5 film pluripremiati da recuperare

Q uando non sai cosa vedere, scegli tra i film pluripremiati e vai sul sicuro. Ecco la nostra selezione dei cinque film da recuperare.

I film che alla loro uscita, hanno guadagnato tanti riconoscimenti prestigiosi sono anche alcuni dei migliori film di tutti i tempi.

Cosa che, ovviamente, ti aspetteresti, considerato che i premi cinematografici, nascono proprio con l’intento di celebrare i migliori film usciti sul grande schermo.

Sceglierne solo cinque, quindi, rappresenta una piccola sfida e si tratta ovviamente di una scelta limitata, tra i tantissimi film imperdibili e vincitori di tanti premi che tutti dovremmo recuperare.

La nostra selezione dei cinque film pluripremiati da recuperare è quindi personale, ma spazia tra diversi generi con uno sguardo alla cinematografia più recente, senza dimenticare i cult che hanno fatto la storia.

Parasite

Parasite di Bong Joon-ho è un thriller drammatico e inquietante senza eguali nella storia degli Oscar, grazie alla sua narrazione innovativa. Era la prima volta che un film coreano, recitato non in lingua inglese, si aggiudicava l’ambita statuetta, lasciando tutti abbastanza sorpresi per questo meritato colpo di scena.

Parasite è, infatti, molto di più di un thriller, la narrazione segue una famiglia in difficoltà economiche della Corea del Sud, che pian piano s’insinua nella casa e nella vita di una famiglia benestante. Il film è una metafora e una riflessione attenta e critica del capitalismo e della disuguaglianza sociale che esso genera.

Tra i tantissimi premi aggiudicati da Parasite, menzioniamo sicuramente quattro Oscar, un Golden Globe due BAFTA.

La forma dell’acqua ( The Shape of Water)

The Shape of Water è un film romantico di genere fantasy diretto da Guillermo del Toro e scritto insieme con Vanessa Taylor.

Un film struggente che ha conquistato non solo il pubblico, quando nel 2017 è uscito nelle sale cinematografiche, ma soprattutto la critica e le giurie degli awards più importanti, aggiudicandosi tantissimi riconoscimenti e dominando la stagione degli awards 2018, ottenendo anche il Leone d'oro.

Si narra la storia di Elisa, muta e isolata, la giovane donna lavora in un laboratorio governativo segreto e ad alta sicurezza. La sua vita cambia per sempre quando scopre il segreto custodito nel laboratorio: una misteriosa creatura squamosa proveniente dal Sud America. Una storia romantica che affronta in modo originale e brillante il tema dell'inclusività.

Da menzionare l'ottima interpretazione degli attori, soprattutto di Sally Hawkins che incarna una protagonista difficile da dimenticare.

Moonlight

Ci sono pochi film struggenti come Moonlight, un film diviso in tre atti distinti, ognuno incentrato su un diverso momento nella vita del protagonista. Con tre diversi attori che interpretano Chiron/Black/Little, avrebbe potuto diventare un gran caos. Sotto il tocco magistrale di Barry Jenkins, che dirige un film immenso, il cast lavora in perfetto tandem donando organicità al racconto.

Il risultato è forse il premio Oscar più emozionante del 21° secolo. Guardare Chiron diventare maggiorenne mentre lotta per comprendere la propria sessualità è allo stesso tempo illuminante e straziante. A questo si aggiunge il difficile rapporto con sua madre, interpretato magnificamente da Naomie Harris.

Moonlight ha fatto incetta di molti premi, tra i più importanti, ci sono sicuramente: tre Oscar, di cui uno per miglior film e uno per miglior attore no protagonista a Mahershala Ali, un Golden Globe e ben sei Independent Spirit Awards.

Unico avvertimento: tieni i fazzoletti a portata di mano durante la visione, perchè ne avrai bisogno.

Via col Vento (Gone with the Wind)

Un film grandioso e maestoso che ha vinto ben otto Oscar, Via col vento rimane una pietra miliare del cinema che non potevamo non inserire tra i film pluripremiati da recuperare.

E pensare che questa lussureggiante storia melodrammatica di romanticismo e ingiustizia, ambientata durante la guerra civile americana, non doveva neanche sbarcare sul grande schermo.

Il film, infatti, è stato afflitto da problemi durante tutta la sua lunga produzione, dalle tantissime attrici che hanno fatto il provino per la parte di Rossella O'Hara, alla grande quantità di registi che si sono susseguiti al timone del film.

Adattato dal romanzo di Margaret Mitchell, è ancora il film di maggior successo nella storia del botteghino.

Il discorso del Re ( The King’s Speech)



Il discorso del re è l’ultimo film, non per importanza, della nostra lista di consigli di film pluripremiati da recuperare.

Dopo la morte del padre e l'abdicazione del fratello, Bertie, balbuziente da tutta la vita, è incoronato re con il nome di Giorgio VI d'Inghilterra. La sua più grande sfida sarà di affrontare l’importante discorso pubblico.

Con questo film su Giorgio VI, il re balbuziente e il suo logopedista, il regista Tom Hooper genera delle sensazioni indescrivibili nello spettatore.

La forte ispirazione che otterrai, guardando questo film, ti colpirà intensamente, si tratta, infatti, di uno di quei film fortemente positivi da guardare quando si cerca una bella iniziazione di buon umore. Una menzione speciale all'alchimia impeccabile tra i due protagonisti del film: Colin Firth e Geoffrey Rush.

Il film ha ottenuto ben sette BAFTA e quattro Oscar, oltre a tantissimi altri premi, diventando protagonista della stagione degli award 2011.