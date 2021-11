10 decorazioni naturali e super sostenibili per le tue feste natalizie

U n periodo magico, avvolto da luci brillanti e un'atmosfera che vorresti vivere per tutto l'anno: le decorazioni natalizie naturali possono aiutarti ad abbellire la tua casa in modo sostenibile, con pochi accorgimenti ma assicurandoti una grande soddisfazione. Vediamo insieme come fare

Le decorazioni natalizie naturali rappresentano un ottimo modo per abbellire la tua casa, senza spendere un patrimonio e facendoti rispettare l'ambiente con poche e semplici mosse. Le idee sono tantissime e non devi fare altro se non dare libero sfogo alla tua fantasia.

Pigne, frutta, nastri e persino vasi di vetro: le possibilità per creare un'atmosfera natalizia che sia degna di questo nome sono praticamente infinite. Vediamo insieme cosa puoi usare - e riciclare - per rendere le tue feste natalizie uniche e amiche dell'ambiente.

Pigne

Sono le regine delle feste natalizie. Sono belle in ogni stagione, ma è in questo periodo dell'anno che sanno dare il meglio di sé. Le pigne possono riempire la casa di calore e sono facili da trattare e da rendere adatte al Natale, con un piccolo tocco di pittura all'acqua che possa simulare la neve.

Non solo. Se la tua zona te lo permette, puoi anche trascorrere un pomeriggio all'aria aperta per raccoglierle. Una volta portato a casa il bottino, lava tutto accuratamente con acqua e bicarbonato di sodio. Lascia asciugare perfettamente e inizia a decorare secondo i tuoi gusti.

Puoi anche usarle sparse sul tavolo o raccolte in un vaso di vetro, con qualche tocco di brillantezza (magari qualche lucina) che possa dare risalto alla tua decorazione.

Frutta essiccata

Ebbene sì, la frutta non è solo buona da mangiare ma è anche un ottimo elemento di decorazione per la tua casa. Le fette di agrumi lasciate essiccare sono infatti perfette per la creazione di composizioni fantasiose ma che hanno anche un altro scopo: quello di profumare l'ambiente e tenerlo sempre fresco.

Puoi raccoglierle in gruppo con l'aiuto di qualche metro di spago, impreziosendole con altri elementi - quali stelline o cuori fai da te - che possano completare la tua opera. Le arance richiamano il Natale e sono quindi perfette per tutte le tue decorazioni naturali.

Foglie e rami

Per gli ultimi giorni d'autunno, le foglie e i rami d'abete sono davvero perfetti per abbellire la tua casa in vista delle feste natalizie. Se hai deciso di allestire un albero naturale, prova a raccogliere tutto quello che finisce sul pavimento e inserirlo in una boule di vetro: vedrai che effetto!

Ti sono utili anche le foglie colorate, miste agli aghi di pino e ai rametti di abete. Unisci tutto in un unico centro tavola, magari aggiungendo qualche pigna decorativa (anche tra quelle che hai raccolto per il resto della casa). Simula poi la neve con un po' di farina o di amido (senza esagerare) e il gioco è fatto.

Candele

Creano atmosfera in tutte le occasioni, ma a Natale sono davvero immancabili. Le candele si prestano a ogni tipo di ambiente e possono essere decorate secondo la tua fantasia e il tuo gusto.

Qui, entrano in gioco ancora i rametti che hai raccolto per il centro tavola, che puoi legare intorno al tronco della candela con l'aiuto di qualche centimetro di spago. Va benissimo quello di juta ma anche quello alimentare. Stringi bene con un fiocco e crea una composizione con altezze alternate per creare un po' di movimento.

Caraffe e vasi

Se sei un'accumulatrice seriale, allora avrai sicuramente in casa qualche vecchia caraffa da rendere un elemento di decorazione con rami d'abete ma anche rami spogli da arricchire con tutto quello che ti viene in mente e che richiami il Natale.

Puoi aggiungere anche qualche luce, non troppe, per dare movimento e respiro alle decorazione che hai deciso di inserire al suo interno. Cerca di assicurare tutto con una spugna da fiorista (non bagnata, mi raccomando) sul fondo. Tutto deve stare fermo e al suo posto!

Frutta secca

L'idea di sprecare il cibo non risponde di certo a quella di sostenibilità, eppure c'è qualcosa che puoi fare per riutilizzare i gusci e creare delle decorazioni incredibili e a costo zero.

Cerca di rompere i gusci di noci e noccioline con una certa attenzione, in modo che possa ricomporle con poca fatica e con un effetto perfetto. Quando realizzi la tua composizione, nascondi la crepa nella parte posteriore, provando comunque a dare armonia al tutto.

Stecche di cannella

Sono belle, profumate e richiamano alla perfezione l'atmosfera di Natale. Puoi unirle alle tue candele o usarle, con parsimonia, nel tuo migliore centro tavola. Puoi anche usarle per abbellire i regali, inserendole all'interno del fiocco.

Oltre a essere carine da vedere, le stecche di cannella sono anche capaci di profumare l'ambiente e renderlo accogliente per le feste natalizie, che odorano di dolcetti e di calore familiare.

Juta

Si tratta di una fibra tessile naturale e particolarmente sostenibile. La puoi usare per creare una protezione per i vasi, giocando con i volumi, oltre che per centro tavola e addirittura per i pacchi.

Unita allo spago e alle pigne, è capace di dare un tocco di originalità alla tua casa, pur mantenendo saldi i propositi di sostenibilità e decorazioni naturali. Se sono fatte da te, poi, assumono un ruolo ancora più importante.

Edera

Dura nel tempo ed è perfetta per il corrimano della scala, per i balconi e per tutto quello che hai intenzione di sviluppare in lunghezza. Per dare movimento, poi, puoi aggiungere qualche luce a led che non scaldi per non rovinare le foglie.

Questo tipo di decorazione, poi, è assai semplice. L'edera è infatti facile da reperire ma anche da trattare. Devi semplicemente arrotolarla su un supporto e creare un po' di volume sulla parte finale con qualche ramo in più.

Bottiglie di plastica

Plastica e sostenibilità non vanno di certo d'accordo e, anzi, potrebbero creare un cortocircuito ideale se messe insieme. Eppure, il Natale ti offre un modo per riciclare le bottiglie usate e creare dei bellissimi alberi da posare sui tuoi mobili.

Ti è sufficiente arrotolarle intorno un nastro o a un ramo d'abete per avere l'effetto desiderato. Ricorda di fermare tutto sul fondo con una punta di colla che assicuri che niente si muova qualora dovessi essere costretta a spostarle per trovare una nuova collocazione.