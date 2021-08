5 fragranze estive che non passeranno mai di moda

N ote aromatiche che baciano la pelle e che rendono sempre eleganti: sono le fragranze estive che non passano mai di moda e che ci regalano una scia unica e chic

La bella stagione porta con sé moltissime ispirazioni per ciò che concerne i profumi, ma di fatto ci sono delle fragranze estive che sono davvero degli evergreen.

Chiaramente occorre sapere che la scelta del profumo è estremamente personale e che il risultato finale è dato dalla combinazione dell'essenza all'odore unico del nostro corpo.

Ciononostante esistono cinque tipi di opzioni che non sono mai fuori tema se indossate durante il periodo più caldo e rendono estremamente chic. Vediamole insieme.

Fresche e floreali

Non è certo una sorpresa, ma tra le fragranze estive che non passano mai di moda di sono quelle fresche e floreali. Immaginate un bel bouquet fiorito e colorato, figuratevi di aspirarne l'odore e di sentire un piccolo brivido fresco.

La vostra immaginazione vi avrà restituito proprio ciò che sono questi profumi: fragranze che coniugano con sapienza note pungenti (come quelle della menta, dell'eucalipto o del tè verde) a note fiorite.

La cosa più interessante di queste fragranze è che possono essere davvero varie. Le combinazioni possono infatti essere complementari, sfruttando fiori dal profumo altrettanto intenso e frizzante (fresia e lillà, per esempio) o apparentemente antitetiche, puntando su note più avvolgenti come quelle dalla rosa.

Di fatto, le note floreali più utilizzate per l'estate sono il gelsomino e il fiore d'arancio. Non si sbaglia, però, neanche se si punta tutto sulla violetta, sul narciso o sul giacinto.

Fruttate e acquatiche

Ci sono anche delle fragranze che mettono insieme due tipi di note aromatiche che, apparentemente, possono sembrare in contrasto: si tratta di quelle fruttate e di quelle acquatiche.

Cosa significa nello specifico? Che note di frutta si coniugano a quelle frizzanti e briose dell'acqua declinata nelle sue varianti oceaniche o marine, con i confini che dolcemente si spostano verso il salmastro.

Per esprimere al meglio il risultato di queste fragranze basta immaginare di gustare un delizioso frutto (possibilmente esotico) durante una calda giornata in spiaggia.

Sì, perché questo tipo di fragranze può unire, per esempio, il profumo tipico del sale marino a quello dei frutti chiari come ananas, melone, papaya e mango.

Questi frutti sono un vero must dell'estate, ma attenzione perché anche le combinazioni con i frutti scuri (ribes, mirtilli, fragole e altri frutti di bosco) sono dei veri evergreen.

Orientali e dolci

La sabbia che si solleva leggera mentre soffia un vento caldo, luci soffuse, il mare davanti a noi e una terra esotica e sconosciuta: tra le fragranze estive ci sono anche quelle orientali e dolci, che più delle altre donano un tocco misterioso alla nostra scia olfattiva.

D'altro canto tutte, almeno una volta nella vita, abbiamo immaginato di perderci durante l'estate nelle sensuali atmosfere da Mille e una Notte che l'Oriente ispira.

Bene, generalmente, queste fragranze si muovono sui toni della vaniglia, cui si uniscono le note dell'argan, dell'ambra e del miele. Possono però anche spingersi verso odori muschiati, sfumature speziate o note legnose.

Ciò che ne deriva sono sempre scie morbide, calde e seducenti che vanno in perfetto accordo con la bella stagione. In alcuni casi si possono anche trovare dei sentori più frizzanti, che trasmettono positività e benessere.

Agrumati e fioriti

Cosa c'è di più estivo delle note agrumate? Questo tipo di profumi rievoca l'atmosfera di splendidi giardini dove piante da frutto si intersecano con rami ricchi di delicatissimi petali.

Bergamotto, limone, arancio, cedro, pompelmo e mandarino sono sicuramente tra le note migliori per le fragranze estive. E raggiungono il loro apice quando incontrano profumi di fiori provenienti dalle stesse latitudini.

Per intenderci, zagara e limone e gelsomino e bergamotto sono tra gli accordi che più vanno di moda durante l'estate e che non tramontano mai, per il semplice motivo che sembrano nati per stare insieme, senza se e senza ma.

Lavandati e speziati

Infine, tra le fragranze estive che non tramontano mai ci sono quelle lavandate e leggermente speziate. La lavanda ha, di per se, un profumo estivo e fresco e ciò è noto.

Basta immaginare i campi della Provenza, con il loro profumo e la loro atmosfera incantevole, per immaginare quanto questa pianta possa essere metafora di buon umore e andare d'accordo con la bella stagione.

Tuttavia, non molti sanno che le note della lavanda si sublimano nell'incontro di alcuni tipi di spezie che "pizzicano" il naso, non in senso negativo ovviamente.

Si tratta dello zenzero, del pepe, del cardamomo o del coriandolo, le cui note solleticano e accattivano in modo unico. L'unione tra la lavanda e questo tipo di spezie risulta stimolante, cosa che rimanda alla frenesia e al buon umore che tipicamente rimandano al periodo estivo.

Se avete già individuato il tipo di fragranza che vi piace di più, fate dei tentativi in profumeria cercando di provare sulla pelle ciò che più vi ispira, ma prima di acquistare fate passare qualche ora, in modo da essere sicuri dell'effetto che la fragranza in questione farà sul vostro corpo.