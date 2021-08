U sare le parole gentili, rispettare gli spazi personali, avere cura delle cose degli altri: sono solo alcune delle regole del galateo in famiglia

Chi l’ha detto che con i parenti possiamo sentirci finalmente libere di essere noi stesse e di comportarci come vogliamo? Con alcuni forse, ma con altri dobbiamo essere ancora più caute che con gli amici. Non sempre, infatti, i rapporti famigliari sono semplici da gestire. Anzi, spesso sono decisamente difficili. Se anche tu hai notato che quando sei in famiglia tendi a “camminare sulle uova” e non sai mai come agire, fai un respiro profondo e sappi che c’è una soluzione. Quale? Te lo dice il galateo in famiglia. Sì, esiste un’étiquette anche per questo, che ti suggerisce quali sono le cose che puoi fare e quelle che non puoi fare con i tuoi cari. Ecco le regole principali.

Non sottovalutare l’importanza del galateo in famiglia

Forse può sembrarti strano che esista un galateo per la vita in famiglia. Ma prova a pensarci: i parenti, perlomeno in alcune fasi, sono le persone con cui trascorri la maggior parte del tempo e con cui hai rapporti più stretti. Questo, da un lato vi rende molto intimi e vicini, ma dall’altro richiede un livello di tolleranza e sopportazione elevatissimo. Se, dunque, non vuoi che si crei troppo attrito è importante che impari alcune regole.

Inconsciamente lo sai benissimo. Quando ti sei fidanzata, istintivamente hai capito che è meglio andare d’accordo con i tuoi nuovi suoceri, quindi hai iniziato a mostrare loro che sei equilibrata e gentile. Hai anche imparato che il tuo partner risponde meglio quando dici “per favore” e “grazie” rispetto a quando emetti un ordine e rifiuti di riconoscere la cooperazione. I bambini a cui vengono insegnate le buone maniere e che mostrano rispetto verso i genitori sono bambini che sanno essere educati e collaborativi anche nei contesti sociali.

Insomma, il galateo in famiglia è davvero utile alla sopravvivenza. Dunque, non sottovalutarlo.

Rispetta gli spazi personali dei tuoi cari

La prima, fondamentale regola del galateo in famiglia riguarda gli spazi. È importante che rispetti sempre gli spazi personali dei tuoi parenti. Il che significa, per esempio, che non puoi entrare come e quanto vuoi nelle camere e negli studi dei tuoi cari: prima bussa e chiedi il permesso. A meno che, ovviamente, tu non abbia concordato con loro altre norme.

Massimo rispetto anche per i “momenti privati”. Non irrompere in bagno quando è occupato e non stare appostata in salotto in modalità “investigatore privato” quando tuo fratello o tuo figlio sono con la nuova fidanzata.

Abbi cura delle loro cose

Ti piace quando qualcuno fruga nella tua borsa, cerca nei tuoi cassetti o tocca le cose a cui tieni di più? Probabilmente no. Ecco, sappi che questi comportamenti non fanno piacere nemmeno agli altri. Quindi, evita di non avere cura e rispetto per gli oggetti dei tuoi cari.

Fai il possibile per non oltrepassare il limite e invadere le microbolle altrui. E se ti capita di avere fra le mani la matrioska a cui tuo marito tiene tanto o il binocolo che tuo papà conserva con tanto amore fai estrema attenzione: sebbene per te siano inutili, se non addirittura orrendi, per loro hanno un significato, quindi, non essere maldestra e superficiale.

Sii gentile

No, le parole gentili non sono superflue quando si è fra famigliari. Non cadere nell’errore di pensare che, visto che c’è grande confidenza e intimità, si possano saltare i “convenevoli”. È proprio l’esatto contrario: i parenti sono persone con cui si trascorre molto tempo o comunque con cui si ha un legame speciale, per cui è giusto riconoscerne il valore. La tua mamma non è la tua cameriera: ha diritto di essere ringraziata e abbracciata per quanto fa per te. E questo è solo un esempio.

In ogni caso, tieni presente che “grazie”, “per favore”, “prego”, “cortesemente” sono dei termini must, da usare con tutti, indistintamente. Costano poca fatica e migliorano di molto le relazioni interpersonali, facendo sentire chi li riceve apprezzato e riconosciuto. Lo dice anche il galateo del ringraziamento.

Cerca di essere puntuale e cooperativa

La classica frase “questa casa non è un albergo” è un evergreen che va sempre bene. Sia quando vivi ancora con i tuoi genitori sia quando sei felicemente single sia quando sei accasata. In tutti i casi, infatti, è importante essere puntuali, cooperare e condividere.

Non puoi presentarti tardi a una cena senza una valida giustificazione, pretendere di essere sempre servita e riverita o non partecipare mai ai momenti conviviali. Far parte di una famiglia significa anche rispettare alcune norme basilari di buona educazione, essere rispettosa e dimostrare affetto.

Ricordati che collaborare con i tuoi famigliari, per esempio nella preparazione della cena o nella gestione delle faccende domestiche, condividere alcune cose e stabilire degli orari che possano essere funzionali per tutti migliorerà i vostri rapporti. E tutti ne trarrete beneficio.

Attenzione ai social network

Sei una grande appassionata di social network e sei abituata a mostrare ai tuoi follower gran parte della tua vita? Attenzione: non è detto che gli altri abbiano la tua stessa passione e le tue stesse attitudini. Quindi, prima di condividere lo scatto con i cuginetti o le stories con le tue zie che preparano la pasta fatta in casa chiedi il permesso ai diretti interessati.

Sii molto riguardosa della loro privacy e non mettere in piazza immagini e filmati che possano in qualche modo turbarli. Anche se per te è una cosa normale, per loro potrebbe non esserlo. A maggior ragione quando si tratta di minori, sii molto cauta. Affrontare prima l’argomento potrebbe risparmiarti litigi furibondi poi.

Galateo in famiglia, gli altri consigli utili

Quando sei a tavola con la tua famiglia cerca di non usare sempre il cellulare . Almeno ogni tanto, goditi il pasto con i tuoi cari.

. Almeno ogni tanto, goditi il pasto con i tuoi cari. Anche se i loro discorsi ti sembrano noiosi, prova ad ascoltare i “saggi” della famiglia . Potrebbero contenere insegnamenti e suggerimenti inaspettati. E poi è bello conoscere certe storie e tradizioni: sarebbe un peccato perdersele.

. Potrebbero contenere insegnamenti e suggerimenti inaspettati. E poi è bello conoscere certe storie e tradizioni: sarebbe un peccato perdersele. Non interrompere i tuoi cari mentre stanno parlando. Questo è una regola fondamentale anche del galateo della conversazione.