Dall’asciugatura ai rimedi naturali: come curare i capelli mossi

A mi i tuoi capelli mossi ma non sai come curarli? Ecco alcuni consigli che fanno al caso tuo

Le onde della tua chioma sono un vero asso nella manica, esaltando la tua bellezza in ogni occasione. Il mosso della tua acconciatura volumizza la chioma, ti fa essere cool mentre sbrighi le tue faccende quotidiane e molto chic nelle serate più speciali. Ma come curare i capelli mossi? Chi con le onde nei capelli ci è nata sa che andarci d’accordo non è affatto facile. Il crespo è all’ordine del giorno e definire le onde dei tuoi capelli è spesso un’ardua impresa. Scopri alcuni trucchi che possono rivelarsi davvero preziosi…

Come curare i capelli mossi? Attenta all’asciugatura

Lavare i capelli ti sembra una consuetudine come tante altre? Eppure è il primo step per esibire capelli sani e lucenti. Presta attenzione al lavaggio e poi non dimenticarti di asciugare con cura la tua chioma: è fondamentale per sfoggiare onde definite e morbide. Quindi, come fare?

Parti con l'idratazione. Chi ha i capelli mossi sa bene che non c'è niente di peggio dell'effetto crespo. Evitarlo però è possibile: opta per un trattamento idratante da aggiungere al normale lavaggio e prediligi qualche maschera prima o dopo lo shampoo. Se possibile, per sfoggiare onde definite e setose è meglio asciugare i capelli all'aria aperta. Con l'arrivo della bella stagione e del caldo, sicuramente puoi farlo. L'effetto naturale è garantito e i tuoi capelli ti ringrazieranno. Saranno più sani e meno stressati dal calore di phon o piastre. Inoltre, ricordati di evitare la spazzola perché rischieresti di spezzare i capelli, soprattutto se fragili. Meglio servirsi di un pettine a denti larghi. Per una chioma rimpolpata e nutrita, prova anche oli e prodotti idratanti specificamente pensati per i capelli mossi.

Se però non puoi proprio fare a meno dell'asciugatura "artificiale", meglio usare piastra o diffusore. Se la piega deve durare, la piastra sigilla e perfeziona le tue onde. Comincia lasciando asciugare naturalmente i capelli e, una volta asciutti, ripassa le onde usando la piastra. In questo modo, definirai perfettamente l'effetto ondulato. E se asciugare i capelli all'aria aperta non ti è possibile, magari perché fa freddo o il tempo a disposizione scarseggia, usa il diffusore. Meglio se opti per l'impostazione più bassa e direzioni il calore verso il basso. Prima e dopo, inoltre, applica sulla chioma un olio o una crema: è la soluzione ideale per preparare i capelli e rafforzarli. Se hai capelli fini, prediligi una consistenza leggera. Il prodotto anti-crespo adatto per i capelli grossi, invece, deve essere più corposo per valorizzare meglio le ciocche.

Se vuoi evitare il diffusore ma usare solo il phon, togli il beccuccio lisciante, mantieni la dovuta distanza tra testa e apparecchio e tienilo a una temperatura media. Per completare l'asciugatura, mettiti a testa in giù con i capelli ancora umidi.

Non rinunciare alle maschere

Ecco allora che se vuoi un look sbarazzino, frizzante e dinamico, meglio ancora se è lucente e senza quell'odiato effetto crespo, l'asciugatura si rivela essenziale. È il primo step per gestire quei capelli mossi con cui hai un eterno rapporto di amore e odio. Inoltre, se vuoi evitare che la chioma si gonfi, mentre ti asciughi i capelli resta a testa in su e indirizza il getto d’aria dall’alto verso il basso. Per un effetto più sauvage, invece, asciuga i capelli con la testa in giù e imposta il diffusore a una temperatura medio-bassa, ma non puntarlo mai sulle punte. Il rischio è che si secchino troppo. Ma non è tutto: alcuni rimedi 100% naturali ti vengono in aiuto. Provali se vuoi sfoggiare una chioma curata e lucente.

Per i capelli mossi non dovrebbero mai mancare maschere a base di ingredienti naturali, l'ideale per nutrirli e contrastare l'effetto crespo. La consistenza del tuo capello ti permette di non lavarlo assiduamente, ma ogni volta che lo fai ricordati di aggiungere allo shampoo una maschera nutriente che valorizzi la chioma.

Come curare i capelli mossi con alcuni ingredienti naturali

Oltre al lavaggio e prima di passare all'asciugatura, è importante il risciacquo dei capelli. Quindi, accertati che l'acqua non sia troppo calda: in caso contrario, rischieresti di danneggiarli e indebolirli. Inoltre, una volta ogni due lavaggi, concediti dei risciacqui speciali. Farli è molto facile: ti basteranno pochi e semplici ingredienti. Si comincia con la caffeina: il tè, in particolare, è l'ideale per definire meglio le onde della tua chioma e illuminarla maggiormente. Prepara una quantità di tè proporzionale alla lunghezza del tuo taglio e, dopo averlo fatto raffreddare, concludi il lavaggio versandolo sulla testa.

Per ridurre il crespo dei tuoi capelli mossi e migliorarne l'aspetto, non c'è niente di meglio (e di più facile) di un risciacquo con acqua frizzante. Non dimenticare neppure l'aceto di mele: il suo pH, infatti, è molto simile a quello dei capelli e ne mantiene stabile il livello di acidità, perfezionando le onde.

Come negarlo: la notte è l'acerrima nemica dei tuoi capelli mossi. Dormendoci sopra, infatti, rischi di appiattire la piega. Ma non temere, gioca d'anticipo: stendi su tutta la lunghezza una piccola quantità di gel a base di aloe vera, concentrandoti in particolare sulle punte. Poi dividi accuratamente i capelli, con le dita arrotola le ciocche su sé stesse e fissa le onde ottenute con delle piccole forcine, da togliere la mattina seguente. A quel punto, non dovrai fare altro che lasciarti immortalare con il tuo mosso super definito.

Per una hair routine notturna che sia veramente efficace, presta attenzione anche ai dettagli. Quindi, se ami troppo i tuoi capelli mossi, non rinunciare a una federa di seta per il tuo cuscino. Il tessuto, infatti, non assorbe l'umidità e ti protegge dall'effetto crespo.