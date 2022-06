Guidare la tua squadra in un periodo difficile: tutti i consigli

P er ogni leader arriva un momento difficile da affrontare: i consigli per guidare la tua squadra e superare la tempesta

Essere un capo è abbastanza semplice quando tutto fila liscio, ma come gestire una squadra quando si presenta un periodo difficile? Gli inciampi, le tensioni e i problemi fanno parte del mondo del lavoro e si possono presentare, mettendo a rischio la tua leadership.

La pressione non è semplice da sopportare, esistono però alcuni consigli efficaci che ti permetteranno di dare il giusto sostegno al tuo gruppo. Se ti fiderai dell’istinto, punterai su di te e saprai premiare chi è bravo ce la farai a superare qualsiasi ostacolo.

Fidati di te

Nei momenti difficili è facile perdere la bussola e ogni punto di riferimento, ma se vuoi farcela devi prima di tutto credere in te stessa. Sarà complicato, ma devi mantenere salda la convinzione che sei forte e che puoi farcela. Per questo non perdere tempo a farti troppe domande, ma agisci con decisione. Fai la chiamata che volevi senza attendere ancora, manda la mail che avevi in mente di inviare da giorni, non pensare alle conseguenze in modo eccessivo o alle opzioni, ma gettati a capofitto seguendo il tuo istinto. Sei non cederai di fronte alla tempesta non lo farà nemmeno il tuo team.

Sii empatica

Accogli al meglio le emozioni e cerca di essere empatica con tutto il team di lavoro. Tanti collaboratori, ora che le cose si sono fatte difficili, saranno sotto pressione. In una situazione del genere è facile diventare inquieti, stressati e ansiosi. Aiutali ad accogliere il cambiamento al meglio, diventa un punto di riferimento e consentirgli di adattarsi all’incertezza. Non perdere la calma, ma cerca di comprendere gli sbalzi d’umore e i momenti di difficoltà. Infondi calma e tutto andrà per il meglio.

Comunica al meglio

La comunicazione, quando si lavora in team, è la chiave di tutto. Dovrai essere molto chiara con il tuo team, spiegare la situazione che state affrontando, proporre soluzioni e chiedere parei. Se sarai chiara, se sceglierai la via del dialogo, potrai superare ogni problema nel modo migliore. Ricordati di non perdere la calma, ma di mettere al primo posto la comunicazione. Organizza riunioni con tutti i collaboratori, come pure colloqui one to one, spiega con calma che saranno necessari dei cambiamenti per potersi adattare al meglio all’incertezza.

Non perdere l’obiettivo

Anche quando ci saranno momenti complicati cerca di restare ferma. Non sarà facile, ma dovrai farti forza e non perdere il tuo obiettivo. Focalizzati su ciò che conta davvero e non perdere la bussola. Il mare è in tempesta, il team però dovrà avere chiaro un concetto: tu ci sarai sempre e sarai salda nel fissare il punto d’arrivo.

Ora più che mai per te è arrivato il momento di fare scelte audaci e azzardate. I cambiamenti drastici fanno paura, ma di fronte ai periodi di crisi una svolta è importante e dovuta. Se lo ritieni necessario fai qualcosa di rivoluzionario. E ricorda: la fortuna aiuta gli audaci.

Coordina il gruppo

La forza di un leader sta nella sua capacità di garantire che il lavoro continui anche quando non tutto fila liscio. Nei periodi di transizione e quando le priorità cambiano per i membri di un team è facile perdere l’idea di cosa sia davvero importante. Per questo i tuoi collaboratori avranno bisogno di te. Fai in modo che tutti siano concentrati verso l’obiettivo giusto e riorganizza il gruppo se necessario, stabilendo le nuove priorità.

Combatti la tensione

Allentare la tensione nei momenti difficili è più importante che mai. Per tenere alta la produttività dovrà esserlo anche l’umore. Dunque cerca di spronare il team, crea però anche occasioni in cui si possa formare uno spirito di squadra e ci si possa rilassare insieme. Ad esempio un aperitivo aziendale oppure un’uscita sportiva per far sentire al team che è possibile creare sul lavoro un’atmosfera distesa, perfetta per aumentare la produttività.

Premia la bravura

Da dei feedback, parla con i tuoi colleghi e premia la loro bravura. Chi fa un buon lavoro e raggiunge gli obiettivi merita che ciò gli sia riconosciuto. Se i membri della squadra sentiranno che hai fiducia nei loro confronti e sei in grado di premiare le loro capacità saranno maggiormente spronati a seguirti e a collaborare per arrivare alla meta.

Incoraggia i legami interpersonali

I rapporti fra colleghi sono importanti e vanno coltivati, solo così farete squadra al meglio. Alimenta i legami, fai in modo che possano coltivarlo, in questo modo i membri del team si aiuteranno fra di loro nei momenti di maggiore difficoltà.