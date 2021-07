5 dating show spumeggianti da vedere durante le vacanze

N on solo serie tv, l’estate è il periodo giusto per godersi spettacoli leggeri e ironici, a cominciare dai molti dating show presenti in diverse piattaforme. Ecco i più divertenti.

Dopo un anno passato a faticare al lavoro o sui libri, quando arriva il tanto sospirato momento delle vacanze, l’unica cosa che si desidera è concedersi un po’ di meritato riposo, liberando la mente da pensieri pesanti. Le parole d’ordine sono relax e divertimento e questo mantra non può che condizionare anche le scelte in merito a cosa guardare su tv e pc. Se oltre a serie divertenti cercate alternative altrettanto funny, ecco i dating show più spumeggianti che non potete proprio perdervi.

Temptation Island

Il Re dei dating show estivi è indubbiamente Temptation Island, appuntamento stagionale che potrebbe quasi essere paragonato al Festival di Sanremo visto che è spesso avvolto dallo stesso finto snobismo: tutti lo guardano, e gli ascolti lo testimoniano, ma nessuno lo ammette.

Al timone del programma tv targato Mediaset e in onda su Canale 5, da anni c’è Filippo Bisciglia, il cui ruolo oscilla tra quello di arbitro e amico confessore dei concorrenti.

La trama del programma è semplice: alcune coppie senza figli vengono divise per una ventina di giorni e spedite in due villaggi turistici distinti, in compagnia di tentatori e tentatrici che provano a minarne la resistenza.

Lo scopo è mettere alla prova la propria relazione, e capire alla fine del tempo previsto, ma a volte anche prima, se la storia d’amore che si sta vivendo sia solida o meno.

Sexy Beasts

Il 21 luglio 2021 arriva su Netflix quello che può sicuramente essere definito il dating show più bizzarro di tutti i tempi.

Remake statunitense di un format inglese, si sviluppa all’apparenza in modo banale, visto che prevede che una persona si trovi di fronte diversi pretendenti e che, dopo aver vissuto con ognuno un primo appuntamento, scelga con chi uscire nuovamente.

Se non vi sembra molto diverso da Uomini e Donne aspettate di conoscere la particolarità di questo dating show: ogni partecipante per tutto il tempo è celato dietro pesanti trucchi che lo trasformano in animali più disparati tra cui cani, gatti, oche, cavalli, oppure mostri vari come diavoli o creature mitologiche.

Solo dopo la scelta finale vengono svelati i veri volti. Scopo del gioco, scegliere la persona che si preferisce in base alla sua personalità, senza farsi condizionare dal giudizio estetico.

Too Hot To Handle

Sempre su Netflix, è arrivata a giugno 2021 la seconda stagione di un dating show che nel 2020 aveva riscosso un grande successo: Too Hot To Handle.

Il format è il seguente: dieci single vengono portati in un resort esclusivo su una spiaggia da sogno, dove rimangono per quattro settimane, con lo scopo di trovare l'amore e vincere 100.000 dollari.

A rendere la missione una vera e propria sfida, la regola ferrea che i concorrenti scoprono solo una volta iniziato lo show: il divieto di avere contatti fisici sentimentale e sessuale. Banditi quindi baci, carezze e, ovviamente, rapporti sessuali completi e non. No anche alla masturbazione.

Ogni regola infranta equivale al decurtamento dell’eventuale premio finale. Un bacio, ad esempio, vale -3.000 sul montepremi e le cifre salgono a seconda dell’accaduto.

Durante la durata del dating show non mancano tentazioni da parte degli autori, come quella di far passare una notte in una suites super romantica ai due concorrenti che hanno infranto più regole o manifestato maggiore fatica a rispettarle.

Se l’'obiettivo dichiarato è vedere nascere relazioni vere non basate solo sul sesso, la realtà è che per vincere si deve semplicemente adottare una filosofia zen e resistere.

Love Island Italia

Arrivato finalmente in Italia a giugno 2021, dopo il successo già ottenuto in diversi Paesi del mondo, Love Island è disponibile sulla piattaforma Discovery Plus.

Presentato da Giulia De Lellis alla sua prima prova da conduttrice, vede come protagonisti uomini e donne single di età compresa tra i 19 e 30 anni, che chiusi in una villa pazzesca ubicata alle Canarie devono conoscersi tra di loro, sperando di trovare l’amore, e vincere un premio economico elargito nel corso della finale, densa di colpi di scena.

Ad influenzare le dinamiche di questo programma è stato anche il pubblico da casa, quindi seguendolo in differita questo elemento manca, ma lo show resta comunque divertente e adattissimo per una visione estiva.

Naked Attraction

Per conoscersi in modo sincero, meglio mettersi subito a nudo. Questo dating show di Discovery interpreta letteralmente una frase solitamente intesa in senso metaforico.

Presente in molti Paesi del mondo, il programma è condotto in Italia da Nina Palmieri, il cui compito consiste nell’accompagnare il o la single di turno nella conoscenza dei pretendenti che le sfilano davanti completamente nudi.

Niente magliette, pantaloni, slip, reggiseni, nulla di nulla, solo una teca trasparente a dividere corteggiatori e corteggiato. Lo svelamento del corpo parte dai piedi e procede in maniera graduale, di pari passo con quello della personalità dei concorrenti.

Una volta che il single avrà scelto una persona tra le tante, dovrà spogliarsi a sua volta, e se il prescelto lo giudicherà ok, vivranno insieme il loro primo appuntamento.