T utti i giorni, per almeno un mese. È questo il tempo stimato per far sì che la crema anticellulite evidenzi il suo effetto. Che, ripetiamolo, non è mai curativo in senso stretto. Ma tende “solo” a migliorare l'aspetto della pelle a buccia d'arancia

Le creme anticellulite funzionano? Chissà quante volte ti sarai posta questa domanda! Sicuramente non compiono il miracolo di “livellare” definitivamente le piccole depressioni della pelle affetta da cellulite, ma senz'altro contribuiscono a migliorarne l'aspetto.

Inoltre, nessun prodotto anticellulite promette più di risolvere il disturbo sottostante, che spesso è rappresentato da una cattiva circolazione sanguigna e linfatica. Non solo è vietato dalla legge dichiarare il falso, ma nel 90% dei casi spetta al medico curare le problematiche che causano la cellulite. Ciò che i cosmetici anticellulite promettono, e spesso mantengono, è attenuare la visibilità degli inestetismi della cellulite. Ovvero: contrastano la tendenza alla buccia d'arancia, la perdita di tono, l'accumulo di grassi e tossine. E, in genere, aiutano a sentire le gambe più toniche e leggere.

A seguire, la nostra lista degli anticellulite che funzionano, divisi per categoria e texture di prodotto: gel, crema, olio da massaggio o di facile assorbimento. E ancora: per tutti i giorni, da notte, da indossare con fuseaux che permettano l'assorbimento dei principi attivi, comodi roll-on da spalmare senza sporcarsi le mani.

Crema termale anticellulite Collistar

Crema anticellulite formulata con acqua termale italiana, proveniente dalle Terme Reali di Valdieri in Piemonte. Il complesso vegetale (a base di cardo mariano, uva ursina, Omega 3 e 6 e collagene vegetale) stimola e rivitalizza la microcircolazione cutanea. Inoltre, agisce contro la perdita di tono.



Crema Termale Anticellulite, Collistar (60 euro).

Il prodotto ideale per chi, oltre alla cellulite, manifesta la pelle poco tonica.

Anticellulite snellente di Dermolab

Contiene superfoods wakame algae, un ingrediente che lavora in sinergia con gli altri elementi della formula per contrastare gli accumuli adiposi. Il Nocturshape è un complesso di attivi di ultima generazione che favorisce la riduzione dell’accumulo lipidico donando un effetto snellente e levigando il rilievo della pelle. La Caffeina, stimola il drenaggio dei liquidi in eccesso e migliora il microcircolo cutaneo.

Trattamento Intensivo 7 Notti, anticellulite snellente, Dermolab (13,90 euro).

Il prodotto ideale per chi ha costanza nella beauty routine corpo serale.

Hydrafusion di Rilastil

Un idratante leggero per drenare i liquidi in eccesso. Contiene bioflavonoidi e iodio libero. Gli estratti vegetali (come prunella vulgaris e celosia cristata) contribuiscono a evitare la formazione di cellule adipose. E favoriscono lo smaltimento degli accumuli di grasso.

Hydrafusion Gel Crema, Rilastil (38,90 euro).

Il prodotto ideale per chi ha più che altro problemi di ritenzione idrica.

Speciale punti critici di Clinians

Ci sono alcuni punti particolarmente ostici in cui si accumulano le adiposità. È il caso del basso addome, delle braccia e dell'interno coscoa. Spesso è colpa dello stress che fa sì che il corpo rilasci cortisolo, un ormone coinvolto nel deposito di grasso. Questo trattamento aiuta a contrastare questo effetto, riducendo la circonferenza dei punti critici e migliorando il microcircolo.

Intense A, crema anticellulite punti critici, Clinians (13.99 euro).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di snellire solo alcuni piccoli punti.

Cofanetto anticellulite di Terme di Comano

Un cofanetto in edizione limitata contenente l’acqua termale di Comano in spray + la crema Corpo Salina No Cell + i pants elastici. Si usa in più step. Il primo step prevede la vaporizzazione dell'acqua termale nei punti interessati. Poi, si applica la crema sulla pelle ancora umida, la si massaggia senza farla assorbire del tutto. Infine, si indossano i pants per almeno 30 minuti oppure durante tutta la notte.

Box anticellulite, Terme di Comano, (42,40 euro su Shop.termecomano.it)

Il prodotto ideale per chi ama l'idea di creare una SPA a casa propria.

Gel intensivo di Biopoint

Aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite, i cuscinetti adiposi e l'antiestetico effetto buccia d'arancia. La sua texture in gel dona un effetto rinfrescante che allevia la sensazione di gambe stanche. Contiene caffeina pura e loto marino, noti per le proprietà drenanti e lipolitiche. Il mix di alga bruna e alga rossa stimola la sintesi del collagene.

Gel Intensivo Anticellulite Snellente di Biopoint (23 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca un gel rinfrescante contro le gambe affaticate.

Roll-on anticellulite di Equivalenza

Dopo circa un mese di applicazione costante, questo roll-on riduce le adiposità localizzate su pancia, fianchi e cosce, migliorando la texture della pelle. Contiene aloe vera, caffeina ed estratto di caffè verde che contribuiscono a prevenire l’accumulo di grasso e a tonificare la pelle.

Roll-on, Trattamento anticellulite idratante, Equivalenza (10,40 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca un'applicazione pratica e veloce.

My Coach di Elancyl

Un prodotto che si ispira al metabolismo degli atleti. Contiene l’89% di ingredienti di origine naturale, tra cui caffeina, edera e microalga. Questi attivi, una volta applicati sulla pelle, moltiplicano gli effetti dei piccoli gesti quotidiani, come salire le scale, camminare o andare in bicicletta.

My Coach, gel snellente anticellule di Elancyl (32 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha uno stile di vita dinamico.

Olio anticellulite di Elemis

Aiuta a combattere l'accumulo di tossine causate da cattiva alimentazione, stress e mancanza di esercizio fisico. Contiene estratti di olivello spinoso e finocchio marino, con oli essenziali di limone e ginepro che regalano freschezza al corpo e alla mente.

Cellutox Active Body Oil, Olio corpo anticellulite, Elemis (54 euro).

Il prodotto ideale per chi ama le texture oleose.

Cell Zero di Mediterranea

Ha una texture ricca e confortevole, pensata per agevolare il massaggio. Nella formula un pool di sostanze mirate per riattivare il microcircolo e contrastare le adiposità localizzate. Qualche esempio di attivi sciogli grasso? Bromelina, stevia, mirtillo, escina, caffeina e quercia marina).

CellZero, trattamento intensivo contro la cellulite, Mediterranea (14,90 euro sull'e-shop Mediterranea.it).

Il prodotto ideale per chi ama massaggiare una crema dalla texture ricca e avvolgente.