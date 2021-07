Paura di volare: tutti i consigli per tornare a sconfiggerla

S e non affrontata in modo giusto, la paura di volare può rovinare una vacanza o un’opportunità lavorativa importante. Ecco perché bisogna fare i passi giusti e sconfiggerla una volta per tutte.

La paura di volare è più comune di quanto si pensi, ma ciò non significa che non la si possa sconfiggere. A volte basta un po’ di autocontrollo e qualche consiglio tattico, altre volte sarà necessario rivolgersi a uno psicoterapeuta.

Qualunque sia il tuo livello di paura di volare, il modo per superarla si trova. L’importante è affrontarla con la seria intenzione di sconfiggerla, e non avere timore di farsi aiutare. Eccoti qualche consiglio importante.

Paura di volare: informati sulla dinamica di volo

La paura di volare colpisce tutti. Che tu sia un viaggiatore occasionale o un frequent flyer, non importa. La consapevolezza claustrofobica di non poter scendere dall’aereo, né abbassare il finestrino per prendere una boccata d’aria, può far stare male. Paura dell’altezza, degli incidenti, della precarietà. Ci sono tanti motivi per aver paura di volare, e ognuno di essi trova la sua risposta nella giusta informazione.

Sconfiggere la paura di volare passa dalla volontà delle persone di informarsi in merito ai voli aerei. Dalle procedure di decollo a quelle di volo, fino alle tecniche di atterraggio e alle fasi di turbolenza, ogni passaggio del volo può essere spiegato da un esperto capace. O da un buon libro sul volo.

Spesso ci spaventiamo davanti a procedure che, nel mondo dell’aeronautica, sono considerate di ordinaria amministrazione. Dunque viene logico pensare che una paura di volare derivante da possibili incidenti potrebbe essere calmierata dalla conoscenza. Spesso si ha paura di ciò che non si conosce, e approfondire l’argomento può aiutarti a vivere con meno patemi il momento del volo.

Distingui la paura dall’effettivo pericolo

Chi ha paura di volare e sta per salire su un aereo difficilmente sarà in grado di distinguere la paura dall’effettivo pericolo. Se ne soffri e ti prepari con il giusto anticipo, però, hai ottime speranze di superare l’ostacolo più arduo dell’intera vacanza: il volo per arrivare.

Il corpo reagisce alla paura esattamente come reagirebbe a un pericolo imminente. Tuttavia, come forse saprai, gli aerei sono tra i mezzi di trasporto più sicuri al mondo, e imparare a conoscerli ti aiuta a prendere consapevolezza di questo fatto. Ricordati che quello che stai facendo non è metterti in pericolo: ti stai sedendo su un aereo, che è esattamente ciò che innesca una paura spesso irrazionale.

Sentirsi ansiosi e impauriti non significa essere in imminente pericolo. Il viaggio sarà sicuro, tranquillo e confortevole. Nient’altro.

Parlane con amici e parenti

Le statistiche affermano che una persona su due, in Italia, ha dichiarato di avere paura di volare. Probabilmente avrai qualcuno, tra le tue conoscenze, con cui condividere le tue preoccupazioni. Cosa significa per loro avere paura di volare? Ci sono similarità con la tua paura? Condividere le proprie preoccupazioni con persone che cercano di superare la paura di volare insieme a te ti aiuterà a razionalizzare.

Una volta che avrai razionalizzato la tua paura, sarai in grado di affrontarla al meglio. Ascoltare l’esperienza diretta di una persona che ha vinto il terrore del volo, specie quando è simile al tuo, è un buon punto di partenza per capire cosa te la innesca. Se non conosci nessuno, cerca le esperienze delle persone su internet.

Affronta la paura di volare con uno psicoterapeuta

Se la paura di volare è una sensazione che promette di rovinarti l’intera vacanza, è giunto il momento di prendere di petto la faccenda. O scegli un altro mezzo di trasporto, o un’altra destinazione vacanziera, oppure ti rivolgi a uno psicoterapeuta e sarai finalmente libera di volare dove vuoi.

La psicoterapia saprà aiutarti a indagare dentro te stessa, scandagliando i tuoi ricordi alla ricerca della scintilla che ha innescato la miccia della tua paura di volare. Sarà un professionista a guidarti attraverso il processo di guarigione, con i tuoi tempi.

Paura di volare: cosa fare prima del volo

Ti sei preparata: hai studiato, hai fatto i compiti, ti sei rivolta a un professionista. Adesso hai in mano un biglietto aereo e ti prepari a volare per la prima volta con la tua nuova consapevolezza.

L’aerofobia non deve fermarti proprio adesso. Per garantirti il massimo risultato, prendi qualche accortezza prima di imbarcarti. Indossa abiti comodi: l’abito stretto e aderente lo puoi indossare una volta scesa. Adesso devi assicurarti confort e protezione. Indossa le tue scarpe preferite e abiti che ti facciano sentire bene.

Evita di assumere stimolanti prima di volare, come caffeina o teina, o ancora peggio di energy drink. Se hai sonno, tanto meglio: dormirai in volo. Allaccia la cintura e ascolta con attenzione le indicazioni degli operatori di volo.

Allontana i pensieri negativi con una bella playlist di musica rilassante, un buon libro o un film che ti piace. Naturalmente, ti consigliamo di evitare i pensieri negativi. Lascia perdere tutti quei racconti dove si parla di disastri aerei.