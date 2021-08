Galateo e amicizia: 5 comportamenti maleducati di cui non ci accorgiamo

S eguire le regole del Galateo non è facile, soprattutto perché non esiste un codice preciso a cui devi attenerti quando sei con gli amici. Ti sarà capitato di compiere un gesto che poi, a mente fredda, ti è apparso maleducato. Niente paura. Ti spieghiamo quali sono i comportamenti considerati poco educati e di cui dovresti liberarti immediatamente

I comportamenti maleducati (e di cui non ti accorgi) sono più frequenti di quanto tu possa immaginare. Tuttavia, non sono sempre legati a una cattiva educazione ma sono causati anche da ansia, timidezza e timore di non piacere agli altri.

Se vuoi essere impeccabile in ogni circostanza, però, devi imparare a capire quali sono i gesti che gli amici reputano indelicati. Talvolta, sono azioni che commetti involontariamente e senza pensare che possano dare fastidio a qualcuno.

Spinta dalla confidenza, sei spesso portata a comportarti con leggerezza e non considerare la reazione del gruppo a questo tuo atteggiamento superficiale. Non devi temere, perché tutto si risolve. Vediamo insieme quali sono i comportamenti maleducati, elencati in 5 punti, che dovresti eliminare da subito.

Tenere le mani in tasca

Le mani in tasca rientrano nella gamma delle comunicazioni non verbali ed è uno dei gesti meno tollerati. Se poi si è davanti ad amici, indica pigrizia e indolenza oltre che scarsa attenzione nei riguardi di chi ti è di fronte e dei suoi argomenti. La situazione peggiora se tieni le mani in tasca durante il discorso.

Questo comportamento è comunque ammesso in situazioni informali anche se il rispetto è dovuto in tutte le circostanze. Se questa è una delle tue abitudini, inizia a liberartene immediatamente. Ti accorgerai subito di non avere problemi a tenere le mani in un’altra posizione e che non infastidisca il gruppo. Nonostante sia un atteggiamento comune e spesso in buona fede, non è di certo segno di buona educazione.

Non togliersi gli occhiali da sole

Su questo punto, il Galateo è piuttosto categorico. È assolutamente vietato indossare gli occhiali da sole quando si parla con un’altra persona o si è in un gruppo di amici. Mostrare gli occhi è infatti un segno di rispetto, oltre che di interessamento, per gli argomenti che sono trattati durante la conversazione.

La stessa regola vale se incontri un’amica per strada e indossi gli occhiali da sole. Devi toglierli senza posarli sul capo, preferibilmente dovresti tenerli in mano o riporli nella loro custodia. Se sei a tavola, prima di una cena o di un pranzo, non dovresti mai poggiarli sul tavolo. Anche questo è un segno di scarsa educazione e di poco rispetto per i tuoi amici.

Invadere gli spazi

Sei affettuosa e naturalmente portata al contatto con gli altri, ma devi ricordare che non tutti potrebbero apprezzare questi tuoi slanci amichevoli, soprattutto se si tratta di abbracci.

Invadere gli spazi, infatti, non è considerato un gesto di buona educazione. Anche se ti trovi in compagnia di amici, devi stare molto attenta alla sensibilità di tutti e non essere troppo espansiva, in particolare con quelli che non lo gradiscono.

Se gli abbracci improvvisi sono da evitare, lo stesso discorso vale per le pacche sulle spalle e per i colpetti sulle braccia mentre parli con qualcuno. Trattieniti anche dai troppi movimenti, non gesticolare e mantieni una posizione composta.

Talvolta, potresti essere portata a comportarti così per una forma d’ansia o di timidezza. Cerca di controllarti (non è poi così difficile) e vedrai che riuscirai anche a migliorare i rapporti con i tuoi amici.

Usare troppo il telefono

È ormai un riflesso incondizionato ed è un gesto che compi del tutto involontariamente. Controllare troppo spesso gli aggiornamenti, però, non è sintomo di buona educazione poiché ti porta a trascurare gli amici che hai di fronte. Cerca di tenerlo lontano da te, magari in borsa o in una custodia, così che sia difficilmente raggiungibile.

Vietato, poi, posare lo smartphone sul tavolo durante i pasti. La stessa regola è valida per qualsiasi altro oggetto. Il telefono si tiene lontano dalla tavola, soprattutto al momento della cena o del pranzo. Non è educato (e neanche igienico) tenerlo nelle vicinanze. Potresti infastidire il resto del gruppo che, invece, ha voglia di parlare con te senza essere diviso dallo schermo del tuo device.

Parlare a voce alta

È un segno di timidezza, più che di cattiva educazione, ma parlare a voce alta è un atteggiamento che può infastidire i tuoi amici perché sentono che è un modo di imporre la tua opinione su quella degli altri.

Rimodulare il tono non è difficile, basta solo iniziare ad ascoltarsi. Puoi anche aiutarti abbassando il volume dei tuoi dispositivi.

Parlare con un tono adeguato ti aiuta a migliorare i rapporti di amicizia e anche il tenore delle conversazioni che, diventando più pacate, possono anche diventare maggiormente interessanti.

La voce troppo alta è prevaricante ed è anche inutile tenere uno scambio con una persona che non sa misurarsi. Liberati subito da quest’abitudine, facendo anche riferimento e riascoltando le note audio che invii ai tuoi amici.

Cosa fare in caso di comportamenti maleducati

Ricorda che far notare un gesto maleducato è indice di scarsa educazione. Lavora su te stessa, per migliorarti e per essere sempre perfetta in tutte le occasioni. Correggere il tiro non è complicato, basta solo volerlo!