Giornata Mondiale dell’Amicizia: perché avere degli amici ci salva la vita?

N ella Giornata Mondiale dell'Amicizia, prenditi cinque minuti di tempo per festeggiare gli amici veri, che non ti hanno mai abbandonata, che ti hanno sempre salvata.

Nella Giornata Mondiale dell’Amicizia celebriamo tutti gli amici e le amiche che in ogni momento sono al nostro fianco, sostenendoci, prendendoci la mano e guidandoci verso la felicità. Alziamo i calici verso il cielo, per festeggiare i nostri amici più veri, che non ci hanno mai abbandonate nelle difficoltà.

Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011, ha uno scopo molto nobile: promuovere una cultura di pace, veicolando il messaggio attraverso uno dei legami più importanti della nostra vita, insieme alla famiglia e all'amore. Un sentimento nobile e prezioso, che ci salva, che migliora la qualità della nostra esistenza, di cui non possiamo proprio fare a meno.

Un amico vero non ti lascia mai da sola

Tutte noi vorremmo una vita priva di problemi, tranquilla e lineare. La realtà è che, purtroppo, sono tanti gli ostacoli che possono interporsi tra noi e la felicità. Anche negli attimi più tenebrosi, se abbiamo al nostro fianco qualche buon amico o amica, possiamo superare tutto. Anzi, sono spesso loro a suggerirci cosa fare, a mostrarci che siamo più forti di quel che crediamo.

È uno dei legami più importanti, una costante della nostra vita. Con gli amici, non solo facciamo delle esperienze uniche, ma abbiamo la possibilità di sentirci al sicuro nelle tempeste. Quante volte quella telefonata con l’amica del cuore ti ha dato modo di osservare i tuoi problemi sotto un’altra luce? In quante occasioni sei stata salvata dall'amicizia? Fermati a pensare: se oggi sorridi dei tuoi guai, dei cuori spezzati, degli ostacoli abbattuti, è anche grazie all'amicizia.

L’amicizia ti salva un po’ ogni giorno

Siamo animali sociali e, per quanto la solitudine possa essere più o meno apprezzata, la verità è che sono i momenti di condivisione, di allegria con le amiche, di spensieratezza che ci permettono di affrontare il peggio che la vita possa riservarci. L’amicizia salva ogni giorno – dalla solitudine, dalla tristezza, dallo sconforto. Quando perdiamo di vista i nostri obiettivi e siamo stanche, sono gli amici a riportarci sulla strada giusta.

Se sfogliamo il libro della nostra vita, ci rendiamo conto che in molte occasioni è stata l’amica a impedire di farci cadere del tutto. È stata lei a porgerci la mano, a spalleggiarci. Indipendentemente da ogni situazione, il valore di una parola o di un gesto fatto da un’amica è spesso incommensurabile. Lungo i percorsi più impervi, l’amicizia ci fa sentire forti, in grado di abbattere ogni ostacolo.

L’amicizia non ti giudica, ma ti protegge

Siamo fiumi in piena di parole quando non ci sentiamo al sicuro, quando ci accade qualcosa di importante. Talvolta abbiamo anche paura di aprirci, perché “chissà cosa potrebbero pensare gli altri di noi”. Uno degli aspetti più importanti dell’amicizia è che non esiste giudizio. L’amico ti protegge, ti impedisce di entrare nel tunnel nero della paura e del dubbio.

Non c’è nulla che non si possa dire a un buon amico, perché è un ruolo che mette da parte pregiudizi e stereotipi e abbraccia l’empatia. È solamente con gli amici che troviamo il coraggio di ammettere di avere un problema. Quando vediamo un temporale prepararsi all'orizzonte, sappiamo che possiamo contare sulla persona che abbiamo scelto come sorella o fratello.

Un amico vuole sempre vederti felice (e fa bene alla salute)

Riconoscere un buon amico da uno falso non è facile, ma presta attenzione a un aspetto: quando l’amicizia è vera, se sei felice, non ci sono ombre. L’amico è la persona su cui puoi contare, è una figura portante della tua vita. A volte, ricevere il suo supporto, magari sedute di fronte un buon vino o una pizza, aiuta la mente e il corpo a rilassarsi.

Gli effetti benefici dell’amicizia sulla salute sono incredibili, perché ti aiuta ad avere maggiore autostima, combattere lo stress, ritrovare te stessa, acquisire maggiore fiducia nelle tue capacità. È quel faro di speranza, quel porto sicuro verso cui puoi tornare in ogni momento. Sapere di avere un buon amico mette al sicuro il nostro cuore dalla paura della solitudine.

Fare esperienze con l’amica del cuore, ricordi preziosi

Fermati un attimo a pensare alla tua vita, oggi. Nella Giornata Mondiale dell’Amicizia scrivi alla tua amica del cuore, rifletti sui tanti episodi che vi hanno viste protagoniste di sorrisi e leggerezza. Durante l’adolescenza, gli amici sono fondamentali perché arricchiscono il nostro bagaglio con esperienze che ricorderemo per sempre, con un pizzico di malinconia e nostalgia.

Aristotele scrisse che “Un amico è una sola anima che abita in due corpi”. È forse tra le descrizioni più azzeccate sull'amicizia che si possano mai leggere. Perché in amicizia non si vive una vita sola, ma due. Ogni felicità è condivisa, ogni tempesta è affrontata insieme. Prenditi cinque minuti del tuo tempo in questa giornata speciale per ringraziare i tuoi amici di una vita. Con parole, silenzi o abbracci, purché si celebri questo legame senza il quale saremmo tutte molto più sole.