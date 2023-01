Film e libri da lasciare a metà: perché dire basta ti fa bene

I l libro che stai leggendo è noioso. Il film che stai guardando non ti coinvolge. Lo spettacolo teatrale ti sta facendo addormentare. Ma il tempo passato a fare cose che ci annoiano, non è sprecato? Meglio imparare a dire "basta". Ecco come fare, e quali sono i vantaggi

Quante volte ti capita di finire un libro anche se, già alla decima pagina, non ne potevi più? Di finire di vedere un film nonostante che, per tutta la prima ora, ti abbia annoiata? Oppure di sorbirti fino alla fine uno spettacolo teatrale che ti sta facendo addormentare? Pensaci bene: il tempo passato a fare cose che non ti danno alcuna soddisfazione, non è sprecato? Siamo state educate a finire quello che iniziamo. Lo viviamo quasi come un obbligo. Andiamo avanti dicendoci: "Ho letto solo poche pagine, andrà meglio andando avanti". Oppure: "Siamo solo a metà film, mi "prenderà" di più andando avanti". Spesso, però, non è così: la prima impressione si rivela quella esatta. Ma allora, perché non ascoltare quella vocina interiore che, a un certo punto, ci suggerisce di dire "basta"?

Imparare a dire "basta"

"Basta": dovremmo imparare a dirlo di più. Per esempio, ogni volta che non abbiamo l'energia per portare a termine tutti gli obblighi professionali o sociali. Ma, soprattutto, gli impegni che prendiamo con noi stesse. Cancellare i piani o gli appuntamenti presi con qualcun altro può essere semplice. Ma è altrettanto gratificante rompere una promessa che hai fatto a te stessa. Se sei troppo stanca per continuare a lavorare, impara a staccare, a dire: “Basta”. A meno che tu non abbia una scadenza improrogabile, puoi sempre continuare domani.

Dire "basta" è un regalo che fai a te stessa

Non c'è posto migliore, però, per assecondare la filosofia del dire “basta” che con l'arte e l'intrattenimento. Rinunciare a un libro, un film o un programma televisivo che non ci piace non è quasi mai la scelta sbagliata. Possiamo decidere di smettere praticamente nel mezzo di qualsiasi esperienza che non ci sta dando alcuna soddisfazione. Chiudere un libro o spegnere un film noioso è un bellissimo regalo che fai a te stessa. Non importa se sei al cinema o a teatro: se ti stai annoiando, meglio alzarsi e andartene. Se la serie tv che stai seguendo non ti coinvolge, smetti di guardarla. Abbiamo già una vita complicata, perché dovremmo passare il nostro tempo facendo cose che non ci piacciono?

Perché continuare a leggere se il libro non ti piace?

Se anche tu fai parte di quella categoria di persone che continuano a leggere un libro sperando che più avanti finalmente le coinvolga, datti una regola. Una volta arrivata a un certo di numero di pagine senza che la prima impressione sia cambiata, chiudilo. Inutile arrivare alla fine per dire: “Non mi è piaciuto”. Meglio fermarsi prima. Nel caso dei film, per esempio, potresti decidere di cambiare canale dopo la prima ora. Quando una stagione e mezza di una serie tv acclamata dalla critica non ti prende, passa ad altro. Se lo spettacolo teatrale per il quale hai pagato biglietti costosi non ti soddisfa, approfitta dell'intervallo per andartene. Nessuno ti premierà per esserti annoiata fino alla fine. Invece, potresti approfittare del tempo risparmiato impiegandolo in qualcosa che ti soddisfa di più.

Perché dire "basta" è vantaggioso per te

Un vantaggio di saper dire "basta" è che ti libera da una cosa noiosa, regalandoti del tempo per vivere un'esperienza più arricchente: un altro film più stimolante o un libro che si adatta meglio ai tuoi gusti. Ma il più grande vantaggio di abbandonare una cosa che non ti piace è che non devi più fare una cosa che non ti piace. Quel sollievo è il tuo vantaggio! Pensaci: non esistono modi per aggiungere tempo alla tua vita. Una volta che avrai imparato a dire "basta" e chiudere con gli impegni che ti rubano solo ore preziose, non avrai fatto altro che aver recuperato tempo in più per te. Dire "basta" richiede uno sforzo sostanzialmente inferiore rispetto al leggere un libro che trovi noioso fino alla fine. Ed è molto più semplice che costruire una macchina del tempo. Spegni semplicemente la televisione o esci da un museo ed ecco che la tua vita è appena aumentata di almeno un'ora, se non di più.

Il tempo libero impiegato male è peggio che lavorare

Puoi usare il tempo che hai recuperato per leggere Tolstoj, ma potresti anche usarlo per lamentarti dello spettacolo che hai appena interrotto con un amico o semplicemente per andare a letto presto. Il tempo libero che non sembra svago non è proprio lavoro, ma non è nemmeno riposo. Quindi, se sei entusiasta di impegnarti in un'arte stimolante, questo è un obiettivo encomiabile. Ma se la tua scelta di intrattenimento serale non è divertente, meglio smettere subito.