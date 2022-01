L o sapevi che quando vai a casa di amici per cena non dovresti mai portare il dessert? Il vino, invece, va benissimo. Secondo il galateo degli inviti a cena, infatti, esistono regole ferree anche per queste occasioni

Probabilmente ti sarà capitato di non sapere cosa portare in occasione di una cena a casa di amici o parenti. Nel dubbio, avrai forse donato una bottiglia di vino, un dolce o il classico mazzo di fiori. Non temere: d’ora in avanti saprai esattamente come comportarti. Il galateo degli inviti a cena, infatti, viene in tuo soccorso e ti suggerisce come destreggiarti anche in queste situazioni.

La questione è molto più complessa di quanto possa sembrare in apparenza. Se non porti nulla rischi di apparire come una persona maleducata. D’altro canto, se arrivi con del cibo, i padroni di casa potrebbero offendersi. Ecco allora alcune dritte per districarti nelle diverse circostanze.

Niente cibo

Prima regola del galateo degli inviti a cena: evita di portare cibo. Se arrivi con una teglia di lasagne, una torta salata, perfino un dolce (che molti considerano un passepartout sempre valido), i padroni di casa potrebbero pensare che non apprezzi la loro cucina o magari che temi di non mangiare a sufficienza.

Se non vuoi rischiare di offenderli o di farli rimanere male, quindi, prima di metterti ai fornelli o di correre in pasticceria, conta fino a dieci. Perché non chiedi direttamente a loro se hanno bisogno di qualcosa? In maniera cortese ed educata, domanda se puoi contribuire in qualche modo, per esempio se a loro potrebbe far piacere che fossi tu a occuparti del dessert.

Unica eccezione: le cene informali in cui si stabilisce a priori che tutti portano qualcosa. In questo caso, ovviamente i tuoi manicaretti saranno ben accetti. Anche alle grigliate, secondo il galateo, tutti gli invitati possono partecipare con portate di vario tipo.

Alle cene formali vietato portare il dessert

Il divieto di portare cibo vale a maggior ragione per le occasioni formali. Secondo il galateo degli inviti a cena e anche secondo il galateo del regalo, infatti, i padroni di casa sono tenuti a servire ciò che gli ospiti hanno portato. Ma questo potrebbe scombinare i loro piani e i loro menù.

Se, per esempio, arrivi con una tartare di salmone, ma la cena è a base di selvaggina, potresti creare non poco imbarazzo.

Attenzione al dolce: se quando si tratta di inviti a casa di amici e parenti, una torta e una confezione di gelato, tutto sommato, potrebbero essere “innocui”, nelle cene in cui si rispetta una rigida etiquette potrebbero essere sconvenienti. Sì, perfino i pasticcini della più rinomata pasticceria della città o la torta scenografica a tre piani.

Sì al vino

Se con il cibo potresti rischiare uno scivolone, con il vino non corri alcun pericolo. Una bottiglia di rosso, bollicine, bianco fermo, ma anche di aperitivo o di liquore vanno sempre bene. Perfino alle cene più formali. Ovviamente, in quest’ultimo caso, è meglio che siano di una certa qualità.

Il galateo degli inviti vuole che la bevanda donata sia offerta nel corso della cena. Ma in questo caso, c’è più libertà rispetto a quanto avviene con i cibi. Infatti, si può decidere qual è il momento più adatto per servirla, senza essere costretti a stravolgere il menù.

E se proprio il regalo non è gradito o non è in linea con quanto previsto per la serata, si può sempre adottare una validissima scusa: ossia che la temperatura della bottiglia non è quella ideale per servirla.

I fiori sono sempre un’ottima idea

Se sei nel pallone, sappi che, per tua fortuna, esiste una soluzione sicura al 100%: i fiori da regalare. Presentarsi con un mazzo di tulipani, rose o gerbere, con una composizione o una pianta, anche di quelle aromatiche, è sempre un’ottima idea. A maggior ragione se sai che i padroni di casa hanno il pollice verde.

E, no, non commettere lo sbaglio di pensare che i fiori siano adatti solo alle donne. Quella è una convinzione decisamente antiquata e assurda. Tutti, indipendentemente dal sesso e dal genere, possono amare la natura e, di certo, circondarsi di verde fa bene a chiunque.

Potresti addirittura sbizzarrirti e scegliere fiori e piante in base al loro significato. Per esempio, se stai andando a casa di amici potresti optare per le calle, simbolo di amicizia e stima. Anche le camelie sono una buona scelta, perché comunicano stima e ammirazione.

Perché non un libro?

Che ne dici? Non credi sia arrivato il momento di sdoganare certi regali? È vero che il galateo degli inviti a cena si limita a suggerire solo determinati cadeaux, ma è anche vero che – a parte il cibo- non vieta espressamente altri doni.

Potrebbe allora essere carino portare qualcosa di originale, ma comunque sempre di classe e naturalmente non kitsch. Come un libro, magari scegliendo fra i grandi classici della letteratura o le ultime uscite se non conosci bene i gusti dei padroni di casa.

Altre possibili idee potrebbero essere: profumatori per ambienti, candele, una scatola di cioccolatini, un gioco per i bambini nel caso in cui i padroni di casa abbiano figli. Potresti anche metterti d’accordo con gli altri invitati, se ce ne sono.