D esideri che il tuo nido sia davvero "tuo", che parli di te a chiunque lo veda? Allora devi proprio mettere in pratica queste idee geniali, che danno alla casa un'impronta personale

Quando immaginiamo il luogo dove abitiamo il primo desiderio è che sia nostro, in tutti i sensi possibili. Con queste idee geniali che danno alla casa un'impronta personale ciò non è solo possibile: è certo.

Basta qualche tocco qui e lì per fare in modo che il nostro nido sia estremamente riconoscibile e non si limiti a essere un mero "tetto sopra la testa". Con un po' di sana creatività, con allegria e un pizzico d'inventiva possiamo trasformare la nostra casa nel nostro angolo di mondo, una vera oasi colorata dal nostro gusto personale.

Luci a stringa

Iniziamo con una delle idee che, negli ultimi anni, ha spopolato su Instagram: stiamo parlando delle luci a stringa, un tempo destinate a prendere posto in casa solo nel periodo natalizio e poi diventate delle vere alleate per la bellezza della nostra casa.

Le luci a stringa sono adatte alle personalità più romantiche e hanno potenzialità infinite: possono essere collocate in camera da letto per un illuminazione tenue o essere sistemate nell'angolo tv, trasformandolo in un vero home cinema.

C'è anche chi non ne disdegna l'utilizzo in bagno, lasciandole sospese sulla vasca e chi le adopera per dare un tocco fatato a terrazze o balconi.

Quadri personalizzati

Diciamolo pure: viviamo in un'epoca molto distante da quella in cui ogni quadro costava un'occhio della testa perché realizzato da un artista mandato a chiamare appositamente per farci ritrarre.

Adesso il mercato è pieno di quadri, immagini, poster e illustrazioni pre-stampate e pronte all'uso, che se posizionati in determinati modi possono già parlare molto di noi.

Tuttavia tra le idee geniali che danno alla casa un'impronta personale ci sono proprio i quadri personalizzati. Chiedere a un'illustratrice o a un pittore di fare qualcosa ad hoc può costare un pizzico di più, ma il risultato è decisamente originale.

Foto e polaroid

Cosa può parlare più di noi, cosa può essere più personalizzato di fotografie scattate insieme alle persone che amiamo o di polaroid messe diligentemente in fila per ricordarci qualcosa di bello?

Se cerchiamo delle idee geniali che danno alla casa un'impronta personale, possiamo scegliere delle cornici coloratissime (ce ne sono di ogni forma e misura) dove mettere le foto o possiamo utilizzare dello spago e delle piccole mollette per appendere le nostre polaroid.

Ancora, potrebbe essere un'idea appendere le foto al frigorifero o a una parte di parete dipinta con una vernice metallica per mezzo di calamite. Divertente e d'effetto!

Oggetti vintage

Gli oggetti retrò o vintage fanno decisamente parte delle idee geniali che danno alla casa un'impronta personale. Ce n'è davvero per tutti i gusti: le amanti della scrittura possono collocare in bella vista una macchina da scrivere, mentre chi adora la musica può investire in un impianto hi-fi pe vecchi vinili.

Le più romantiche possono acquistare delle stampe d'epoca, mentre le più frizzanti potrebbero optare per vecchi juke box, per antichi modelli di radio o, ancora meglio, per degli orologi a pendolo.

C'è pane anche per le amanti della fotografia, che possono davvero sbizzarrirsi andando alla ricerca di vecchie macchine fotografiche e di foto d'epoca.

Set speciali per la cucina

Nonne, bisnonne e alcune mamme sono state "obbligate" a optare per il classico servizio buono, quello composto da piatti candidi e bianchissimi e da bicchieri dalle forme canoniche e trasparenti.

Oggi tutto ciò non esiste più e tanto l'arredo quanto le decorazioni sono sempre più ricchi e variegati. I set per la cucina, in particolare, hanno davvero centinaia (di migliaia?) di sfumature.

Si può optare per set coloratissimi o per qualcosa di più chic, per piatti e bicchieri abbinati o in contrasto, per motivi etnici o per illustrazioni spiritose. In questo modo parleremo di noi anche a tavola!

Piante particolari

Potevamo non includere le piante tra le idee geniali che danno alla casa un'impronta personale? Certo che no! Oltre a essere straordinarie nella loro complessità, le piante sono perfette per parlare di noi.

Esistono davvero moltissime varietà di piante: c'è chi preferisce le piante grasse o le succulente, creando delle piccole aree verdi in casa. C'è chi adora le piante più pompose e alte, svettanti, da collocare negli angoli più luminosi.

Infine, c'è chi si diletta con le piante fiorite da appartamento. Tutto dipende dal nostro carattere, dal tempo a disposizione e da quanta soddisfazione proviamo nel prendercene cura.

Kit d'accoglienza

Questa qui, invece, un'idea geniale che non molte persone conoscono o reputano importante. Invece il kit d'accoglienza dice moltissimo su di noi. In cosa consiste?

Semplice: in una serie di piccole attenzioni per gli ospiti. Per intenderci, si possono collocare su un mobiletto all'ingresso delle salviette umidificate per un rapido lavaggio delle mani o si può scegliere di mettere a disposizione delle babbucce, utili per chi non vuole tenere le scarpe in casa.

Ancora (ed è la soluzione più pratica) si possono sistemare sempre all'ingresso delle ciotole con caramelle incartate che gli ospiti possono prendere entrando o uscendo o, ancora, dei piccoli vasetti con dei biscotti. Carino, vero?

Motivi ricorrenti

Adoriamo i fenicotteri? Ci piacciono i cactus? O forse, più semplicemente, abbiamo un colore che amiamo a tal punto da volerlo declinare in qualsiasi modo possibile? Benissimo, sfruttiamo tutto ciò a nostro vantaggio.

I motivi ricorrenti sono la più cool tra le idee geniali che danno alla casa un'impronta personale: basta scegliere qualcosa che piace e fare in modo che compaia ovunque. Certo, bisogna sempre pensare che il troppo stroppia, ma in maniera moderata può essere assolutamente divertente e può dire proprio tanto su ciò che adoriamo.

Tende colorate

Se non possiamo spaziare più di tanto con arredi e decorazioni, ecco una soluzione alternativa: optare per tende colorate o con stampe speciali.

Chiaramente occorre scegliere delle tende che si adattino all'ambiente e tenere conto dell'illuminazione della stanza, ma in linea di massima scegliere qualcosa di vivo e colorato aiuta a dare alla casa un tocco super riconoscibile.

Zerbini spiritosi

Tra le idee geniali che danno alla casa un'impronta personale ci sono anche loro, gli zerbini. Accantonate il classico "Welcome" e aprite la mente a soluzioni alternative.

Esistono zerbini ispirati a serie tv, personalizzati con i nomi dei componenti della famiglia o, ancora, incentrati sulle nostre passioni. Uno zerbino personalizzato permette agli ospiti di sapere qualcosa di più di te ancor prima di entrare in casa!