10 idee incantevoli per rendere il tuo giardino un posto davvero magico

C ome fare per rendere il proprio giardino un mix di unicità, comfort e magia? Ecco qualche semplice idea da realizzare o da cui prendere spunto per un effetto dal fascino insuperabile.

Quando si parla di arredamento non si deve pensare solo all’interno delle nostre case. Ma anche all’esterno. Balconi, terrazzi e giardini fanno parte della nostra casa tanto quanto la camera da letto o la cucina. E sono in grado, allo stesso modo, di regalarci emozioni e quel senso di protezione e di nido che è tipico delle proprie amate quattro mura. In particolare, poi, il giardino si presta a tantissime possibilità, soprattutto quando lo si vuole rendere un luogo magico, in grado di fermare il tempo e trasformare ogni attimo che vi si trascorre, in un’occasione per rilassarsi ed emozionarsi.

E per farlo non servono grandi budget. Basta solo prendere spunto dalle idee giuste e sbizzarrirsi con un po' di creatività. Per adattarle ai propri spazi e creare un’atmosfera magica nel vostro piccolo o grande angolo di verde. Un modo unico e originale di personalizzare il vostro giardino, regalandovi momenti di relax e di vero incanto.

Il dettaglio da giardino immancabile: la panchina

Chi di voi ha visto il film con Julia Roberts e Hugh Grant, “Notting Hill”, sa perfettamente che per trasformare un giardino qualunque in un giardino speciale, bastano davvero pochi e semplicissimi dettagli. Anche uno solo a dire il vero, una panchina.

Un complemento d’arredo che ben si presta anche agli spazi più piccoli ma in grado di creare un angolo intimo, unico e personale. In cui potersi fermare, per rilassare mente e corpo, leggere un buon libro o bere una tisana ascoltando il suono delle cicale. Vivendo attimi di vera magia all’aria aperta.

Aggiungi una fontana al tuo giardino

E se, come detto, sono i dettagli a fare la differenza, lo sono anche i suoni. Come quello dell’acqua che scorre, dolce e lenta. Una musica naturale per rilassare la mente e rendere il vostro giardino un luogo in cui perdersi e staccarsi dalla frenesia della quotidianità.

Come? Con una fontana, piccola o grande a seconda degli spazi (o anche più di una). Regalando un’atmosfera magica al vostro giardino, in cui potersi immergere a occhi chiusi.

Il laghetto

L’idea dell’acqua vi ha affascinato? Se le dimensioni del vostro giardino ve lo consentono, non potete perdere l’occasione per ritagliarvi uno spazio in cui inserire un piccolo laghetto artificiale. Un luogo che richiama immagini magiche, di ninfee e fate.

O anche solo un fantastico specchio naturale in cui lasciar andare i propri pensieri e godersi un’atmosfera fuori dal tempo e sicuramente di grande fascino.

Magia di luci

Un altro semplice dettaglio per impreziosire il vostro giardino regalandogli un’atmosfera magica, romantica e delicata, sono le luci. Meglio se calde, da posizionare dove più si desidera, sui rami, nei cespugli, lungo il vialetto.

Con un filo che costeggia ogni angolo del vostro spazio verde o anche con dei punti luce localizzati. Magari optando per delle lanterne. Creando un gioco di luci e ombre di sicura bellezza e altamente emozionale.

Relax e magia sotto le stelle con l’amaca

E se alla luce artificiale delle lampade preferite avere unicamente quella naturale delle stelle, perché non aggiungere al vostro giardino un’amaca. Da appendere ai rami di un albero (se lo avete) o da posizionare direttamente a terra.

Un complemento d’arredo che non vi occuperà molto spazio ma che saprà regalarvi splendide giornate di relax all’aria aperta e stupende notti immersi nella magia delle stelle.

Una tenda in giardino, per vivere delle notti indimenticabili

Parlando di notti all’aperto, di stelle e di atmosfere da sogno, non si può che consigliare una sola cosa: munitevi di una tenda in stile glamping (o anche da campeggio improvvisato) e godetevi la notte nel vostro giardino.

Fissa o mobile, più o meno grande, poco importa. Quello che conta è poter dormire sotto le stelle e assaporare ogni singolo suono che solo la notte e i suoi velati misteri sanno regalare. E vivere un’estate davvero magica.

Un angolo e una coccola con i cuscini

Ma chi l’ha detto che la magia in un giardino si possa creare solo con l’aiuto delle atmosfere della notte. Basta avere qualche cuscino, una coperta, un tavolino e il gioco è fatto. Ecco creato in poco tempo un perfetto angolo di pura intimità, calore e romanticismo.

Una coccola che regalate a voi stesse, da vivere sole o in compagnia di chi desiderate. Ma sempre con quel tocco di magia e unicità che solo il vostro giardino e il vostro gusto impeccabile sanno trasmettere.

Un gazebo di veli

E se avete voglia di trascorrere un bel pomeriggio o una serata in compagnia dei vostri amici, magari con una bella cena all’aperto? Per creare intorno a voi un’atmosfera incantata e super affascinante, non potete che optare per un bel gazebo, ovviamente velato.

Cosa c’è di più bello che sentire il fruscio delle tende mosse dalla brezza potendo godere del fantastico effetto di luci e ombre che si crea tutto intorno? Un dettaglio in grado di regalare uno stile unico al vostro giardino e alle vostre occasioni di convivialità.

Un salotto in giardino

Un’altra idea per poter creare un ambiente ancora più confortevole nel vostro giardino è quella di aggiungere uno o due divanetti. Creando un piccolo angolo simile a un salotto, per trascorrere bellissimi momenti in compagnia di chi amate.

E per rendere il tutto davvero magico, basta attendere la sera. Accendendo qualche candela o lampada tutto intorno. Donando un calore unico e un’atmosfera da sogno al vostro angolo nel verde.

Cinema en plein air

Infine, cosa c’è di più bello e romantico di guardare un film all’aperto, circondati dalla natura e dalla freschezza delle serate estive? Bastano un telo bianco e qualche sedia per creare un meraviglioso cinema “en plein air”.

Un must dell’estate e un’occasione di vera unicità per trasformare le vostre serate e il vostro giardino in qualcosa di magico.

Idee semplici, da realizzare in poco tempo e a seconda dei propri spazi e disponibilità. Ma che sapranno impreziosire e trasformare ogni singolo angolo del vostro giardino in un posto davvero unico e incantevole.