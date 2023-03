Giacche di Primavera: le 5 tendenze

L e giacche di tendenza della primavera 2023 sono versatili, oversize o sartoriali, colorate o con stampe check e floreali. E non sono solo blazer. Ecco i 5 modelli più attuali tra blazer, giacche monopetto, bomber, biker giubbino di jeans.

Le giacche della primavera 2023 non sono solo giacche mono e doppiopetto. Nei trend fashion in salita troviamo bomber, biker e il giubbino in jeans. La tendenza street style delle giacche oversize continua imperitura, ma la primavera le vuole anche sartoriali, colorate e leggere. Insomma possiamo veramente sbizzarrirci nella scelta. Sarà un gioco da ragazze creare stili personali e grintosi.

Dove vai se un blazer non ce l'hai?

Un blazer, senza dubbio, è una delle giacche che permette look stilosi in tantissime occasioni. Day&night, per un impegno di lavoro o per un invito a cena, indossare una bella giacca fa sentire, tutte noi, perfette e sicure. Con un blazer e la borsa giusta puoi andare ovunque. Sarebbe bello averne uno che non si stropiccia, da tenere sempre nella pochette ed usarlo all'occorrenza, anche all'ultimo momento!

Ma torniamo a noi e alle nostre giacche mid season. Certamente il blazer più conosciuto è il Navy Blazer, ovvero un doppiopetto blu con sei bottoni dorati e tasche a patta. Un vero e proprio evergreen, rubato al guardaroba maschile. Quello classico blu indossato con pantaloni molto larghi e una maglia marinière, da un immagine molto francese, della serie Coco a Deauville. Oppure portato con una bella t-shirt, una gonna longuette e le slingback sarà il look perfetto per un appuntamento di lavoro in new-yorker style. Ovviamente se lo scegli di un tessuto check, annodi al collo un foulard stampato e infili ai piedi stivali stile equitazione, Balmoral Castle ti aprirà le porte come a una vera Queen.

Le origini del blazer

Ma sapete da dove deriva il nome blazer? C'è chi dice dall'inglese blaze, fiamma, perché le giacche delle divise del club nautico Lady Margaret erano di un tessuto rosso brillante. E c'è chi afferma che è nato nel 1837, prendendo il nome dalla fregata HMS Blazer. Comunque sia "God Save The Blazer!", la giacca spezzata che ha rivoluzionato il guardaroba.

Eccovi la nostra gallery con alcune proposte di blazer da non perdere delle collezioni P/E 23.

Super classico con i sei bottoni in metallo dorato, Marella

Il tessuto check è sempre attuale e molto british, Gabriele Pasini

La fodera colorata è una chicca da far vedere, Liu Jo

Un blazer in denim da indossare in total look con un jeans

o spezzare con un pantalone palazzo bianco, Ermanno Scervino

Oversize con un colore passepartout che sta bene con tutto, Federica Tosi

Rosso fiamma come l'originale divisa del Club Lady Margaret, Luisa Spagnoli

Tra il blazer e il caban, di felpa turchese, Max&Co

Per chi non sa rinunciare mai alla stampa animalier, Morfosis

Un colore deciso e fluo vuole t-shirt e sneakers chunky, Philosphy di Lorenzo Serafini

Un pò rubato dall'armadio della mamma per un look new bon-ton, Nara Milano

Candy color e un abito floreale per una cerimonia in città, Mvp Wardrope



Dettagli a contrasto con un taglio sartoriale, Veronica Iorio

Giacche monopetto

Chiara Ferragni in Louis Vuitton - Foto Launchemtrics



La giacca monopetto è una vera e propria icona di eleganza e stile. In tante la preferiamo al blazer doppiopetto perché sta bene a tutte noi, qualsiasi sia la nostra body-shape. Può avere tre bottoni o non averne, avere il bavero, il collo sciallato oppure a lancia, essere corta o lunga. C'è chi la preferisce strutturata sartoriale e chi la vuole oversize e fluida. Alcune giacche sono in stile più maschile, altre sottolineano super femminili il punto vita con una baschina. La primavere 2023 le vuole colorate. Scopriamole insieme!

Giallo, colore di energia, Carla Ferroni

Una delicata stampa floreale si può sdrammatizzare con un abito colorato e clogs, Persona



Collo a scialle e colore brillante, Kiabi



Elegantissima la giacca lunga di tessuto lucido, Alberta Ferretti

La stampa a mano la rende preziosa come un quadro, Avat Toi



Classica in nero di tessuto lucido, Motivi

Tessuto elasticizzato e taglio sartoriale, Skill&Genes

Giacca di gessato verde, colore must di stagione, Talco

Sembra un vintage anni'70 molto cool, Yes Zee

Il Candy pink fa subito primavera, Uniqlo

A vestaglia con uno styling color block e accessori cuoio, Twinset Milano

Fai un goal di stile con il bomber

Katie Holmes con un bomber di pelle effetto vintage marrone, Mango - Foto press office

Il bomber la moda lo vuole maxi e oversize, ma puoi trovarlo anche cropped se i capi voluminosi non ti piacciono. La scelta che ci viene offerta è ampia per stile e tessuti. Di giorno indossiamolo con uno stile casual: jeans e camicia come Katie Holmes. La sera al posto della giacca da smoking darà un twist a qualsiasi outfit.

In tessuto di nylon con zip e grafiche ricamate, Acupuncture1993 (299 euro).

Il classico bomber di pelle ma con borchie, Boy London

Rosso fuoco, Levi's



Fit perfetto e colore classico, People of Shibuya

Bomber versatile day&night, add

Ampio e morbido con dettagli in contrasto, Persona

Per un look sportivo il bomber è giallo lime, Premiata

Bomber per uno stile grunge da portare con un abito leggero lungo, Philosophy di Lorenzo Serafini

Lungo da portare con crop top, leggings e décolletées, Marella

Un colore che sta bene con abiti rosa per un bomber leggero, Dixie (149 euro)

Tutte in sella con una biker jackets

Lo stile motard è comparso su tutte le passerelle della primavera estate 2023 da Alaïa a Off-White. Abbiamo visto giacche lunghe zippate con spalle rinforzate da Courrèges e il chiodo o Perfecto da Gucci. Per cui tiriamo fuori dall'armadio la nostra biker e diamo un twist rock ai nostri look mid-season.

Con frange è perfetta per uno stile Coachella, Manila Grace

Biker da vero motard francese, Marella

Il mitico chiodo nero ma in raso, Veronica Iorio

Una giacca corta di jersey verde acido per non passare inosservata, Beatrice .b



Il Perfecto di pelle dall'aria vintage mixxa con jeans e abiti da sera, Gimo's

Slim per uno styling da vacanza, Freedomday

L'intramontabile giubbino di jeans

È sempre protagonista di tutte le passerelle. Non c'è stagione moda senza una truker jacket. Il giubbino di denim si adatta a tutti gli stili dal western folk al grunge, ma può essere anche molto bon-ton. E lo street style ci da sempre molti suggerimenti su come rinnovarlo ad ogni stagione.

Il giubbino denim storico, Levi's

Slim-fit con bottoni gioiello, Yes Zee

Con impunture bianche a contrasto, Persona

Oversize e bicolore, Marina Rinaldi Sport

Corto in denim chiaro, Des Phemmes



Customizzato con frange di perline, Morfosis

Se colore deve essere che sia lillà, Pence 1979