D ai sondaggi al backstage delle foto: 10 idee che renderanno più frizzanti i tuoi canali social.

Da Instagram a Facebook sino a TikTok: i social network sono degli strumenti potenti, ma sei certa di saperli usare nel modo giusto? Ogni profilo è un mondo a sé che attende solo di essere arricchito e raccontato. Spesso però ce ne dimentichiamo, abbandonando il feed dopo i primi scatti e la delusione per pochi Like. Non demordere! Per rendere più frizzanti i tuoi canali social basta davvero poco! Non esiste una formula magica, ma alcuni consigli preziosi per regalare nuova linfa al tuo profilo. La parola d’ordine è autenticità. A cui aggiungerai un pizzico di backstage, svelando cosa accade dietro le quinte, lì dove non arriva nessuno. Aggiungici le dirette, il potere dei video – brevi, ma intensi –, i sondaggi e il gioco è fatto! 10 idee per rivoluzionare i tuoi canali social e renderli strepitosi!

Sii autentica

Chi ti segue sui social non si aspetta da te la perfezione, ma…autenticità! Punta su contenuti di carattere e originali, senza troppe costruzioni o pensieri. Le persone, ora più che mai, hanno bisogno di verità e di capire che la perfezione non esiste. In un mondo come quello di Instagram (o Facebook) dominato dai filtri, è bello (ed efficace) mostrarsi autentici.

Mostra il dietro le quinte

Una foto perfetta pubblicata su Instagram può ottenere tanti Like. Ma cosa succede se mostri il dietro le quinte di quello scatto? Il tuo post avrà un maggiore successo e risulterà super originale! I follower infatti amano dare uno sguardo ai retroscena, capire cosa accade dietro e sentirsi ancora più vicini a te!

Sfida i tuoi follower

I social network sono il luogo migliore in cui interagire, creare legami e reti. Allora perché non dare una scossa al tuo profilo sfidando gli utenti? Puoi lanciare ad esempio un contest, chiedendo alle altre persone di fotografare o filmare qualcosa, ripubblicando i contenuti più originali e divertenti nelle tue Stories.

Fai le dirette

Da Facebook a Instagram, i social offrono la possibilità di fare le dirette per interagire direttamente con i propri follower. Puoi parlare del tuo lavoro, ma anche di quello che ti è accaduto durante la giornata oppure di temi di attualità. Scegli un appuntamento fisso per commentare e parlare con gli utenti. Ad esempio potresti ideare un the delle 17.00 o un aperitivo delle 19.00 in modo che chi ti segue saprà sempre quando sei online.

Poni domande

Il tuo profilo social presenta poche interazioni? Regalagli nuovo brio chiamando a raccolta i tuoi seguaci per creare contenuti sempre più stimolanti e divertenti. Ad esempio puoi chiedere ai follower di quale argomento vorrebbero parlare oppure chiedere qualche consiglio riguardo temi – piccoli o grandi – che riguardano la tua vita.

Pubblica video

Brevi, divertenti ed efficaci: i video – che siano su TikTok o Instagram – sono un bel modo per rendere più frizzante il tuo profilo social. Scegli un tema che vuoi trattare e che conosci bene, poi registra un Reels. Puoi descrivere una situazione divertente che ti è capitata, mostrare cosa prepari per cena oppure riassumere in pochi secondi la tua giornata. A volte basta davvero poco per fare centro, soprattutto perché i video, secondo alcuni dati, hanno una portata superiore del 135% rispetto alle immagini.

Crea storie

Le Stories di Instagram e Facebook sono uno strumento potentissimo per rendere vivace il tuo profilo social. Ti consentono di testare la tua spontaneità e di metterti in gioco. Il consiglio migliore? Mettici la faccia! Sono efficaci infatti solo se deciderai di farti vedere dai follower e di svelare qualcosa di te.

Usa i grafici

Sembra un’idea bizzarra, ma le infografiche sono particolarmente efficaci sui social. Sono infatti facili da leggere e spesso possono far riflettere più di una foto e un video. Puoi utilizzare questo tipo di contenuto per creare un dibattito, toccando temi più o meno leggeri. Ad esempio puoi parlare del divario di salari fra uomo e donna nelle stesse mansioni lavorative, ma anche dell’eterna lotta fra pizza con il cornicione o senza.

Prova i sondaggi

Vestito rosso o nero? Scarpe col tacco o da ginnastica? I follower sui social possono trasformarsi in consulenti perfetti, dando vita a un gioco divertente e coinvolgente. I sondaggi sono utili per rendere vivace il tuo profilo e semplici da utilizzare. Trascina le persone che ti seguono nelle tue scelte quotidiane. Ad esempio quando devi decidere che film vedere o cosa mangiare per cena.

Rivoluziona gli hashtag

Esci dagli schemi anche per quanto riguarda gli hashtag. Oltre a quelli canonici e più utilizzati puoi dare sfogo alla fantasia, inventandone di nuovi e, perché no, dare il via a un trend virale. Ricordati sempre che prima di tutto i social network devono essere un luogo in cui puoi divertirti e raccontarti in serenità, senza affannarti nella ricerca di Like o condivisioni, ma semplicemente ritagliandoti uno spazio per te.