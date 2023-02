Il successo del maculato: come indossarlo senza errori

P er essere sensuale, elegante e casual non puoi dire di no al maculato: è una tendenza trendy e lussureggiante al contempo. Designer e stilisti non resistono al suo fascino, ma come abbinarlo?

Se vuoi sfoggiare un look audace e grintoso, non puoi rinunciare allo stile animalier. Il successo del maculato non ha età, conquista le donne e anno dopo anno resta irresistibile.

Maculato, lo stile dal successo senza tempo

La stampa animalier è una moda evergreen che fa il pieno sulle passerelle e invade le botique. È la tendenza giusta se vuoi essere glamour e sfoggiare uno stile ricercato. I grandi stilisti di ieri e di oggi non possono farne a meno: la fauna esotica è protagonista della moda di ogni epoca (e anche le star lo amano).

E così ecco che chi fa del fashion il proprio cavallo di battaglia non rinuncia alle squame di serpente, mentre le donne più vintage amano il black&white della fantasia zebrata.

Per non dimenticare la stampa tigrata, che sa reinventarsi in infinite varianti (tutte sensuali e di carattere). Per esaltare la tua femminilità non puoi rinunciare al maculato, che si conferma di successo stagione dopo stagione. Puoi sfoggiarlo con disinvoltura in abiti confortevoli e quotidiani, ma anche nelle occasioni più speciali. Come dire di no al leopardato per il party più atteso? E perché rinunciarci quando potresti infondere un po’ di energia a quell’interminabile giornata in ufficio?

La storia di una fantasia prestigiosa

Secondo le credenze radicate nelle società primitive, indossare le pelli di un determinato animale avrebbe conferito alla persona le sue qualità. Nell’antico Egitto, invece, la pelle di leopardo era simbolo di prestigio, configurandosi come un prezioso status symbol. A darle valore era anche la sua rarità: non a caso, si tratta di un animale esotico e difficile da cacciare.

Il successo della fantasia maculata si afferma intorno agli anni Venti del Novecento, diventando ben presto sinonimo di lusso ed eleganza. Ambito da molte donne, il leopardato è stato una costante tra le dive di Hollywood. Con i loro cappotti, i colli in pelliccia e gli accessori, hanno conquistato il mondo. È nel 1947, grazie all’estro e al genio di Dior, che la pelliccia maculata diventa un motivo stampato e da quel momento il suo successo è inarrestabile. Oggi il maculato è ovunque: puoi sceglierlo su una semplice t-shirt, sfoggiarlo con un paio di pantaloni, esibire la tua eleganza con un abito o una camicia, fino a cappotti e occhiali.

È proprio la pelliccia maculata ad affascinare icone e stilisti di fama mondiale. Catturata dall'arte di Giorgio De Chirico nella "Dama in Mantello di leopardo", già nel 1959 viene indossata con successo: è il caso della modella June Pickney, che all'epoca sfoderava cappotto e occhiali esorbitanti (con fantasia leopardata, naturalmente). Liz Taylor era fan del look maculato, mentre Barbra Streisand nel musical "Funny girl" affila il suo stile in pelliccia animalier. Nel 1988 Yves Saint Laurent per la sua passerella sceglie l'over leopardato. Kylie Minogue, invece, preferisce uno spolverino graffiante. Anche l'attrice Maeve Quinlan opta per il leopardato in occasione del red carpet 1999, sfoggiando un elegante long coat.

Una svolta arriva nel 2002 grazie alla creatività di Miuccia Prada, che fa del soprabito a chiazze il nuovo fashion statement da assalto. Alessandro Dell'Acqua crea un'altra variazione, optando per risvolti a contrasto. Insomma, il maculato è la scelta migliore se vuoi manifestare il tuo animo da pantera rock.

Come abbinare il maculato? Scopri i migliori outfit

Il maculato è uno stile sempre in tendenza ed è adatto di giorno e di sera, perfetto per le donne che non vogliono passare inosservate. Puoi indossarlo con un total look e spezzare con gli accessori. Le combinazioni di styling sono molteplici: puoi usare un cappotto over abbinato a top e gonna a matita. In alternativa, per un outfit veramente elegante, indossa soprabito e tubino. Anche le borse in fantasia maculata sono irresistibili.

Se nella city vuoi muoverti con stile ed esibire tutta la tua verve, t-shirt, pantaloni da jogger e sneakers ti regalano un outfit comodo e sportivo: come impreziosirlo? È sufficiente donare un tocco di vivacità con una giacca maculata a strati. Se non vuoi esagerare, procedi per step: bastano piccoli dettagli. Quindi, parti con un reggiseno che si intravede sotto una camicia bianca. Oppure scegli un top con fantasia tigrata, che ben si addice sotto una blusa o un cardigan total white. E se vuoi essere tremendamente audace, non rinunciare a scarpe in pendant.

Se il manto maculato è il tuo preferito, perché non osare con un cappotto? Puoi optare per colori più neutri oppure rinvigorire il tuo outfit con abbinamenti di colori piuttosto atipici. Quindi, prova a unire arancione e blu elettrico: sarà il cappotto giusto per dare colore alle giornate più fredde e uggiose. I modelli sono innumerevoli: ci sono forme ampie e morbide, ma anche quelle più ricercate dai colori sgargianti e con frange.

E perché non sfoggiare la stampa maculata indossando un bellissimo abito? È un escamotage versatile ed elegante al contempo. Per la bella stagione, scegli un abito senza spalline, perfetto con un paio di sandali raso terra. Se preferisci, indossa vestiti a collo alto: sono l’ideale per le donne più mature che non rinunciano a gusto e raffinatezza. E se ami i completi, scegli tailleur o giacca e gonna con fantasia maculata. Anche le donne che faticano a far andare d’accordo gli innumerevoli capi che riempiono il guardaroba non hanno nulla da temere. Il segreto del maculato? Sta bene su tutto: se vuoi osare puoi abbinarlo a colori accessi, ma se vuoi mantenere un tocco di compostezza in più puoi optare per l’intramontabile bianco e nero.