Festival del Cinema di Venezia, tutto quello che c’è da sapere

D agli ospiti al programma sino ai film più attesi e ai biglietti: tutto quello che c'è da sapere sul Festival del Cinema di Venezia.

Un cartellone ricchissimo, tanti film attesi e star pronte a sfilare sul red carpet: il Festival del Cinema di Venezia 2021 si preannuncia come un evento imperdibile. Al Lido sbarcheranno attori e registi pronti a presentare pellicole che stanno già facendo discutere. Fra flash e proiezioni Venezia 78 ci regalerà un po’ di sano glamour e tanti look strepitosi da ammirare.

Quest’anno la Mostra del Cinema di Venezia inizierà mercoledì 1 settembre 2021 e terminerà venerdì 10 settembre. Il momento più atteso è senza dubbio quello dell’apertura quando la madrina della manifestazione, Serena Rossi, darà il via alle danze. Il gran finale non sarà da meno, con l’arrivo di Matt Damon e Ben Affleck, quest’ultimo al centro dei gossip per via del ritorno di fiamma con Jennifer Lopez. Il programma è piuttosto ricco e intenso: dal 1 al 5 settembre il Festival si concentrerà su film internazionali, mentre dal 6 al 9 ci sarà uno spazio speciale dedicato ai cult made in Italy.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti, internazionali e non, che prenderanno parte al Festival del Cinema di Venezia 2021. Oltre al duo composto da Ben Affleck e Matt Damon, al lido per La ragazza di Stillwater, ci sarà Adam Drive, seguito dal cast di Dune, il kolossal con Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Timothée Clalamet e Javier Bardem. Quest’ultimo con molta probabilità accompagnerà la moglie Penelope Cruz all’evento per Madres Paralelas di Pedro Almodovar con Antonio Banderas. Fra le star pronte a raccogliere applausi e flash dei fotografi, Olivia Colman, in un film ispirato ai libri di Elena Ferrante, e Kristen Stewart, nei panni di Lady Diana. I film italiani in concorso sono cinque, con tanti attori e attrici che arriveranno a Venezia. Ci saranno Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio e Gabriele Mainetti con Freaks Out, la pellicola con Claudio Santamaria. Sul red carpet anche Elio Germano, Valeria Golino, Jasmine Trinca, Toni Servillo e Silvio Orlando.

Biglietti

I biglietti per la Mostra del Cinema di Venezia 2021 si possono acquistare sul sito dedicato alla Biennale, presso le biglietterie nella cittadella del cinema al Lido, a Ca’ Giustinian oppure nei rivenditori VeneziaUnica che verranno abilitati pochi giorni prima. I ticket ridotti sono stati approvati per i titolari di CartaFRECCIA con il biglietto Frecciargento, Frecciabianca o Frecciarossa con destinazione Venezia e la data di viaggio antecedente ad un massimo di tre giorni rispetto alla data di visita. Sconti sono previsti anche per i possessori di abbonamento di Trasporto Regionale Trenitalia annuale o mensile sui treni di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Quest’anno, complice un cartellone molto interessante e tantissime celebrity sul tappeto rosso, i ticket sono andati a ruba. A svelarlo è stato proprio Alberto Barbera, direttore dell’evento, che su Twitter ha risposto a chi sui social si lamentava per la mancanza di posti. “La richiesta di biglietti per Dune supera di moltissimo la disponibilità di posti (che, ricordo, è ridotta del 50% causa Covid) – ha scritto -. Non ci vuole molto a capire che i disagi lamentati dipendono soprattutto da questo. Sono comunque molto dispiaciuto per la delusione di tanti.

Programma

Il programma della Mostra del Cinema di Venezia quest’anno è piuttosto ricco e interessante. Il 1 settembre sarà all’insegna di Madres Paralelas di Pedro Almodovar e del Leone d’oro alla carriera a Roberto Benigni. Il giorno successivo la kermesse entrerà nel vivo con tre film imperdibili: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, The card counter di Paul Schrader e The power of dog. Venerdì 3 settembre a Venezia arriverà Kristen Stewart con Spencer, il biopic su Lady Diana, mentre sarà presentato Dune in anteprima mondiale. Il giorno successivo sul red carpet arriveranno Antonio Banderas e Penelope Cruz, ma anche Anya Taylor Joy de la Regina degli scacchi. Il 5 settembre sarà la volta di Toni Servillo e Silvio Orlando con Aria ferma, mentre il 6 settembre Venezia accoglierà il documentario su Ezio Bosso. Il 7 settembre Mario Martone presenterà Qui rido io, dedicato a Eduardo Scarpetta con Toni Servillo, il nipote Eduardo Scarpetta, Cristiana Dell’Anna e Iaia Forte. L’8 settembre sarà la giornata del tanto atteso Freaks out di Gabriele Mainetti. Nel corso della giornata verrà presentato anche Django&django su Quentin Tarantino, mentre verrà consegnato il Leone d'oro alla carriera a Jamie Lee Curtis. Infine debutterà come regista Simona Ventura con Le sette giornate di Bergamo. Il 9 settembre la scena sarà per i fratelli D’Innocenzo che, dopo il successo di Favolacce e La terra dell’abbondanza, sveleranno America Latina con Elio Germano. Tornerà al lido pure Charlotte Gainsbourg con Les cose humaines. Per il finale della Mostra del Cinema di Venezia non mancheranno super star a illuminare il red carpet. In particolare Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck che recitano in The last duel, film fuori concorso. In tanti sperano che al gruppo possa unirsi anche Jennifer Lopez dopo il ritorno dell’amore con l’attore. Imperdibile inoltre il documentario Ennio dedicato al grande Morricone.