Profumi legnosi: i motivi per cui ti piacciono e come ti definiscono

I ntense ma discrete, penetranti ma delicate. Ecco cosa sono i profumi legnosi e i motivi per cui, forse, sono quelli adatti anche a te

Quando si parla di profumi si entra in un mondo magico, fatto di sfumatura a volte impercettibile ma capaci di attrarre chi le sente come una calamita. Così come, allo stesso tempo, di respingere all’istante. Fragranze corpose, delicate, frizzanti o rilassanti e che sanno adattarsi a chi le indossa, valorizzandone l’anima e traducendo in essenza le peculiarità caratteriali di chi li sceglie per sé. Esattamente come accade per i profumi legnosi.

Una tipologia di profumo decisa ma gentile, che avvolge chi lo indossa di note di carattere di una morbidezza tipica dalle materie prime da cui vengono ricavati. E che sanno conquistare fin dal primo momento che li percepisce nell’aria. Ma cosa sono esattamente i profumi legnosi e perché piacciono tanto?

Cosa sono i profumi legnosi

Prima di capire cosa sono i profumi legnosi è bene partire dalle materie prime da cui si producono e dalle caratteristiche che le contraddistinguono. In natura, infatti, esistono molte varietà di piante, fiori, legni, radici, ecc. , e da questi vengono estratti gli oli essenziali utili alla produzione di profumi. A seconda della tipologia di materia prima usata, quindi si avranno profumi con intensità e note diverse:

le note di testa , sono quelle che caratterizzano le essenze leggere e fresche, come il limone, l’arancio, il mandarino. Il pompelmo, il bergamotto, l’eucalipto e il lemograss;

, sono quelle che caratterizzano le essenze leggere e fresche, come il limone, l’arancio, il mandarino. Il pompelmo, il bergamotto, l’eucalipto e il lemograss; le note di cuore sono quelle che delle essenze più corpose, avvolgenti e sensuali come quelle che si possono trovare nel garofano, nel geranio, nella lavanda, il gelsomino rosa, la camomilla e il ylang ylang;

sono quelle che delle essenze più corpose, avvolgenti e sensuali come quelle che si possono trovare nel garofano, nel geranio, nella lavanda, il gelsomino rosa, la camomilla e il ylang ylang; infine, ci sono le note di base, più calde e speziate come quelle della mirra, il sandalo, il vetiver, l’incenso, il cedro, il pino o il patchouli indonesiano.

Quest’ultime sono quelle che caratterizzano i profumi legnosi. Delle fragranze che richiamano all’aspetto più selvaggio della natura, con un rimando al sottobosco, al legno appunto. Delle essenze che potremmo definire secche, vivaci ma allo stesso tempo corpose e avvolgenti. E che senza alcun dubbio manifestano la personalità di chi le indossa.

Profumi legnosi speziati

Una particolare categoria di profumi legnosi sono quelli speziati, che richiamano molto gli odori orientali. Si tratta di essenze calde e pungenti, che comprendono, come abbiamo visto, la mirra, l’incenso, il cedro, ma anche il pepe, la cannella, il cardamomo, la noce moscata e, in generale, tutte le spezie naturali che possono essere essiccate per ottenere profumi intensi e duraturi. Talvolta, per addolcire l’essenza pungente, si aggiungono note di fiori o agrumi.

Profumi legnosi da donna

Sfatiamo subito un mito che vuole i profumi legnosi a esclusivo utilizzo degli uomini. Seppur questa tipologia di essenza venga spesso scelta dal sesso maschile, infatti, i profumi legnosi sono utilizzati e amatissimi anche dalle donne, proprio per la loro capacità di essere discreti ma penetranti allo stesso tempo. Le fragranze legnose, infatti, hanno importanti note di fondo ovvero con la capacità di restare ed essere percepite anche a distanza di ore. Perfetti per chi voglia essere visto ma senza ostentazione, per chi ama la riservatezza ma con un pizzico di vanità che non fa mai male. E che sappiano lasciare il segno senza il minimo sforzo.

Tra i profumi legnosi consigliati per le donne ci sono quelli speziati, ma anche quelli a base di sandalo, con la loro fragranza persistente, e quelli ambrati, quei profumi cioè che richiamano l’odore dell’incenso. Per chi invece preferisce i profumi più vivaci, si consiglia di scegliere un aroma energizzante, come quelli agli agrumi. Infine, molto indicati per le donne anche i profumi legnosi dolci, dove l’aroma viene resa più dolce grazie all’aggiunta di vaniglia, ma anche caramello o miele.

Profumi legnosi significato

Secondo alcune ricerche, sembra che i profumi legnosi siano i preferiti da persone con un’indole curiosa e che ben si addice a un profumo che si sente ma che non si capisce da dove provenga. Oltre poi a essere associato a chi è portato per le relazioni interpersonali e per chi ha un animo riflessivo, introspettivo, capace di osservare.

La fragranza giusta per chi vuole essere misteriosa, per chi desidera lasciare il segno anche una volta andata via, inebriando di leggerissime note speziate chi si ha di fronte, con sfumature di profumo avvolgenti e intense, proprio come la vostra personalità.

Che dire, non vi resta che trovare il vostro profumo legnoso del cuore, quello che maggiormente soddisfa il vostro olfatto e che vi faccia sentire a vostro agio in ogni singolo momento della giornata. Fatta di mille sfumature di colore, avventure e profumi, di cui il vostro sarà il vero sofisticato protagonista.