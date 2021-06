R omantici, ma anche passionali e con misteri da scoprire: 5 libri che raccontano storie d'amore estive, fra mare e sentimenti inaspettati.

Romantiche, passionali e con un pizzico di mistero: sono le storie d’amore estive, raccontate in cinque libri che parlano di sole, mare e di sentimenti. Con l’arrivo della stagione calda cresce anche la voglia di rilassarsi e di concedersi una bella lettura coinvolgente sotto l’ombrellone o sul bagnasciuga. Ce n’è davvero per tutti i gusti, da un super classico come Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, fra incantesimi e amori fantastici, a La mia fantastica vacanza in Grecia, all’insegna di luoghi da sogno e misteri, sino a Un’invincibile estate, con un amore vero e struggente.

Un’invincibile estate di Filippo Nicosia

Un amore e un romanzo di formazione: Un'invincibile estate di Filippo Nicosia racconta la storia di Filippo, un giovane siciliano alle prese con le sfide della vita e con la sua prima grande passione. A pochi giorni dal suo compleanno il padre, violento, ma a cui è legato in modo viscerale, muore. Diego si rifugia così nella lettura e nella sua grande passione, la cucina, in cui rivela un talento straordinario. Il giorno del funerale del genitore riceve una rivelazione da Giovanni, un giovane prepotente e sfrontato, che mette in dubbio tutte le sue certezze. Con l’arrivo dell’estate Diego, che trova rifugio nelle acque gelide dello stretto di Messina, dove nuota ogni giorno, dovrà fare i conti non solo con le sue paure e nuove verità, ma anche con i sentimenti per Martina che lo travolgerà, fra l’ebbrezza del primo amore e tanti dubbi.

L’amore a due passi di Catena Fiorello

Un’estate e un amore che nasce inaspettato. Il romanzo di Catena Fiorello ci porta nella vita di Orlando Giglio, il temutissimo “Gendarme”, che abita nel condominio di via Mancini numero 8. Da anni osserva da lontano e studia l’amata Marilena Moretti, conosciuta come “la Brigantessa”. Entrambi vedovi e sulla soglia dei settant’anni, si vedono costretti ad affrontare una delle estati più torride di sempre dopo essere stati abbandonati entrambi dai figli, Per la Brigantessa e il Gendarme potrebbe trattarsi però di un nuovo inizio.

L’estate delle coincidenze di Ali McNamara

Un segreto, un’estate e un amore travolgente. La protagonista de L’estate delle coincidenze è Ren Parker, una donna che lavora per ricchi ed esigenti clienti cercando per loro la casa perfetta. La sua ricerca la porta in Irlanda sino alla soglia di Welcome House nella cittadina di Ballykiltara. La proprietà sembra perfetta per le esigenze di Ren, ma c’è solo un problema: nessuno sa chi sia il proprietario. La porta della casa infatti è sempre aperta, ci sono scorte di cibo ed è un rifugio per i poveri e per chi è di passaggio. Il proprietario però è sconosciuto e nessuno l’ha mai visto. Per Ren inizia così un viaggio per svelare il mistero, fra antiche leggende e racconti. Ad aiutarla Finn, l’affascinante uomo che gestisce l’albergo in cui alloggia. Un romanzo rosa originale e coinvolgente.

Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare

Fra le commedie più celebri, frutto della penna di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate intreccia tre storie legate fra loro grazie alla celebrazione delle nozze fra Teseo, il duca di Atene, e Ippolita, la regina delle Amazzoni. Per i festeggiamenti viene organizzata una rappresentazione e gli attori si recano nel bosco per le prove. Qui arrivano anche Lisander ed Ermia, due giovani fuggiti da Atene che si amano follemente e sono inseguiti da Demetrio, l’uomo a cui Ermia era stata promessa in sposa. A sua volta Demetrio viene seguito da Elena che è innamorata di lui. Oberon, il re delle fate, e Puck, il suo folletto servitore, si divertono a creare scompiglio nelle coppie, fra equivoci, incantesimi e folli passioni.

La mia fantastica vacanza in Grecia

Una vacanza può cambiarti la vita? Assolutamente sì! Lo sa bene Chloe Marston che, in fuga da Londra e con il cuore infranto, approda a New York convinta di poter ricominciare. Viene assunta in un’agenzia di concierge di lusso in cui il suo unico scopo è rendere perfetta l’esistenza degli altri, nonostante la sua vada a rotoli. Quando la sua collega ha un brutto incidente, Chloe è costretta a sostituirla e ad avere a che fare con Joe Lincoln, un carismatico e misterioso cliente, che le chiede di trovare una casa nelle isole greche, isolata e con molto terreno intorno. Tutto precipita di nuovo quando sulla scena ricompare Tom, il suo ex, pronto a riconquistarla. Chloe decide dunque di partire per la Grecia con Joe, ma non sa che la attendono nuove sorprese e misteri da scoprire. L’estate come finirà?