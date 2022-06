Infradito mon amour!

I nventate dagli egiziani come sandalo per le famiglie ricche, oggi le infradito vengono indossate da tutti perché comode, ariose, pratiche e coloratissime. Ecco le star che le hanno scelte

Nonostante spesso gli ortopedici sottolineino quanto infradito o ciabattine vadano utilizzate con moderazione, esattamente come sconsigliano di indossare un tacco 12 tutto il giorno, con la bella stagione, sfoggiare le amate infradito è diventata un'abitudine irrinunciabile. Un must a cui diventa difficile resistere con il caldo e gli abiti leggeri.

Da tempo "uscite" dal loro habitat naturale di spiaggia e piscina, le infradito oggi si adeguano a tutte le situazioni, dalle passeggiate al parco fino al red carpet. E la prova sono le celebrity che ci hanno mostrato negli anni i modi più svariati per indossarle: con i pantaloni della tuta e una T-shirt oppure con i classici chino, con gli abiti a sottoveste e le gonne gipsy nella versione day; con panta-palazzo, top crop e vestiti fruscianti, nel loro mood più sofisticato e prezioso by night.

Dall'antico Egitto ai nostri giorni

Che tu ci creda o no, questo sandalo "supertrendy" lo portavano i faraoni dell'Antico Egitto. Ed erano di gran moda. È proprio così: i sandali infradito furono inventati circa 3.500 anni fa. Queste calzature erano considerate uno status symbol e le possedevano soltanto i ricchi e i sacerdoti, e primi fra tutti i faraoni e i loro familiari. Menomale che i tempi sono cambiati e le possiamo indossare tutti.

Dalla gomma ai gioielli

Le flip flop - questo il nome con cui le infradito sono conosciute in tutto il mondo - più diffuse sono realizzate in materiale plastico: una suola bassa e flessibile, un plantare piatto e una "stringa" a forma di Y all’estremità superiore. Non esiste individuo al mondo che non abbia indossato almeno una volta nella vita questo classico modello di infradito per andare al mare o a fare un tuffo in piscina.

Ma le amate "infra" come ormai le chiamiamo tutte amichevolmente, non si fermano certo alle versioni basic in gomma. I modelli più gettonati sono quelli in cuoio con i lacci alla caviglia ma negli ultimi anni sono emerse anche "frizzanti" varianti sul tema dove la suola si è alzata e irrobustita e il mercato dei materiali si è aperto a spugna, piume e pelliccia. Il tutto, ovviamente, nelle tonalità più sgargianti e pop. E poi ci sono le infradito gioiello. Quelle che indossi e ti senti in una favola. Quelle che puoi sdrammatizzare con un paio di jeans o che puoi indossare a una cena di gala.

Come scegliere il modello giusto

Se dovete acquistare un paio di infradito, è giusto che le scegliate in base all’uso che dovete farne. Tutto infatti dipende da quando dovete usarle e in quale occasione.

Se lo scopo è quello di acquistare delle ciabatte informali per la casa allora è bene optare per delle infradito in gomma, plastica oppure sughero con una suola alta almeno 3 centimetri. E, se siete di quelle che sono sempre in movimento, è bene scegliere un prodotto di qualità medio-alta, comoda e antiscivolo.

Se ciò di cui avete bisogno invece sono ciabattine da usare in spiaggia, in piscina o magari per la doccia in palestra, allora è bene orientarsi sul modello più classico di infradito: quello con la suola bassa perché non è necessario avere dei sostegni particolari per piedi e schiena.

Se avete voglia di acquistare un paio di flip flop che vi accompagnino in diverse occasioni e che potete indossare durante tutto l'arco della giornata, è consigliabile optare per materiali di qualità che assicurino la giusta traspirazione e non lascino sudare il piede, e lo proteggano da eventuali irritazioni dovute allo sfregamento. E magari scegliere quelle con un ulteriore fettuccia a metà piede o il cinturino alla caviglia: così i piedi avranno un sostegno maggiore e resteranno fermi anche durante la camminata, evitando inutili fastidi.

La comodità, l’informalità e la freschezza sono solo alcuni dei vantaggi che queste calzature sono in grado di regalarvi, ma non scordate di coccolare i vostri piedi con pedicure, creme e smalti per estremità a prova di infradito!