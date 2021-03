Galateo ai tempi del coronavirus: cosa fare e cosa non fare durante le visite

A vete in programma una visita agli amici o ai parenti? Le buone maniere con il Coronavirus sono cambiate: il galateo impone nuove regole per vivere serenamente e prevenire il contagio.

Il galateo del Coronavirus, qualche suggerimento su come comportarsi quando si va a casa d’altri. Le visite agli amici o ai parenti sono sempre state un’occasione di svago e relax, ma non si può abbassare la guardia e le norme anti-covid vanno seguite alla lettera. Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a una rivoluzione del nostro stile di vita. La distanza sociale ci impone un allontanamento dai nostri cari.

Si fa per una buona causa, anche se ovviamente spezza il cuore non poter abbracciare i nostri nonni o genitori. Durante una visita, è necessario cambiare le abitudini che fino a poco tempo fa erano scontate: noi italiani, poi, siamo da sempre un popolo molto conosciuto per i nostri gesti d’affetto. È il momento, però, di considerare l’amore che proviamo verso gli altri in un altro modo: offrendo loro protezione dal contagio.

Galateo del Coronavirus: come comportarsi da ospiti?

Ci sono alcuni aspetti che non cambiano con il tempo: le buone maniere sono sempre apprezzate e dunque, da ospiti, comportiamoci in maniera impeccabile, non lasciamo nulla al caso. Dalla conversazione, che dovrebbe naturalmente vietare alcuni argomenti, come i soldi, la politica e lo stesso Coronavirus, fino alla sanificazione e al comportamento da tenere a tavola.

Quando siete ospiti, è bene attenersi alle regole da invitati da rispettare. Significa prestare attenzione ai gesti spontanei, essere puntuali, rispettare gli orari del coprifuoco. Diventa opportuno portare con sé delle mascherine di ricambio, oltre al gel disinfettante. Curate l’igiene e prestate attenzione ai minimi particolari.

Galateo e sanificazione

Torniamo indietro nel tempo, quando le nostre mamme e le nonne ci urlavano dalla cucina: “lavati le mani, prima di sederti a tavola!” Un ricordo molto dolce, che oggi è diventato un insegnamento prezioso, più che mai. È buona regola lavare e disinfettare le mani prima di sedersi per mangiare. Non solo: prima di bussare alla porta, ripetete l’operazione. Inoltre, indossate già la vostra mascherina. In questo momento storico, è un segno di rispetto nei confronti di chi ci sta per ospitare e si fida delle nostre attenzioni.

Galateo e conversazione

A più di un anno dalla pandemia, il Coronavirus è un tema centrale delle nostre vite, volente o nolente. Se ci troviamo in casa di amici o parenti, forse è meglio mettere da parte l’argomento. Il galateo, in realtà, impone di evitare temi spinosi, perché una visita dovrebbe essere un'occasione per ritrovarsi in modo sincero, tralasciando preoccupazioni e stress. Da evitare anche i successi personali, perché non sappiamo mai in fondo che cosa stanno passando gli altri e se si trovano in una situazione di disagio.

Secondo le disposizioni anti-contagio, si rende opportuno indossare la mascherina quando si fa visita ai propri cari, si può abbassare solo se ci fermiamo per mangiare. Al tempo stesso, ricordate di non "urlare" per comunicare con gli altri. Conoscere le regole del bon ton comunicativo vi permetterà di tenere una conversazione gradevole.

Togliere le scarpe, o no?

La questione delle scarpe è sempre stata spinosa. Se nei paesi orientali è uso comune togliere le scarpe in casa propria e degli altri, in Italia questa buona abitudine è molto rara. A parte alcune persone, ben pochi chiedono agli ospiti di togliere le scarpe. Tuttavia, sarebbe invece opportuno farlo, ma come comportarsi? Basta avvisare i padroni di casa o gli ospiti e tenere sempre delle ciabattine usa e getta: quelle degli alberghi o delle spa andranno benissimo.

Precauzioni in cucina

Per chi si trova a cucinare per un pranzo o una cena, è bene seguire alcune precauzioni fondamentali. In realtà, in cucina bisogna sempre prestare la massima attenzione: lavarsi le mani, passare sotto l’acqua le verdure, utilizzare i guanti. Prima di mettersi ai fornelli, si consiglia di disinfettare bene le mani e allo stesso tempo anche la zona della cucina, tra cui i banconi che ospiteranno il cibo.

Come comportarsi a tavola

Arriva il momento di sedersi a tavola, di mangiare con i commensali. Il galateo a tavola si è leggermente perso con il tempo, ma alcune regole d’oro sono state riprese proprio per il Coronavirus. Per esempio, gli ospiti non dovrebbero mai poggiare la propria borsa sulla tavola, ognuno dovrebbe avere il proprio piattino per il pane e soprattutto è sconsigliato scambiarsi le posate o mangiare dal piatto altrui. Un altro appunto che vi consigliamo è di servire le pietanze singolarmente e di distanziare i commensali tra di loro, in modo tale da rispettare le distanze.

Non separatevi dalla vostra mascherina

È vietato assolutamente togliere la mascherina e lasciarla in giro durante la conversazione o appena entrati in casa. Un accorgimento davvero molto semplice: non abbassatela mai sotto il naso, fatelo solo nel momento in cui mangerete. È una regola semplicissima per evitare di diffondere il contagio. Trascorrere del tempo prezioso con i propri affetti riempie il cuore di gratitudine. Sono trascorsi mesi dall’inizio della pandemia e non ci sono state molte occasioni di ritrovarsi. Pertanto, quando abbiamo la possibilità di stare insieme, facciamolo in sicurezza.