutti i segni zodiacali di acqua

L o zodiaco non è una scienza ma esistono cose che accomunano tutti i segni zodiacali dello stesso gruppo e quelli d’acqua non fanno eccezione.

Le stelle parlano chiaro, almeno per chi ci crede: essere nate sotto determinati segni zodiacali significa avere specifici pregi, attitudini, ambizioni e difetti.

Ognuno è diverso ma quelli appartenenti ai medesimi gruppi sono in qualche modo simili tra loro e legati da un filo rosso invisibile. Non fanno eccezione, ovviamente, i segni zodiacali d’acqua, ovvero Cancro, Scorpione e Pesci, tra i più passionali, riflessivi ed introversi di tutto lo zodiaco.

Queste caratteristiche, unite a molte altre, danno origine a una serie di cose che tutte, ma proprio tutte, le persone che hanno avuto in sorte un segno d’acqua, amano fare.

Ovviamente esistono eccezioni e infinite sfumature ma se anche tu fai parte di questo team molto probabilmente riconoscerai nelle righe seguenti molte cose che ti piacciono e che tendi a fare, più o meno consapevolmente.

Dare sfogo alla creatività

I segni d’acqua sono tra i più estrosi di tutto lo zodiaco.

Eclettici ed originali, nella loro mente si materializzano ogni giorno nuove idee e per questo, una delle cose che proprio non possono evitare di fare è dare sfogo alla loro creatività in ogni modo possibile.

Tale caratteristica è particolarmente spiccata nei Pesci, governati da Nettuno e Giove e a cui appartengono i nati dal 20 febbraio al 20 marzo. Tuttavia, anche se Cancro e Scorpione non sono certo da meno.

Chi ci riesce cerca di esprimere una simile attitudine scegliendo un lavoro creativo, magari seguendo le orme di illustri predecessori come Michelangelo, Gustav Klimt, Antonio Vivaldi e Kurt Cobain, tutti segni d’acqua.

Musica e pittura, infatti, sono i campi di espressione artistica preferita di questo gruppo ma ovviamente non sono i soli.

Se ne fai parte probabilmente sei impegnata in uno studio o mestiere stimolante, che consenta alla tua mente di viaggiare e produrre sempre nuovi spunti, oppure nel tempo libero ti diletti in hobby super creativi come il disegno, la scrittura o il canto. Non esiste una regola, l’importante è lasciarsi trasportare da fantasia e estro.

Stabilità emotiva

Sognatori sì ma anche persone solide e delle quali ci si può sempre fidare. Ecco un’altra caratteristica dei segni zodiacali d’acqua, che tra i valori più spiccati inseriscono sicuramente quello della famiglia.

Protettive, affettuose, romantiche e leali, sono soprattutto le nate sotto il segno del Cancro, ovvero tra il 22 giugno e il 22 luglio, a sviluppare l’attitudine verso relazioni stabili, molto spesso preferite a quelle mordi e fuggi anche in età piuttosto giovane.

Ad accompagnare questa scelta, un istinto materno particolarmente spiccato che le fa desiderare un nido caldo da accudire ma nel quale anche rifugiarsi e farsi coccolare.

Avere tempo per coltivare i propri spazi

Gli appartenenti ai segni zodiacali d’acqua non amano particolarmente trovarsi immersi in situazioni di caos e solitamente non coltivano numerose amicizia.

Questo non significa siano poco simpatici o non inclini al dialogo ma semplicemente che amino circondarsi di poche persone fidate, piuttosto che di tanti conoscenti.

Una ragazza cancro, scorpione o pesci, quindi, è molto probabile che tra passare una serata tranquilla con le tre amiche di sempre o gettarsi nella mischia di un dance floor scelga la prima opzione.

E ricorda, se la tua best friend qualche volta declina i tuoi inviti non ti offendere ma lasciale nutrire i propri spazi fatti anche di silenzi, lettura, riposo e serie tv, rigorosamente da sola.

La sua è un’introversione naturale che non ha nulla a che vedere con il non trovarsi bene con te o le altre persone che la circondano, ma piuttosto con un bisogno fisico essenziale per vivere con il sorriso.

Essere rassicurati

Come detto i segni d’acqua sono naturalmente portati a intessere rapporti stabili e profondi.

Non amano circondarsi di chiunque ma scelgono accuratamente chi può stare al loro fianco e quando lo fanno non si risparmiano ma danno tutto loro stessi. Empatia e sensibilità sono tra le loro doti e questo, unito al fatto di essere estremamente aperti, li porta anche a sviluppare una certa vulnerabilità, che può farli sentire nudi di fronte ad eventuali tradimenti.

A volte quindi sentono il bisogno di essere rassicurati e di sentirsi dire che non esistano motivi per preoccuparsi che qualcosa non vada nella loro relazione, sia essa d’amore o di amicizia.

Avere ragione

Tra i difetti di chi è nato sotto una stella acquatica, uno dei più spiccati è la testardaggine e la tendenza ad essere piuttosto irascibili e permalosi. Nessuno dei tre segni è immune a questo modo di essere ma quello nel quale è più evidente è lo Scorpione, toccato in sorte alle nate tra il 23 ottobre al 22 novembre.

Questo mix esplosivo, nella pratica si tramuta in una sola cosa: i segni d’acqua vogliono sempre avere ragione.

Contraddirli è difficilissimo, anche nelle discussioni più banali, a meno che non si voglia correre il rischio di vederli con il muso lungo, mugugnare per ore al grido di “nessuno mi capisce”. Se hai un’amica così quindi sei avvisata.