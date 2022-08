C onoscete il galateo del barbecue? Anche la grigliata ha le sue regole, semplicissime e perfette per essere davvero impeccabili

Quando le giornate si fanno più belle, la temperatura sale e vien voglia di trascorrere una giornata all'aria aperta, non c'è niente di meglio di un bel barbecue in famiglia o in compagnia degli amici. Che sia di carne o di pesce (anche verdure) poco importa: è un modo super easy e informale per organizzare una cena o un pranzo alternativi.

Dove sta, dunque, il "ma"? Beh, per quanto informale sia anche un barbecue ha le sue regole, fondamentali per una buona riuscita dell'evento ma soprattutto per mettere a proprio agio i commensali. Se non avete mai sentito parlare di galateo del barbecue, prendete carta e penna: ecco alcune chicche che vi torneranno molto utili. Farete un figurone!

L'invito deve essere chiaro

Forse vi sembrerà banale, ma galateo impone che l'invito alla grigliata sia il più chiaro possibile. Pensateci bene, se vi invitassero a un evento informale ma non fosse esplicitato nell'invito, vi potreste ritrovare a indossare indumenti poco adatti all'occasione, generando non poco imbarazzo.

Perciò qualunque sia il tipo di evento che organizzate, ricordate sempre di dare agli invitati tutte le informazioni che gli occorrono per mettersi a proprio agio. Specificate se si tratta di un barbecue all'aperto o al chiuso, se si tratta di un giardino o una terrazza, se invece il pasto verrà consumato all'interno dell'abitazione. Sembrano inezie, ma non è così.

Per una grigliata all'aperto senza dubbio occorrono indumenti più casual rispetto a un pranzo o a una cena a tavola e i vostri invitati devono essere al corrente del tipo di location che avete in mente di usare.

La location deve essere adatta e pronta per l'evento

Proprio come quando organizziamo una cena o un pranzo in casa e apparecchiamo la tavola com'è giusto che sia, con tutte le stoviglie e le posate necessarie, anche nel caso del barbecue il galateo impone che la location sia pronta per accogliere gli invitati.

Cosa vuol dire? Innanzitutto lo spazio deve essere adeguato al numero di persone che avete invitato alla grigliata, pena il rischio di ritrovarvi tutti appiccicati come sardine. E poi devono esserci i giusti piani di appoggio, altrimenti potreste ritrovarvi con un sacco di gente che non sa nemmeno dove appoggiare un piattino.

Altra cosa importante: le sedie. Anche qui forse vi sembrerà scontato specificarlo, ma è un bel disagio avere in giardino tante persone che non hanno modo di sedersi neanche per un minuto. Per quanto sia informale e ammetta il consumo del cibo in piedi, la grigliata non deve essere scomoda e fornire ai vostri commensali tutto ciò che possa metterli a proprio agio.

Se lo spazio che avete a disposizione non è abbastanza grande o non avete le giuste furniture, meglio invitare un numero ridotto di persone.

Non occorre usare l'argenteria

È vero che non possiamo lasciare i commensali senza forchette e posate, ma d'altro canto per una grigliata non è necessario tirare fuori dalla credenza servizi in ceramica, argenteria e cristalli. Si tratta pur sempre di un evento informale!

Apparecchiate in linea con il tipo di evento che avete organizzato. "Informale" non vuol dire necessariamente "spartano" e, con gli accessori giusti, potete dar vita a una tavola casual ma molto chic! Qualche esempio: potreste usare piatti e posate riciclabili (con un occhio all'ambiente, che non guasta mai), preferendo tovaglioli di carta - se ne trovano ormai di colorati e decorati in mille modi - e posizionando qua e là dei centro tavola realizzati con fiori e foglie che avete in giardino. Una tavola informale, ma comunque carinissima!

Attenzione al menu

Il galateo suggerisce anche per il barbecue di fare attenzione al tipo di menu che si propone agli invitati. Evitate di scegliere solo un tipo di ingredienti: di base optate per carne oppure pesce, dopodiché alle portate principali affiancate sempre delle verdure e dei contorni e, infine, anche dei dolci da gustare a fine pasto col caffè o l'amaro.

Tornando alla questione inviti, non dimenticate di specificare se la grigliata sarà di carne oppure di pesce, in modo che gli invitati possano avvisarvi di eventuali preferenze o richieste. Per quanto riguarda la cottura delle pietanze, invece, badate bene che siano preparate sul momento e non cotte ore prima, col rischio di presentare a tavola piatti immangiabili.

Carne e pesce devono esser caldi, così come le verdure grigliate. Pensate a un'alternativa per i vegetariani, introducendo eventualmente prodotti adatti alla loro dieta (latticini, prima di tutto). E poi non potete privare i commensali della gioia di ammirare la griglia al lavoro, con tutto il profumino che ne segue!

Piccola tip: informatevi anche sul tipo di cottura (specialmente della carne). Tra ben cotta e al sangue c'è di mezzo il mare!

E se siete tra gli invitati...

Sì, il galateo impone qualcosina anche nel caso in cui siate tra gli invitati al barbecue. Innanzitutto non arrivate mai a mani vuote in casa dell'ospite, premurandovi di portare un buon vino oppure un dolce da dividere con gli altri commensali. Vanno bene anche le torte salate o i piatti freddi, comodi e subito pronti da mangiare!

Evitate di arrivare troppo in anticipo, ma non arrivate neanche in super ritardo. E se restate fino alla fine, buona educazione vuole che si dia una mano a sistemare, in modo che tutte queste incombenze non restino prerogativa esclusiva dei padroni di casa.

C'è un'altra cosa molto importante che ci sentiamo in dovere di consigliarvi: non accalcatevi come gli zombie sulla griglia in attesa di un pezzo di carne. Non sta bene, disturbate chi cucina e in più sembrate belve fameliche che non ingeriscono cibo da secoli.