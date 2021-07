10 destinazioni straordinarie se vuoi fare un viaggio on the road

D alla Thailanda alla Route 66, senza dimenticare una delle perle italiane come la Costiera Amalfitana, le destinazioni di viaggio on the road che non puoi proprio perderti.



Sei pronta a sognare? Oggi ti porteremo alla ricerca delle 10 destinazioni di viaggio on the road da vedere almeno una volta nella vita. Vivere un’esperienza on the road è certamente emozionante, dal momento in cui sei la padrona della strada, tutto è nelle tue mani. Forse c’è anche un pizzico di paura di non essere all’altezza della situazione, ma è indubbiamente formativa.

Il tuo bagaglio culturale dopo un viaggio on the road non sarà più lo stesso. Si arricchirà di nuovi linguaggi, espressioni culturali, un vissuto magnifico e solo tuo, personale e intimo. Iniziamo la lista delle destinazioni dalla Route 66, ma non perderti la Toscana e la Campania in Italia, così come un tour della Grecia Classica: ecco le destinazioni di viaggio on the road migliori di sempre.

Route 66: il sogno americano

Forse è il simbolo dei viaggi on the road, o probabilmente ne è l’emblema stesso. La Route 66 è il viaggio della vita, quell’esperienza che non puoi non fare, che ti cambierà inevitabilmente. Sono otto gli stati americani da visitare, dall’Illinois alla California. In totale, è lunga 3775 km di pura magnificenza, dall’America rurale all’industrializzata.

Costiera Amalfitana: la bellezza italiana

È patrimonio dell’UNESCO dal 1997 ed è un simbolo del turismo italiano nel mondo. Affascinante, adagiata a strapiombo sul mare, come fosse sospesa in una favola, la Costiera Amalfitana offre un viaggio on the road ricco di emozioni e bellezze incredibili. Tra le località da non perdere troviamo Positano, Cetara, Ravello, Maiori e Minori.

Thailandia: cultura e tradizione locale

Organizzare un tour on the road in Thailanda non è semplice, ma nemmeno infattibile, soprattutto se ti affiderai alle agenzie di viaggio. L’esperienza è incredibile, perché è una terra in cui è profondamente radicato il senso di cultura e di tradizione locale. Il Paese del Sorriso ti aspetta con i suoi Palazzi Reali, le spiagge incontaminate e le riserve naturali.

Grecia Classica: alla riscoperta dell’antichità

Se sogni in grande l’Europa, sappi che le destinazioni sono incredibili, soprattutto se consideri la Grecia Classica. Tutte abbiamo studiato le imprese dei Greci sui banchi di scuola. Perché non viverle? La vegetazione mediterranea greca offre delle località imperdibili: la Culla della Civiltà Occidentale per storia, arte e cultura. Dalle Acropoli di Atene fino a Delfi, un viaggio storico. Una meta europea da favola.

Andalusia: la Terra del Sole e delle tradizioni

Lasciati conquistare dalla Terra del Sole in Andalusia, meta mozzafiato nell’estremo Sud della Spagna. L’Andalusia ha un’anima pura e incontaminata, ancora fortemente legata alle tradizioni secolari. La sua cultura va scoperta tramite le feste tradizionali, oltre che la cucina tipica. Troverai anche alcuni capolavori risalenti all’epoca moresca: architettura povera, ma di grande impatto.

Ring of Kerry: le campagne irlandesi

Non si può non citare l’Irlanda tra le meraviglie presenti in Europa: il road trip per eccellenza è il Ring of Kerry. Avrai la magnifica occasione di scoprire le campagne irlandesi, di ammirare il mare, di sospirare su colori talmente vividi che non li riterrai possibili. Un lato dell’Irlanda che conquisterà il tuo cuore, con paesaggi da sogno imperdibili.

Provenza: il cuore profumato della Francia

Un percorso in auto che ti permetterà di entrare nel “cuore profumato” della Francia: la Provenza è affascinante coi suoi campi di lavanda. Marsiglia e Avignone rientrano tra le località imperdibili, così come i borghi o le degustazioni di vini eccellenti. E se vuoi ampliare il tuo viaggio on the road al di fuori della Provenza, chi siamo noi per non suggerirti Parigi, che è anche tra le 5 città più romantiche di sempre?

Colline senesi: sapori toscani

Se hai paura di volare, fare un viaggio on the road è forse la soluzione migliore. Per questo motivo, abbiamo pensato di suggerirti un’altra meta tutta italiana: la Toscana e in particolare le sue colline senesi. Una terra che sapientemente offre bellezza, buon cibo e vino da sorseggiare al tramonto, ammirando la vastità dei campi. Fai un salto alle Terme Naturali di Petriolo: tra i bagni gratuiti più famosi in Toscana dopo le Terme di Saturnia.

Slovenia: tra verde e silenzio

Molto spesso si sceglie di fare un viaggio on the road per ricercare se stesse, per mettersi alla prova. Se è il tuo caso, punta alla Slovenia, con il suo verde e le valli silenziose, i laghi cristallini. Dalle grotte di Postumia alla capitale del paese, Lubiana, potrai assaporare piatti tipici del luogo e scoprire il Parco Nazionale del Triglav, in cui è presente una cascata mozzafiato.

Svizzera: tra passato e presente

L’ultima proposta delle destinazioni per un viaggio on the road è la Svizzera, e c’è un motivo: è adatta per chi desidera un viaggio tra passato e presente, tra villaggi e bellezze incontaminate e modernità, dal momento in cui Zurigo è assolutamente una località industrializzata. Non sono assenti musei d’arte moderna, di design e fotografia. Ma non manca neppure la parte più rurale del paese, come il centro storico di Berna, per camminare attraverso i secoli.