Jennifer Aniston e i segreti per “stendere” un uomo al primo appuntamento

L a fidanzatina d'America in occasione del lancio delle sue barrette proteiche racconta la verità sui suoi due matrimoni e i segreti per "affrontare" al meglio il primo appuntamento

Forse non sarà riuscita a tenersi stretti Brad Pitt e Justin Theroux ma Jennifer Aniston è certamente riuscita a conquistare due degli uomini più affascinanti di sempre.

Il successo dei due matrimoni

E a chi parla di fallimento la bella californiana risponde: «I miei matrimoni con Pitt e Theroux hanno avuto molto successo, secondo la mia opinione personale. Quando sono finiti, è stata una scelta fatta perché abbiamo scelto di essere felici, e a volte la felicità non esiste più all'interno di quell'accordo».

«Certo ci sono stati dei problemi e non tutti i momenti sono stati fantastici, ovviamente. Ma, alla fine, questa è la nostra unica vita e non rimarrei in una situazione per paura. Paura di essere sola. Paura di non essere in grado di sopravvivere. Rimanere in un matrimonio per paura è come fare un torto alla propria vita. Quando il lavoro è stato fatto e sembra che non ci sia la possibilità che funzioni, va bene così. Non è un fallimento. Abbiamo questi luoghi comuni intorno a tutto questo che devono essere rielaborati, sapete? Perché rimandano a una mentalità molto ristretta».

Ex fidanzati e barrette proteiche

Insomma, solo parole gentili per gli ex storici che ora vengono annoverati tra i più cari amici. A raccontarlo è la stessa Jennifer Aniston in occasione del lancio delle sue barrette proteiche a base di collagene, uno snack di cui non può più fare a meno né durante le pause quotidiane quando le vengono gli attacchi di fame tra un pasto e l'altro, né prima dei suoi allenamenti. «Le tengo ovunque, persino in un frigorifero portatile in macchina. Non c'è niente da fare, sono e sarò sempre una "ragazza-barretta"»

Meditazione e Pilates

Oltre alle sue abitudini alimentari, Jennifer Aniston ha raccontato come la sua routine di benessere inizi con la meditazione ogni mattina: «Metto i piedi per terra e mi siedo davanti a un piccolo altare. Se sono via, trovo uno spazio alternativo. E anche se sono solo cinque minuti, 10 minuti, non posso pensare di incominciare la mia giornata senza prima meditare».

La star del Morning Show pratica tutti i giorni anche il Pilates per mantenersi in forma perché «è molto più semplice di altri estenuanti allenamenti», racconta scherzando sul fatto che non è una di quelle donne che si «ammazza di cardio e running» per arrivare in forma a un evento.

I segreti per arrivare perfetta al primo appuntamento

E, a proposito di "appuntamenti", la fidanzatina d'America ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza per «stendere un uomo al primo appuntamento».

Da dove partire se non dai capelli? Il suo taglio alla Rachel che la accompagna dai tempi di Friends - la sitcom di successo andata in onda per dieci anni dal 1994 al 2004 - è un must per Jen (come la chiamano gli amici) e prima di un incontro importante «lo rinfresco con qualche colpo di luce e faccio sistemare le punte, poi una maschera riequilibrante e nutriente e dopo la piega uno spray lucidante. La chioma è il mio punto di forza e se i capelli sono in ordine tutto il resto passa in secondo piano», racconta l'attrice.

«Se ho tempo mi affido alla mia facialist per un trattamento di un'ora rilassante che tonifica i muscoli del viso e migliora l'elasticità della pelle eliminando i gonfiori e sfoghi cutanei», spiega ancora Jennifer Aniston che suggerisce (per evitare gonfiori e riuscire ad entrare nel tubino da urlo che avete acquistato per l'occasione) nei due giorni prima di mangiare cibi poveri di sodio e bere oltre due litri di acqua.

«Il sorriso e lo sguardo, inoltre, devono essere in primo piano, ecco perché faccio una pulizia profonda e utilizzo una pasta sbiancante per rimuovere qualsiasi macchia tra i denti», sottolinea la star che racconta di impiegare anche tre ore per mani, piedi e trucco prima di un appuntamento importante.

A proposito di make up, la Aniston punta quasi sempre su uno smokey eye dai toni del grigio e del blu notte per enfatizzare i suoi occhi azzurro chiaro. E mai il rossetto rosso: «Per me solo nude e un velo di lucidalabbra».

Ora non vi resta che ascoltare i consigli della diva e lanciarvi nella vostra prossima avventura.