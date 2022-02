Q uali sono gli ingredienti magici per una serata speciale? Petali di rosa, lume di candela e uno di questi incantevoli film d'amore, da guardare insieme alla persona che amiamo

Sarà l'avvicinarsi di San Valentino, sarà la voglia di tenerezza in un periodo non esattamente eccelso, ma eccoci qua, alla ricerca di film d'amore da guardare per passare qualche ora all'insegna del romanticismo.

Scegliere non è semplice: nel corso degli anni il cinema ci ha regalato film romantici classici, film d'amore drammatici o addirittura ironici. Qui ne elenchiamo 10 attingendo da tutti i filoni, così da scegliere in base all'umore.

10 cose che odio di te

Iniziamo con una pellicola disponibile in streaming su Disney+, dove il compianto Heath Ledger vestiva i panni del ragazzaccio ribelle Patrick, facendo sognare migliaia di ragazze. La trama è presto detta: Bianca (Larisa Oleynik) e Kat (Julia Stiles) sono due sorelle che devono fare i conti con un papà apprensivo.

L'uomo impone a Bianca una regola ferrea: potrà uscire con chi vuole solo quando Kat, scorbutica e misantropa, avrà un fidanzato. Bianca, allora, in accordo con il bellissimo Cameron (Joseph Gordon-Lewitt) decide di pagare Patrick per uscire con la sorella.

Imprevedibilmente, Patrick si innamora di Kat. La ragazza però scoprirà la trama tessuta alle sue spalle e inizierà a respingerlo, per poi capire che il suo amore è sincero.

50 volte il primo bacio

Per chi ha voglia di ridere e di commuoversi allo stesso tempo, 50 volte il primo bacio è il film giusto. La pellicola racconta la storia di Henry Roth (Adam Sandler), un veterinario delle Hawaii che passa da una donna all'altra finché non incontra Lucy Whitmore (Drew Barrymore).

Henry si innamora di Lucy al primo incontro, perdutamente, ma quando la incontra di nuovo lei non ha idea di chi lui sia per via di una grave malattia cerebrale.

Nonostante le difficoltà, Henry conquista Lucy giorno dopo giorno in modo diverso, finché lei non deciderà di lasciarlo. I due, però, troveranno il modo di riavvicinarsi e diventeranno genitori di una splendida bambina.

50 volte il primo bacio è disponibile a noleggio su Amazon Prime Video, Youtube e Google Play.

Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal ci accompagnano in una storia in cui l'amore trionfa sugli imprevedibili casi della vita. Disponibile su Netflix, Amore e altri rimedi racconta di Jamie Randall, donnaiolo che grazie al suo savoir faire diventa rappresentante farmaceutico.

Per una serie di coincidenze, Jamie conoscerà Maggie, affetta dal Morbo di Parkinson. I due si innamoreranno, ma, a un certo punto, Jamie tenterà in tutti i modi di trovare una cura per lei. Affranta da ciò, Maggie deciderà di lasciarlo.

Dopo un periodo di solitudine, però, Jamie capisce di non riuscire a stare lontano da Maggie. Correrà dunque da lei e le dirà che il suo unico bisogno è quello di starle accanto per il resto della vita.

Chiamami col tuo nome

Per chi si emoziona con amori tormentati e malinconici, Chiamami col tuo nome è il film giusto. La pellicola di Luca Guadagnino, disponibile sia su Netflix che su Amazon Prime, ha emozionato milioni di persone dal 2018 a oggi.

Il film racconta la storia di Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer), due ragazzi che scoprono quanto complicati possano essere i sentimenti, sullo sfondo di una torrida estate italiana.

Elio e Oliver si innamorano, si inseguono, si stringono e si allontanano: il tripudio di sentimenti culminanti in un addio straziante rende questa pellicola uno dei film d'amore più emozionanti degli ultimi anni.

Harry ti presento Sally

Diciamolo pure, senza nasconderci: tra i film d'amore da guardare più volte nella vita c'è senza dubbio Harry ti presento Sally, un cult degli anni Novanta con Meg Ryan e Billy Cristal.

Disponibile su Apple Tv, il film narra la storia di Harry e Sally, che, incontratisi per caso, diventano buonissimi amici finché una delusione amorosa di Sally li porterà a passare una notte insieme.

A questo punto, tutto cambia e sarà solo dopo tanti tormenti e titubanze che Harry si lascerà andare a una delle più dolci dichiarazioni del cinema: Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.

La La Land

Dal lieto fine al rimpianto: La La Land è un capolavoro che tocca corde delicatissime. Disponibile a noleggio su Amazon Prime, Youtube e Google Play, il musical racconta la storia di Sebastian (Ryan Gosling) e Mia (Emma Stone).

I due sono rispettivamente un jazzista emergente e un'aspirante attrice, che finiranno per innamorarsi e per vivere una storia intensa, piegata però dalle loro ambizioni. Il finale agrodolce, che li vuole divisi, lascia intendere con quanta forza il rimpianto riesca a legare due persone anche a distanza di anni.

La forma dell'Acqua

Inaspettato e dolcissimo: La Forma dell'Acqua, diretto da Guillermo Del Toro, è uno di quei film che raccontano come l'amore superi ogni limite.

Noleggiabile su Amazon Prime, Youtube e Google Play, narra la storia di Elisa (Sally Awkins) e del suo amore apparentemente impossibile per un anfibio umanoide.

Elisa è muta e l'Uomo Anfibio vive sott'acqua: per comunicare useranno il linguaggio dei segni. La storia è fantasy e a tratti onirica e si chiude con un lieto fine tutto da scoprire.

Le pagine della nostra vita

È uno dei film d'amore da guardare mille volte, quello romantico per eccellenza: Le pagine della nostra vita è disponibile su Netflix ed è basato sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

La storia è ambientata negli anni Quaranta: l'operaio Noah (Ryan Gosling) e la bella ereditiera Allie (Rachel McAdams), si innamorano e decidono di stare insieme a dispetto delle differenze di classe.

Il loro amore verrà messo a dura prova dalla famiglia di lei, dalla distanza, dalla guerra. Superano ogni cosa, ma c'è un ultimo scoglio: la demenza senile di Allie. Infatti i due, ormai anziani, leggono insieme le pagine del suo diario per combattere l'evanescenza dei suoi ricordi.

Moulin Rouge!

La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare: basterebbe questa citazione per spiegare perché Moulin Rouge!, nonostante il suo finale straziante, è uno dei film d'amore da guardare assolutamente.

Noleggiabile su Youtube e Google Play, il musical di Baz Luhrmann con protagonisti Nicole Kidman e Ewan McGregor è un inno all'amore: gelosia, passione, felicità e tormento si intrecciano nella storia della cortigiana Satine e del musicista squattrinato Christian.

E, alla fine, anche chi non si commuove mai si troverà a versare una lacrima cantando Come what may.

Orgoglio e Pregiudizio

Chiudiamo con un altro film d'amore da guardare centinaia di volte, ovvero Orgoglio e Pregiudizio. Disponibile su Netflix e basato sull'omonimo romanzo di Jane Austen, questo film vede protagonisti Keira Knightley e Matthew MacFadyen nei ruoli di Elizabeth e del signor Darcy.

La storia d'amore tra Darcy ed Elizabeth è senza tempo: si odiano, si punzecchiano, si stuzzicano e poi, quasi loro malgrado, si ritrovano disperatamente innamorati.

Vale la pena rivederlo anche solo per l'estasiante dichiarazione d'amore di Darcy: Mi avete stregato anima e corpo e vi amo. Vi amo, vi amo! E d'ora in poi non voglio più separarmi da voi.