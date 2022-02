Idee salvaspazio creative che puoi usare per tenere in ordine la tua cucina

P iù ordine nella vostra cucina? Assolutamente sì, anche se si ha poco spazio. Ecco, allora, alcune idee salvaspazio creative da usare per "sfruttare" e decorare al meglio anche gli angoli più nascosti della vostra cucina

Che sia per il poco spazio a propria disposizione o molto più semplicemente per la voglia irrefrenabile di avere tutto in ordine e bene organizzato, quando si parla di cucina non si può non parlare anche di tutte quelle idee salvaspazio che vi permettono di avere tutto sotto controllo, a portata di mano e ben riposto. Ovviamente tenendo conto che, in tutto questo, anche l’occhio vuole la sua parte.

Questo significa che, oltre ad avere ogni cosa al suo posto, è bene che questo posto sia anche bello da vedere, creativo e in grado di dare quel tocco in più di originalità e unicità a uno degli ambienti più vissuti della casa. Ecco allora come fare per regalare il massimo dell’originalità e funzionalità ai vostri spazi con delle idee salvaspazio tutte da copiare e da cui trarre ispirazione.

La porta “armadio”

Non tutti ne hanno una, soprattutto se si è optato per un open space, ma se c’è, è meglio sfruttarla al massimo. Di cosa parliamo? Naturalmente della porta di ingresso della vostra cucina. E che dire se questa la si possa trasformare anche in un bellissimo “armadio” alternativo?

Una delle idee salvaspazio più semplici da attuare ma anche tra le più efficaci per riporre oggetti come scope, palette, ecc., senza dovergli dedicare un area riservata e senza che rimangano in bella vista nella vostra cucina. Un’anta che potete riempire come meglio credete semplicemente applicandovi dei piccoli appendini. Tanto facile quanto funzionale.

Pareti salvaspazio

Per lo stesso principio, poi, anche ogni parete libera della vostra cucina può diventare un luogo perfette in cui appendere gli oggetti più disparati senza bisogno di avere un cassetto dedicato. Dagli utensili per la cucina, agli strofinacci, dalle bottiglie di vino alle spezie. Insomma sbizzarrivi con gli appendini dalle forme più originali e riempite le vostre pareti!

Idee salvaspazio? Via libera ai barattoli

Oltre a essere belli da vedere, rendendo la vostra cucina un luogo che strizza l’occhio alle proposte di design che siete soliti vedere sulle riviste dedicate, i barattoli di vetro sono anche una delle idee salvaspazio più funzionali che potete provare.

Il motivo? Soprattutto per chi non ha una dispensa, avere dei barattoli in vetro di diverse dimensioni, magari da tenere anche a vista su qualche mensola o direttamente sul piano di lavoro, vi permette di eliminare imballaggi, flaconi, cartoni o simili, e di tenere i vostri alimenti (pasta, farine, legumi, semi, ecc.) a portata di mano e ben conservati. In questo modo potrete recuperare un po' di spazio, anche impilandoli uno sopra l’altro, rendendo esteticamente più bella, colorata e originale la vostra cucina.

Cassette di legno come cassetti “volanti”

Sulla stessa lunghezza d’onda dei barattoli di vetro sopra citati, ci sono le cassette di legno. Belle da vedere, minimal ed eleganti, le cassette sono tra le idee salvaspazio più versatili in assoluto. Come i barattoli, possono essere impilate tra loro, riempiendo degli spazi che altrimenti non avrebbero nessuna funzione specifica.

E utilizzandole per riporre le cose più diverse, dalla verdura più a lunga conservazione come cipolle e patate, alle tisane. Dalle farine ai piatti di plastica per eventuali aperitivi improvvisati, dai sacchetti a tutte quelle cosa che non sapete dove mettere ma che non volete tenere sparse in qualche cassetto o a vista.

Idee salvaspazio per il frigo

Se state pensando anche voi alle classiche vaschette di plastica, da riporre nel frigorifero per organizzare e separare le verdure o i vari alimenti senza che tutto si mischi creando caos e disordine, sappiate che no, non ci stiamo riferendo a quelle. Ma brave comunque se le usate.

Tra le idee salvaspazio da frigo, però, ce ne sono anche altre che forse non vi aspettate. Avete mai pensato, infatti, che la porta del vostro frigorifero potrebbe diventare anche una meravigliosa “dispensa” per le vostre spezie? Non solo calamite da turisti, quindi, ma sì anche a dei comodissimi recipienti magnetici da riempire con le spezie che usate maggiormente e che così potrete avere sempre a portata di mano senza occupare spazio aggiuntivo.

Un tavolo sotto il tavolo

Un’altra tra le idee salvaspazio che potete provare per rendere più libera, ordinata e originale la vostra cucina, poi, è quella di sfruttare la parte sottostante al tavolo. Un oggetto che tutti abbiamo e che si può rivelare più utile di quanto si possa pensare. Ma come fare? Semplicemente ponendovi sotto un altro piccolo tavolo su cui riporre eventuali oggetti, un carrellino, una piccola cassettiera con le ruote da utilizzare come porta stoviglie, ecc.

Insomma tutto ciò che vi può servire per apparecchiare la vostra tavola (ma non necessariamente solo quello) e che non sapete dove riporre o che volete spostare per guadagnare spazio per altro.

Idee salvaspazio semplici, veloci da attuare e che sapranno rendere la vostra cucina un luogo più funzionale, originale e con più spazio da usare in pochissime mosse. Per poter utilizzare in modo più libero l’ambiente cucina e tutti i suoi angoli segreti.