10 idee per arredare la tua casa con le luci a stringa e darle un tocco fatato

U n filo di luci che illumina il patio, il terrazzo o il salotto di casa. Basta qualche spot light per ricreare l'atmosfera romantica.



Le luci che decorano sono sempre più di tendenza. Sono versatili e ben si prestano ad arredare ambienti classici, di design o country. Fili di lampadine piccole, grandi, a forma di stella o di cuore, piccole cascate luminose o vere e proprie tende scintillanti per coprire finestre o intere pareti. Che siano da interno o da esterno, le stringhs light donano un'atmosfera fiabesca e romantica agli ambienti di casa. Ci sono diversi modi di arredare con i fili di lampadine: dai punti luminosi discreti su un davanzale, ai fili sospesi tra gli alberi del giardino.

I materiali in commercio sono diversi: si trovano in filo, vetro, metallo, plastica. È possibile trovare alimentatori a batteria, e ad energia solare. I colori spaziano, dal bianco alle tinte fluo per le occasioni più divertenti.

Parete di luci nella zona living

Una parete stellata che regala luce al salotto o al soggiorno di casa. Uno dei modi di arredare con i fili di lampadine, è proprio quello di creare un pannello di luci che occupi tutta la parete. In questo modo si crea una morbida illuminazione che crea atmosfera raccolta e rilassata.

Esistono in commercio vere e proprie cascate o tende composte da molti fili e piccole lampadine, o stringhe a led ondulate, perfette per essere applicate al muro ed ottenere questo effetto. Un tocco luminoso ideale sia per lo stile minimal, in tonalità neutre, che per gli ambienti più colorati. Un'idea anche per i corridoi stretti, in cui c'è poco spazio per illuminare.

Sul balcone per un angolo romantico

Un angolo appartato sul balcone o sul terrazzino di casa, per leggere un libro o semplicemente godersi del sano far niente. Basta un filo di lampadine, piccole se gli spazi sono ridotti, o più grandi se invece il terrazzo è ampio, per illuminare le vostre serate.

Bastano alcuni accorgimenti: scegliere bene dove posizionare la stringa luminosa, delimitando eventuali spazi pericolosi; giocare evidenziando la porta finestra e le finestre; evitare luce diretta su tavolini e tavoli; preferire una luce soffusa per creare un ambiente rilassante

Illumina una cena a due

Metti una cenetta a due, nel giardino di casa, apparecchia la tavola nel modo migliore, con piatti e bicchieri più belli, e gioca con la natura. Tronchi, rami e fiori saranno supporti perfetti per le stringhe di luce. Non ci sarà neppure bisogno delle candele per illuminare -ovviamente in modo soft-la vostra serata. Le luci bianche cangeranno grazie al verde e ai colori dei fiori, e regaleranno un'atmosfera magica.

Uno dei modi di arredare con i fili di lampadine è proprio quello di attorcigliare in maniera regolare o casuale, le luci attorno a rami o tronchi di albero, e creare delle vere e proprie sculture luminose e green.

Luci colorate in camera da letto

Veniamo alla camera da letto. Ci sono modi di arredare con i fili di lampadine questo locale. Sia che abbiate scelto per la zona notte un romantico letto a baldacchino , o una struttura in pellet o bambu, stringhe o drappi di luminosi daranno quel tocco magico.

Pannelli rivestiti da luci soffuse bianche per una romantica testiera, oppure fili di palline colorate, in carta, per decorare una camera da letto shabby.

Luci a stringa su davanzali e mensole

Basta una stringa di lucine, fredde o calde a seconda dello stile e dell'ambiente, per dare brio ad un normale davanzale o ad una mensola solitaria. Un filo di luci led a batteria con un piccolo interruttore, sarà perfetto da posizionare tra vasi di fiori e soprammobili.

Questo metodo, semplice, economico e sbrigativo, può dare un tocco luminoso anche al davanzale o alle mensole del bagno, soprattutto se l'ambiente è piccolo.

Dehors fatato

Un soffitto stellato per le cene d'estate sul patio di casa. Qualche tenda svolazzante, fiori e arredi in vimini. Sulla testa una di stesa di luci da agganciare e far girare sulle travi in legno o tra le foglie del pergolato.

Oltre ai fili di luci, per amplificare il risultato, aggiungete piccole lanterne da posizionare a terra, per ricreare l'atmosfera da cottage.

Divertenti in camera dei piccoli

La camera dei bambini è un luogo fiabesco per antonomasia. I piccoli amano avere spazi di gioco speciali, per questo i fili di luci sono ideali per arredare la loro stanza. Da mettere sulla testiera del letto, oppure sul soffitto o nella capanna allestita appositamente, saranno anche funzionali perché non solo illumineranno lo spazio, ma consentiranno di leggere o fare sogni d'oro.

È un ottimo modo per portare luci soffuse non invadenti per il sonno, ma abbastanza illuminanti per chi ha paura del buio.

Salotto country

Forse le prime stringhe di lampadine sono comparse proprio in contesti country e rural chic. I wedding planner lo sanno bene, dopo aver accontentato le spose dall'animo romantico. Lo stesso effetto si può ricreare anche negli spazi esterni di casa. Se si vive in campagna, lo stile è perfetto.

Salottini in vimini, realizzati con bancali o, ancor meglio con balle di fieno coperte da lenzuola di lino bianche, e qualche stringa di luce appesa tra gli alberi: il gioco è fatto, e senza sborsare grosse cifre

Punti luce in giardino

Se non amate lampioni o luci troppo forti per i vostri spazi esterni, allora utilizzate delle piccole cascate di lampadine per illuminare solo qualche zona del giardino.

Un modo pratico ed economico che consentirà di creare piccoli angoli in cui posizionare tavoli o salottini.

Home decor con il riuso

Cosa fare con tutti quei vasetti di vetro? Riutilizzarli. Il vetro emana una vibrazione incredibile, ed è meraviglioso posizionare queste lampade fai da te in ogni stanza. Basta procurarsi qualche filo sottile di luci, bianche o multicolore a seconda dell'effetto e dello stile, e riempire il vaso.

Allo stesso modo, si possono utilizzare cloches di vetro riempiti con microscopiche luci in fibra, o semplici bottiglie che illumineranno gli angoli bui, riflettendo sulle pareti o sugli specchi, ombre scintillanti.