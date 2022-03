S frutta al massimo gli spazi di casa: ecco come trasformare la tua veranda e renderla un angolo di design con pochi semplici trucchi

Con la bella stagione alle porte e le prime giornate di sole il desiderio comune è quello di trascorrere più tempo all’aperto. Arredare la veranda di casa rendendola più accogliente è un’ottima soluzione. Ideale per bere un te con le amiche, per fare un aperitivo o come location per lo smart working, diventa un angolo da vivere. Oggi, in questo articolo, vogliamo svelarti 10 idee da sogno per arredare e rendere unica la tua veranda.

Non esiste un’unica tipologia di veranda: c’è chi la ricava da un balcone parzialmente chiuso, chi propone una struttura apribile, chi invece ha una vetrata che chiude totalmente l’ambiente lasciando solo passare la luce. Tra le soluzioni che vogliamo suggerirti trovi opzioni che si adattano alle diverse tipologie.

Creare un angolo di relax

Non importa che tu abbia una veranda chiusa o con vetrate mobili, la creazione di un angolo relax è la prima opzione ed anche una delle più apprezzate.

Ideale per leggere, per trascorrere un momento di benessere al sole o anche solo per fare 4 chiacchiere con le amiche: per rendere accogliente questa tipologia di ambiente ti consigliamo di utilizzare dei listelli in legno per creare l’effetto parquet e poi dar vita ad un mini salotto. Divani fai da te con pallet riciclati e tantissimi cuscini, oppure mobili appositi da giardino saranno perfetti.

Angolo bar shabby chic

Un’altra idea per poter sfruttare la tua veranda è quella di renderla un angolo bar in stile shabby chic. Come puoi fare? Soprattutto gli ambienti chiusi ma luminosi possono essere decorati utilizzando tantissimo bianco e la palette colori tipica dello stile d’arredamento shabby.

Tonalità pastello delicate possono essere adatte a creare un piccolo angolo bar dove gustare una tisana con le amiche ma anche cocktail all’ora dell’aperitivo.

Lavanderia con vista

Hai poco spazio a casa? Puoi utilizzare la tua veranda per creare un angolo lavanderia con vista. Come puoi fare? Prendi le misure del tuo ambiente, chiama un idraulico per far installare gli opportuni scarichi e crea lo spazio per lavatrice ed asciugatrice.

Guadagnerai un po’ di spazio in bagno dove solitamente si ripongono questi grandi elettrodomestici. Aggiungi poi qualche scaffale o mensola dove riporre i detersivi ed eventualmente anche un angolo per stirare con apposita asse e ferro da stiro.

Angolo giochi

Se hai figli sai che tenere in ordine la casa diventa impossibile: tantissimi giocattoli sparsi e ogni sera c’è necessità di riordinare tutto. Per quanto tu possa fare i salti mortali, molto probabilmente una visita improvvisa potrebbe metterti a disagio.

Un ottimo rimedio è creare per i più piccoli un angolo giochi tutto per loro, così che non ci siano giocattoli sparsi per casa. Sfruttare la veranda è quindi un’ottima idea: puoi installare tappeti, inserire diverse scatole e fare in modo che comunque l’ambiente possa essere fruibile anche per voi adulti.

Postazione per lo smart working

Ci sono molte aziende che non hanno tolto la possibilità ai propri dipendenti di continuare a lavorare in smart working; se sei tra le lavoratrici che ancora operano da remoto devi sapere che puoi certamente ricavare un ufficio in una zona luminosa della casa come una veranda.

Creare un ufficio a casa non è affatto difficile: utilizza una buona scrivania, una sedia comoda ed ergonomica, opta poi per una parete decorata da fiori ed elementi colorati per rallegrare la tua postazione.

Orto aromatico

Se hai un balcone all’aperto e in inverno le piante soffrono, una buona soluzione potrebbe essere creare un orto verticale. Un’ottima soluzione che non ruba spazio è quella di posizionare le erbe aromatiche su apposite bacheche da appendere ai muri. Puoi poi creare una piccola “giungla urbana” alternando altre piante colorate che reggano bene l’esposizione ai raggi solari.

Angolo barbecue per cene con gli amici

Un’altra idea è quella di creare un angolo per la convivialità. Soprattutto le cene d’estate con gli amici sono un’ottima idea che mette tutti d’accordo e cosa c’è di più estivo di una bella grigliata? Acquista un modello di quelli “senza fumo” così da poter essere utilizzato in tranquillità e sicurezza anche sul balcone. Poi aggiungi un tavolo allungabile e tante sedie richiudibili ma comode. Et voilà!

E se la veranda è piccola?

Arredare una veranda piccola? Niente paura, sappiamo che spesso nelle case moderne gli spazi sembrano ridotti o davvero striminziti ma con l’aiuto di alcune soluzioni intelligenti per case piccole si possono trovare opzioni vantaggiose. Un’idea? Cerca di disporre con cura i mobili scelti e soprattutto prediligi opzioni richiudibili e salvaspazio.

Stile navy

Se ami il mare puoi ricreare un piccolo angolo marittimo anche a casa. Come? Opta per colori come il bianco, il turchese e il sabbia. Gioca poi con decorazioni a tema. Puoi ad esempio riempire un barattolo di sabbia e conchiglie, un set rattan con cuscini bianchi e aggiungere poi decorazioni color corallo.

Aggiungi un’altalena

Un elemento di design che sembra di grande tendenza e che non può mancare se vuoi arredare la tua veranda è l’altalena. Fa tornare bambini e piace molto creando un vero e proprio angolo fotogenico dove leggere, scattarsi un selfie oppure semplicemente rilassarsi. Queste sono ottime idee per valorizzare verande e terrazzi in vista della bella stagione.