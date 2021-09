P er arredare il tuo appartamento con le stanze più lunghe che larghe, considera questi errori da evitare in una casa stretta.

Se non puoi intervenire sulla planimetria della tua abitazione, ci sono alcuni errori da evitare in una casa stretta.

Il tuo appartamento è più lungo che largo? Non c’è problema: anche senza ricorrere alla consulenza di un interior designer, puoi avere delle accortezze di arredamento che ti aiuteranno a rendere casa tua molto piacevole.

Esagerare con i colori

Uno degli errori da evitare in una casa stretta riguarda i colori. Certo, magari ami particolarmente le pareti colorate e magari le tinte forti. Però, ricordati che gli ambienti lunghi tendono a sembrare più piccoli, anche a livello visivo. Soprattutto, considera che prima di tutto, devi valutare la forma della stanza e la luce che entra dalle finestre. Di conseguenza, cerca di evitare i colori troppo scuri che rendono più piccolo l’ambiente.

È meglio prediligere colori chiari e toni tenui, che aiutano la luminosità dell’ambiente. Questo non significa che tu non possa giocare con le sfumature della palette del colore che hai scelto. Oltre al colore, poi puoi sbizzarrirti con gli effetti: per esempio, l’effetto spugnato, che addolcisce anche il tono più intenso.

Sbagliare illuminazione

Tra le regole d’oro dell’arredamento domestico, sbagliare illuminazione diventa un errore ancora più grave se hai casa piccola. La luce è importante tanto quanto la scelta dei colori. Una buona illuminazione assicura maggiore visibilità all’interno della casa e un effetto di maggiore ampiezza anche negli ambienti stretti.

Rendere statico l’ambiente

Certo, una casa dagli ambienti più lunghi che larghi può essere una sfida, ma ci sono vari modi per renderli accoglienti e funzionali. Tra gli errori da evitare in una casa stretta, c’è anche questo: gli ambienti non devono risultare statici. Questo riguarda soprattutto il soggiorno (o la zona giorno). Puoi creare dinamismo con piccole accortezze, per esempio dovresti evitare di sistemare tutti i mobili su un lato e lasciare vuoto il centro ad esempio.

Basta poco: in soggiorno, puoi accostare al divano un tavolino, o un poggiapiedi. L’importante è creare movimento all’interno della stanza senza che ci siano arredi ad ostacolare il passaggio.

Unire gli spazi

A proposito di staticità, non dividere gli spazi è un altro degli errori da evitare in una casa stretta.Quando gli ambienti sono più lunghi che larghi, puoi dividere idealmente gli spazi, anche se si tratta di una divisione puramente visibile. In altre parole, crei delle zone diverse in base agli usi che farai di ogni spazio.

Per esempio, in un soggiorno stretto, puoi prevedere una zona relax – con una poltrona e una lampada da lettura – e una zona pranzo, con un tavolo (di dimensioni adeguate) e poche sedie.

Ancora, se hai la cucina nello stesso ambiente del soggiorno, puoi sviluppare spazi diversi (cottura, relax, etc) sfruttando proprio la lunghezza della stanza.



In una camera da letto stretta, invece, la soluzione ideale potrebbe essere quella di suddividerla, tramite armadi, tra cabina armadio e zona letto vera e propria. Come si dice, fai di necessità virtù: così ti trovi perfino ad avere una cabina armadio!

Non considerare le lunghezze

A proposito di trasformare un limite in un’opportunità, sappi che una casa lunga potrebbe essere perfettamente funzionale se l’arredamento sviluppa le sue caratteristiche. Non considerare le lunghezze è proprio uno degli errori da evitare in una casa stretta. Per sfruttare le lunghezze e creare dinamismo suddividendo gli spazi, puoi giocare anche con mensole e arredi sospesi, riservando ai lati corti delle stanze più respiro visivo.

Scegliere mobili ingombranti

Tra gli errori da evitare in una casa stretta, la scelta dei mobili è un capitolo importante. Dovresti trovare il compromesso tra ciò che ti piace e la funzionalità, perché se ami lo stile bohemien ma vivi in un appartamento più lungo che largo, forse è meglio evitare il baule o la credenza ereditata dalla nonna. O, meglio, dovresti valutare a cosa non puoi rinunciare e quanto questi mobili sono effettivamente utili e funzionali nel bilancio di arredamento.

In commercio ci sono molti mobili slim decisamente pratici ma anche eleganti, soprattutto quelli sospesi che svolgono la loro funzione pur suggerendo ariosità e leggerezza.

Sbagliare disposizione (della tv)

A proposito di mobili, anche la loro disposizione, se sbagliata, può rientrare tra gli errori da evitare in una casa stretta. Considerando i consigli precedenti, dovresti sistemare i mobili (poco ingombranti) in modo da creare ambienti dinamici ma che sfruttano al massimo lo spazio.

Una considerazione importante riguarda la televisione, sia in salotto, sia in camera da letto.

Poiché ormai gli schermi sono grandi e piatti, puoi pensare a un mobile sospeso, magari fatto su misura o che comunque possa contenere anche altro, oltre a essere una superficie di appoggio per altro.

In camera da letto, se proprio non rinunci ad avere la televisione, puoi considerare due soluzioni: lo schermo appeso al muro, come se fosse un quadro, o con un braccio che lo sostenga dal soffitto o dalla parete. In questo modo, ti eviti l’ingombro di un mobile per la televisione che potrebbe essere di troppo.

Riempire gli spazi liberi

Arredare la propria abitazione è sempre una bella esperienza e può capitare, quando si va in giro per centri commerciali o aziende di arredamento, di desiderare di fare shopping sfrenato. L’acquisto compulsivo di mobili e accessori, tuttavia, potrebbe essere un altro degli errori da evitare in una casa stretta (e un danno per il tuo portafogli!).

Non ti conviene acquistare troppi arredi per cui poi non hai né spazio né bisogno. Se casa tua è stretta, riempirla con arredi inutili non farà altro che aumentare l’effetto claustrofobico all’interno di una stanza già stretta di suo.

Non usare specchi

Usare gli specchi è il miglior trucco per arredare una casa stretta. Uno specchio è un’ottima soluzione per riflettere la luce naturale delle finestre e illudere l’occhio che lo spazio sia ancora più ampio.

Cedere al disordine

Se sei disordinata, questo potrebbe essere il più difficile tra gli errori da evitare in una casa stretta o, più in generale, in una casa piccola. Tuttavia, se sei arrivata a questo consiglio finale, significa che sei molto motivata a cercare le soluzioni migliori per il tuo appartamento, anche imparare a essere più ordinata.

Considera che, soprattutto se gli spazi di cui disponi sono piccoli, o semplicemente stretti, il disordine potrebbe ritorcesi contro di te. Nessuno ti chiede di diventare una maniaca dell’ordine o di etichettare qualsiasi oggetto o sistemare i vestiti in ordine cromatico se proprio non sei il tipo, ma evitare di lasciare in giro le cose è un’abitudine che renderà il tuo nido più accogliente e “spazioso” anche ai tuoi occhi.