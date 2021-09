A nche tu hai una stanza che non utilizzi mai (se non come "magazzino") e cerchi idee per trasformarla in modo creativo e originale? Sei nel posto giusto!

Cucina, camera da letto, living. Poi c’è quella stanza che non utilizzi mai e non hai idee su come trasformare in modo originale (e utile). Quella cameretta abbandonata a se stessa, in cui magari butti qua e là qualche oggetto o mobiletto che non sai dove mettere. E ammettiamolo, spesso diventa una specie di magazzino disordinato in cui non riesci neanche a raccapezzarti!

Anche una stanza inutilizzata può trasformarsi in uno spazio utile, basta aguzzare l’ingegno e in poche, semplici mosse puoi creare un angolino tutto tuo, magari dedicato alle tue passioni e ai tuoi hobby.

Non sai da dove cominciare? Ci pensiamo noi con queste idee per trasformare una stanza che non utilizzi, facili e perfette per tutte le esigenze!

Crea la tua palestra personale

Anni fa hai acquistato la cyclette, magati in offerta, ma da sempre la usi come appendi-borse o portaoggetti? Forse è arrivato il momento di rispolverarla e dedicarle uno spazio tutto suo e sì, una delle idee per trasformare una stanza che non utilizzi è proprio quella di creare la tua palestra personale!

Basta davvero poco, soprattutto se hai già degli attrezzi in casa. Sgombera lo spazio da tutti gli elementi in più, assicurandoti di poter sistemare cyclette, tapis roulant, tappetino e pesi in modo da poterli usare senza problemi (e senza farti male). Poi aggiungi un po’ di musica e il gioco è fatto: inizia ad allenarti quotidianamente, così oltre ad aver recuperato una stanza ti rimetterai anche in forma!

Una sala cinema in casa: si può fare!

Se sei un’appassionata di film e serie tv, sai perfettamente che non sempre è possibile guardarli in tutta tranquillità, vuoi per i bambini che gironzolano in casa o semplicemente perché la tv e il computer sono nel living, dove passano continuamente persone (e rumori).

Forse non ci hai mai pensato, ma una delle idee più intelligenti per trasformare una stanza che non utilizzi è proprio renderla una piccola sala cinema, dotata di tutti i comfort necessari per immergerti nelle tue storie preferite come davanti al grande schermo.

Posiziona un divanetto o una poltrona, naturalmente in base allo spazio disponibile. Dopodiché basta un tavolino per appoggiare telecomandi e pop corn, una piccola libreria in cui sistemare dvd, pc e lettori vari ed eventuali in modo da avere sempre tutto a portata di mano. Se ne hai la possibilità (e la stanza lo consente), puoi anche acquistare un proiettore così da ricreare in casa l’esperienza del cinema.

Allestisci una piccola stanza per gli ospiti

In genere quando c’è da ospitare parenti o amici, anche per brevissimi periodi, nasce sempre lo stesso problema: dove metterli? Se hai una stanza che non utilizzi potresti approfittare di alcune idee per trasformare l’ambiente, piccolo o grande che sia, in una vera e propria stanza per gli ospiti.

Per farlo non occorrono cifre esose e con poco puoi creare uno spazio comodo e accogliente, senza dimenticare ovviamente quel tocco di stile (che non guasta mai!). La scelta ideale è un letto a una piazza e mezzo, in modo da ospitare anche due persone per volta, se lo spazio lo consente.

Dopodiché pensa all’essenziale: comodini per gli oggetti personali, moquette o tappeti - che sono decorativi ma anche confortevoli -, un piccolo armadio per sistemare gli abiti e le valigie e naturalmente la luce giusta. Puoi sbizzarrirti con lampadari e abat-jour, prediligendo le luci calde che creano un’atmosfera ancor più piacevole.

Una stanza dei giochi per i piccoli di casa

Chi ha dei bimbi in casa sa perfettamente quanto possa essere caotica la situazione. Di rimettere i giocattoli a posto non ne vogliono proprio sapere, perciò quale miglior modo per trasformare una stanza che non utilizzi in un piccolo “parco giochi”?

Dopo aver eliminato tutti gli oggetti inutilizzati - che potrebbero anche essere pericolosi per i piccoli - e aver reso lo spazio sicuro al cento per cento, puoi ritinteggiare le pareti con colori allegri, magari decorando con stencil di tutte le forme tra cuoricini, animaletti e altri. A quel punto sistema i giocattoli dei bambini al suo interno, assicurandoti che ci sia sempre un adulto a vigilare mentre si scatenano.

Il sogno di tutte: la cabina armadio

Se non ti abbiamo ancora convinto con le idee per trasformare una stanza che non utilizzi che abbiamo visto finora, con questa sicuramente faremo centro. Chi di noi non ha mai sognato di avere una cabina armadio come quelle dei film americani? Beh, il sogno è più che possibile!

Serve un po’ di lavoro in più rispetto alle precedenti trasformazioni, ma in pochi passaggi potrai realizzare uno spazio interamente dedicato a indumenti, scarpe, borse e a tutti i tuoi accessori preferiti. Ormai nei negozi di arredamento se ne trovano di già pronte, ma fa’ attenzione alle misure! Assicurati che le pareti siano in buone condizioni prima di installare armadi e mensole e prediligi le ante scorrevoli per acquistare ancora più spazio!