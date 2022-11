Jumpsuit: la tuta intera salva look

L a jumpsuit è un pezzo chiave del guardaroba della donna contemporanea per questo autunno-inverno 2022-2023. Basta un gesto per creare un outfit perfetto per ogni occasione. Da mattina a sera

Sexy in total black o white. Decisamente alla moda se scelta in denim oppure verde militare. E poi ci sono le versioni colorate amatissime dalle celebrity, le stampe fluo, le linee geometriche anni Settanta, l'animalier e il flower power. La jumpsuit è proprio il capo essenziale in qualsiasi stagione. Dove trovi un pezzo che veste per intero in un "jump"? Dall'ufficio al tempo libero fino a una serata elegante, la tuta è la perfetta alleata: basta un gesto per sentirsi belle. Senza sforzi. E il bello è che lo stesso modello lo si può sfoggiare in qualsiasi stagione: ti serve solo un blazer dal taglio Nineties, un maxi trench, un cappotto in cachemire o una giacca in pelle, un cardigan corto oppure oversize e degli stivali al posto di sandali e décolleté. E sei pronta per passare in un istante dalla primavera all'autunno.

Ma attenzione, perché la scelta della jumpsuit passa anche dalla fisicità. Se hai un fisico caratterizzato da fianchi larghi o gambe importanti ma dalla vita stretta, trova un modello che valorizzi il punto vita grazie a una cintura e che non stringa sulla gamba: opta per una tuta che cada dritta. Se hai bisogno di nascondere un po’ di pancetta sono invece da preferire le jumpsuit morbide nella parte superiore così che possano mascherare le rotondità di troppo.

Se hai gambe lunghe e affusolate devi metterle in mostra (anche in inverno con calze coprenti) e se invece hai un seno importante punta su una scollatura generosa. Infine se il tuo un fisico è longilineo puoi persino osare con versioni aderenti che sottolineano le curve.

Ecco le jumpsuit da avere subito!

I modelli in jeans da avere subito

Il look denim è tra i più fashion della stagione autunno-inverno 2022-2023 e già molte star hanno sfoggiato questo outfit che reinterpreta in chiave moderna gli indumenti da lavoro dei meccanici.

Ipa 1 di 5 Ipa 2 di 5 Ipa 3 di 5 Ipa 4 di 5 Ipa 5 di 5

Jumpsuit militare: un must have

Tra le tendenze di questa stagione fredda c’è anche lo stile military che continua a essere tra i preferiti dalle celebrity. La jumpsuit verde oliva è l'alternativa perfetta alle più "noiose" versioni nere.

Ipa 1 di 3 Ipa 2 di 3 Ipa 3 di 3

Casual con brio per il giorno

La tuta è decisamente comoda ed è uno dei motivi per cui sceglierla al posto di qualsiasi altro look. Con una jumpsuit si può camminare velocemente tra una riunione al lavoro e una lezione di yoga in pausa pranzo; ci si può sedere ovunque, anche accavallando le gambe, senza perdere in stile; e si può abbinare qualsiasi accessorio, dal tacco ai bikers fino alle sneakers. Senza sbagliare un colpo.

Ipa 1 di 10 Ipa 2 di 10 Ipa 3 di 10 Ipa 4 di 10 Ipa 5 di 10 Ipa 6 di 10 Ipa 7 di 10 Ipa 8 di 10 Ipa 9 di 10 Ipa 10 di 10

Elegantemente chic la sera

La tuta è una delle tendenze moda più forti. L’abbiamo capito quando tutti gli stilisti hanno deciso di puntare sulla jumpsuit per i look più riusciti della passerella. Indossare una tuta fa apparire chiunque immediatamente più cool. Allora, perché non svecchiare l’armadio e usarla anche la sera al posto del più classico vestito?

Ipa 1 di 6 Ipa 2 di 6 Ipa 3 di 6 Ipa 4 di 6 Ipa 5 di 6 Ipa 6 di 6