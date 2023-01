Da Diana alla Megxit: tutti gli scandali della Royal Family

L usso, prestigio e notorietà a volte non fanno la differenza, almeno quando si tratta di famiglie: anche quella più famosa (e chiacchierata) ha dovuto affrontare non pochi problemi, trovandosi spesso sulle prime pagine dei tabloid e al centro di numerosi scandali.

Gaffes, scandali e problemi non mancano neppure a corte: lo sa bene la Royal Family, che nella sua storia si è vista spesso catapultare sulle prime pagine dei tabloid d'oltremanica e in tutto il mondo ha fatto molto parlare di sé. La Regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre 2022, a lungo ha cercato di coprire i problemi che hanno fatto vacillare la corona e ha fatto il possibile per mantenere l'unità della monarchia di cui per oltre settant'anni si è fatta portavoce. Re Carlo, suo figlio primogenito, riuscirà a fare lo stesso?

Gli scandali della Royal Family: tutto è cominciato con re Edoardo VIII

Il primo scandalo che nel Novecento ha stravolto l'equilibrio della Royal Family, cambiandone le sorti e segnando il destino di Elisabetta, è stata l'abdicazione del re Edoardo VIII. Il monarca si era innamorato di Wallis Simpson (socialite americana e divorziata) e l'avrebbe voluta sposare. Tuttavia, le rigide regole della corona prevedevano ben altro. Così nel 1936 il Parlamento rifiutò la richiesta e il re decise di dare un nuovo corso alla sua vita. Per amore, rinunciò alla corona passandola al fratello, Giorgio VI (padre della futura regina Elisabetta). Fu un affronto per la monarchia, da cui Edoardo si allontanò trasferendosi in Francia. Lì rimase fino alla sua morte, nel 1972.

L'amore proibito della principessa Margaret

Era ancora molto giovane, e fresca di regno, quando Elisabetta II dovette affrontare i primi problemi interni alla Royal Family, destinati ad alimentare lo scandalo e i pettegolezzi. Ben prima di Harry, la sorella minore della regina è per alcuni la prima vera principessa ribelle. Margaret, infatti, si era invaghita del colonnello Townsend. Quella carezza sulla giacca di Peter, in occasione della cerimonia di incoronazione della sorella, non era passata inosservata agli occhi dei giornalisti. I due si conoscevano da molto tempo, ma pare che qualcosa tra loro sia scattato quando la principessa aveva compiuto 23 anni. Il loro, tuttavia, era un amore proibito. Peter era divorziato e né la Regina né il Parlamento potevano accettare la loro love story. A Margaret venne chiesto di abbandonare tutti i privilegi reali per potersi finalmente fidanzare con Townsend. Eppure lei non rinunciò agli agi della corona e il comunicato stampa in cui annunciava la sua decisione è rimasto nella storia.

Il triangolo tra Carlo, Diana e Camilla

È stato un triangolo amoroso finito in tragedia quello tra Carlo, Diana e Camilla ed è forse lo scandalo più famoso tra quelli che ha coinvolto la corona britannica. È stato un matrimonio travagliato e lady D forse fin dall'inizio sapeva quali sarebbero state le sorti delle sue nozze con il principe Carlo. Da tempo lui aveva intrapreso una relazione con l'amica di sempre, Camilla, e nel 1995 era arrivata l'ufficialità del divorzio. Dopo un periodo di tradimenti da parte di entrambi, Diana aveva rilasciato alla BBC l'intervista destinata a entrare nella storia. È in quell'occasione che la madre di William e Harry aveva definito "un po' affollato" il suo matrimonio. Nel 2005 Carlo ha potuto sposare la compagna di una vita, Camilla Parker Bowles, e ora sono pronti a dare inizio al loro regno.

Lo scandalo del principe Andrea

Per le cronache d'oltremanica e secondo i più esperti conoscitori della Royal Family, è il figlio prediletto della regina Elisabetta. Eppure lo scandalo che lo ha coinvolto ha apportato un duro colpo alla più longeva monarca britannica. In seguito allo scandalo Jeffrey Epstein, nel 2019 il principe Andrea si è ritirato dai doveri reali. Poi ha detto addio ai privilegi e alle onorificenze militari e da gennaio 2022 non ha più il diritto di usare un titolo di Sua Altezza Reale.

La guerra (finita male) di Sarah Ferguson

Con il suo carattere allegro aveva conquistato la Royal Family e, ai tempi del fidanzamento con il suo terzogenito, pare che la regina Elisabetta fosse contenta di accogliere in famiglia Sarah Ferguson. Negli anni, tuttavia, alcuni pasticci le hanno rovinato la reputazione. C'è un errore che la corona (e i sudditi britannici) non possono perdonarle: nel 2010 Fergie la Rossa avrebbe voluto vendere per 500mila sterline alcuni dati segreti del marito Andrea. Il giornalista sotto copertura però voleva incastrarla. Scoperta, non poté fare altro che scusarsi.

Le gaffes del principe Filippo

Non solo scandali: la Royal Family ha dovuto fare i conti anche con una serie di gaffes. Molte sono passate alla storia. È successo con il principe Filippo, che in giro per il mondo di gaffes ne ha fatte parecchie. A un gruppo di rappresentanti delle tribù aborigene australiane, per esempio, il marito di Elisabetta II domandò se usassero ancora le lance per combattere tra di loro. Inevitabile lo sconcerto.

Harry e Meghan, il controverso addio alla Royal Family

Ad alimentare gli scandali all'interno della Royal Family è stato anche il principe Harry, che all'indomani delle nozze con l'amata Meghan Markle, ex attrice americana, ha deciso di iniziare una nuova vita lontano dalla corona. Ha voltato pagina, trasferendosi in California dove ora vive con la moglie e i loro due figli. Ha annunciato di voler proteggere Meghan, per evitare che il vortice mediatico la travolgesse come era successo alla madre. Le interviste e le ultime dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan hanno spezzato gli equilibri della famiglia reale, travolta da accuse e attacchi inaspettati.