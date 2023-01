R egina di scacchi o fan del pois? Ribelle da mettere in riga o anima hippie ispirata dal flower power? In questa guida abbiamo fatto il punto sulle quattro stampe di tendenza nella prossima stagione. Fonte d'ispirazione, ovviamente, i look più belli dalle sfilate primavera-estate 2023

Fiori, pois, quadri e righe: sareste forse capaci di resistere alla loro chiamata? Durante le scorse fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi, le collezioni moda primavera-estate 2023 hanno mostrato chiaramente come indossare le stampe e le fantasie di tendenza nella stagione che verrà. Non ci si dovrà lasciare intimidire dalla loro energia: c'è spazio per ognuna di loro nel guardaroba femminile. Basterà identificare il look giusto per le proprie necessità ed eventualmente anche l'ispirazione che più si addice al proprio stile. Pronte?

Flower power! Come abbinare le fantasie floreali

"Floreale? In primavera? Avanguardia pura!": chi ha visto e rivisto il celebre film Il diavolo veste Prada ricorderà senz'altro l'arguta battuta con cui Meryl Streep - nei panni della temutissima direttrice di Runway Miranda Priestley - boccia la tendenza fiori. Ebbene, sarà anche tutt'altro che avanguardia pura (e ha ragione), ma la verità è che la tendenza fiori è un classico senza tempo, che torna e ritorna in passerella suscitando sempre una certa nostalgia per la più dolce delle stagioni. Siamo infatti nel cuore dell'inverno, eppure le collezioni primavera-estate 2023 già solleticano la nostra fantasia con fiori piccoli e grandi, posati su sfondi scuri o chiari. Ma come si indossano?

In passerella da Coperni vige la regola del look monotematico, che passa per l'abito e si completa attraverso accessori e scarpe. Tutto tono su tono. Lo stilista belga Dries van Noten, che durante la scorsa Paris Fashion Week ha trasformato la sua passerella in uno scenario bucolico, propone invece stampe floreali a contrasto, in chiave mix & match. Il tailleur segue una logica cromatica, il top sottogiacca invece ne segue un'altra: risultato impeccabile. Vivetta invece rompe gli schemi: sì ai fiori, ma nella sua ottica di mix & match si indossano con le righe. E il look è vincente.

Courtesy Launchmetrics. Coperni primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Dries Van Noten primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Vivetta primavera-estate 2023.

Rompete le righe! Massima libertà con la tendenza "striped"

Mettersi in riga? Perché mai?!? L'aspetto più bello della moda è l'infinita creatività che ne deriva, in passerella (per sognare) come davanti allo specchio di casa (per passare all'azione). Dalle sfilate moda primavera-estate 2023 arriva una risposta chiara a come indossare le righe: con libertà! Amatelo o odiatelo, il vestito a righe in passerella da Loewe - complice la visione del direttore creativo Jonathan Anderson - alza il punto vita e ne esaspera il taglio cortissimo. C'è volume, tanto volume, perciò anche le righe creano un effetto ottico sublime: si allargano e si restringono, lasciandoci quasi ipnotizzate. Audaci abbastanza da indossarne uno? Fatevi sotto. In alternativa, come non amare le righe maxi e coloratissime di Luisa Spagnoli e Ralph Lauren? Per entrambi, il look si costruisce a partire da un gonnellone lungo: a righe potrà essere proprio quest'ultimo, certo, oppure la camicia (o la felpa) che andremo ad abbinare.

Courtesy Launchmetrics. Loewe primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Luisa Spagnoli primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Ralph Lauren primavera-estate 2023.

Fantasie... a pois. Ma come si indossano?

Piccoli o grandi che siano, i pois hanno sempre quell'indomabile fascino bon ton a cui proprio non sappiamo resistere. Lo sanno bene le case di moda del prêt-à-porter, che ci offrono tutta l'ispirazione necessaria per indossarli nel modo più impeccabile. Il nostro excursus tra i pois inizia guardando alla proposta della maison Chanel: la cifra stilistica della direttrice creativa Virginie Viard propone un look tono su tono, perfettamente coordinato. Gonna, top e cardigan parlano la stessa lingua. Sembra invece una bella provocazione quella lanciata da Burberry, nell' ultima collezione firmata dall'ormai ex direttore creativo Riccardo Tisci: i pois diventano complici di irriverenti cut out, porzioni di tessuto tagliate via all'altezza dell'inguine. Una tuta difficile da portare nel quotidiano? Sì, è vero. Ma consentiteci di prendere in prestito almeno l'abbinamento dei pois arancioni su fondo giallo: davvero delizioso. Infine, secondo la stilista italo-haitiana Stella Jean, i pois sono da abbinare a colori vividi e fantasie astratte.

Courtesy Launchmetrics. Chanel primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Burberry primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Stella Jean primavera-estate 2023.

Scacco matto: quadri, tartan e "tovaglie delle nonna"

Il fascino del tartan scozzese, gli scacchi e quei tessuti tovagliati in stile pic-nic che ricordano (anche) la tavola apparecchiata a casa della nonna. C'è un'allure intramontabile nella tendenza quadri, tra le fantasie protagoniste delle sfilate primavera-estate 2023. Il must-have imprescindibile ce lo ha svelato in passerella a Milano la top model Kate Moss, protagonista della sfilata Bottega Veneta: la camicia in tartan mostra il suo volto primaverile attraverso le nuances pastello, e si indossa aperta, con un top bianco al di sotto, insieme ai jeans. Per portare poi la tendenza quadri al livello successivo, la casa di moda Marques Almeida suggerisce il vestito a scacchi in black & white: lungo sì, e indossato sotto capispalla in denim effetto bleach. È ad Acne Studios che dobbiamo, in ultimo, la gioia di un grande amarcord: quadretti e quadratini di ogni colore si incontrano in un look che combina il volume di un blazer oversize con una minigonna asimmetrica. E la nonchalance fa da padrona.

Courtesy Launchmetrics. Bottega Veneta primavera-estate 2023.

Courtesy Launchmetrics. Marques Almeida primavera-estate 2023.