Estate e labbra che si spaccano: i trucchi per idratarle in un lampo

Q uando fa caldo le labbra tendono a disidratarsi e a far nascere sulla loro superficie piccoli ma dolorosi taglietti. Ecco l’SOS di cui potresti aver bisogno in caso ti capitasse.

In estate le nostre labbra sono messe a dura prova perché ad aggredirle sono un mix di agenti decisamente poco amichevoli. Sole e alte temperature fanno la parte del leone ma se passi molto tempo al mare anche sabbia e salsedine concorrono a renderle secche e, di conseguenza a spaccarle, formando su di loro quei taglietti decisamente anti estetici e, nei casi più gravi, dolorosi.

Il motivo della loro formazione è la disidratazione, dovuta proprio dal mix di agenti che aggrediscono le labbra.

Se ogni estate ti trovi a combattere questa battaglia senza riuscire a vincerla, ecco alcuni trucchi per idratare le tue labbra in un lampo e averle sempre morbidissime.

Usa i prodotti labbra giusti

In estate la tentazione di sperimentare sulle labbra tutti i colori del mondo e usare rossetti e tinte di ogni tipo è forte ma attenzione alle formule che scegli perché molte sono decisamente da archiviare nei mesi più calde.

Soprattutto se le tue labbra tendono a essere disidratate tutto l’anno, accantona le tinte perché a fronte del grande pregio di attaccarsi alle mucose e rimanere lì tutta la sera, consentendoti di baciare quanto vuoi, bere cocktail e ridere con le amiche fino al mattino, presentano un rovescio della medaglia da non sottovalutare affatto: seccano tantissimo le labbra.

Stressa cosa per i rossetti a lunga durata o matt, decisamente più adatti quando le temperature sono miti e la probabilità che le labbra si spacchino diminuisce.

Di giorno, soprattutto se sei in spiaggia o in piscina, evita anche il gloss perché essendo lucido attira ancora di più sulle labbra i raggi del sole, tra i maggiori responsabili della disidratazione delle labbra.

Burrocacao salvavita

Quello che dovresti sempre avere a portata di mano, invece, è un burro labbra o burrocacao. Anche se a volte si tende a pensare serva soprattutto in inverno per difendere le labbra dal gelo, è in realtà l’alleato più efficace per combattere la disidratazione in estate ed evitare che le mucose si spacchino.

Quasi tutti quelli in commercio hanno proprietà nutritive, ma se vuoi essere certa di scegliere quello giusto assicurati che sia ricco di ingredienti emollienti, idratanti e rinfrescanti, come ad esempio l’aloe vera o il burro di karité, particolarmente adatto a riparare i piccoli taglietti che possono formarsi sulla superficie o ai lati delle labbra.

Oltre a dare immediatamente una sensazione di comfort e morbidezza, infatti, questo burro ha proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti.

Non esiste una regola per l’applicazione del lip balm, stendine un po’ quando avverti una sensazione di secchezza e ti sembra che le labbra ne abbiano decisamente bisogno.

Se non vuoi rinunciare al colore niente paura, sostituisci il normale rossetto con un balsamo colorato e avrai due effetti in uno: morbidezza e definizione. Le nuance in commercio sono tantissime, non hai che l’imbarazzo della scelta.

Non dimenticare la protezione solare sulle labbra

Nella tua beauty bag estiva non possono mancare le protezioni solari che aiutino ogni parte del corpo esposta alla luce del sole a difendersi dagli effetti negativi dei raggi UVA e UVB.

Se per quanto riguarda la pelle del viso e del corpo l’attenzione al tema è ormai piuttosto alto, lo stesso non si può dire per le labbra, che spesso in questo processo vengono completamente dimenticare.

Non fare tale errore, altrimenti il rischio di trovarti con la superficie delle labbra disidratata e spaccata sarà molto alto. Porta quindi sempre con te un prodotto protettivo per labbra. Le soluzioni in questo caso sono diverse, esistono formule in crema create appositamente o burrocacao che al solo interno contengano un filtro solare. Scegli l’opzione che ti sembra più comoda e non abbandonarla per tutta l’estate.

Per un SOS dell’ultimo minuto attingi dalla cucina

Se ti ritrovi con le labbra super secche e che si spaccano ma in casa non hai prodotti specifici per lenirle niente paura, molto probabilmente in cucina troverai almeno un ingrediente in grado di darti sollievo. Forse non lo sai ma molte cose che normalmente usi per cucinare sono ottime anche sulla pelle.

Il Re dei prodotti naturali idratanti è senza alcun dubbio l’olio d’oliva, quindi se ti senti le labbra in fiamme versane qualche goccia sulle dita e picchiettale delicatamente. Il sollievo dovrebbe essere immediato ma a meno che tu non debba uscire subito il consiglio è di lasciarlo agire per qualche minuto, tenendolo in posa come fosse una maschera.

Altrettanto valido contro le screpolature è il miele. Se sulle tue labbra sono presenti piccoli taglietti, stenderne un po’ sopra la superficie aiuterà a rimarginarli perché questo elemento ha forti proprietà curative e anti batteriche.

Se le tue labbra non hanno ancora raggiunto lo stadio dei taglietti puoi aggiungere al miele un po’ di zucchero e praticare un leggero scrub che elimini pellicine e cellule morte. In questo modo, i trattamenti nutrienti successivi penetreranno molto meglio all’interno delle labbra e la loro azione sarà decisamente più efficace.