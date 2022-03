L a collezione Primavera/Estate 2022 si arricchisce di nuovi modelli multicolore, glam, super trendy. E alla decorazione (fatta a mano) dell'Unicorno, si aggiungono quelle di nuovi "amici": Sirenetta e Gattino!

Eccole, le mini fashioniste di tutto il mondo. Pronte a salutare la bella stagione a colpi di colore e fantasia. Per loro, Lelli Kelly ha preparato una sorpresa: Unicorn&Friends, la collezione Primavera/Estate 2022.

L’affascinante mondo degli Unicorni creato dal brand toscano, diventato ormai un cult, si arricchisce di tre nuovi modelli. E nessuna bimba potrà resistere!

Gli Unicorni

Cominciamo proprio dagli Unicorni, creature magiche che fanno sognare. Le nuove sneakers della linea Unicorn&Friends di Lelli Kelly li vedono protagonisti su uno sfondo fatto di fiori, arcobaleni, nuvolette, prati incantati. Un’esplosione di colori e allegria: anche le suole sono disponibili in differenti totalità, tutte ultra glam.

Un design unico e riconoscibile, che come sempre passa dalla più elevata qualità e da una lavorazione sofisticata quanto impeccabile. Basti pensare che le decorazioni con perline e paillettes sono tutte, e rigorosamente, ricamate a mano. Ma del resto, ogni scarpa Lelli Kelly è realizzata artigianalmente. Il plus in termini di originalità? I fiori glitterati sui lacci.

La Sirenetta

… Ma chi sono i Friends? La Sirenetta, innanzi tutto. E la magia Lelli Kelly, così, dai prati incantati e dai cieli scintillanti prosegue con un inaspettato tuffo nell’oceano. Un modello nuovissimo, pensato proprio per celebrare la bellezza del mare e invitare le piccole fashion lovers ad ampliare l’orizzonte dei sogni.

La Sirenetta fluttua in compagnia di pesci e cavallucci marini; sui lacci, al posto dei fiori, troviamo le stelle marine. Anche in questo caso, perline e paillettes sono note romantiche e glamour.

Il Gattino

E poi c’è un’altra new entry: lui, il Gattino. Un modello super trendy, perfetto per le bimbe dal cuore tenerissimo, innamorate del rosa e del fucsia. Sarà il fedele compagno di una stagione tutta da vivere in movimento!

Una collezione ricca

Doveroso ricordare che i modelli Unicorno, Sirenetta e Gattino fanno parte dell’iconica linea Decorata, che ha reso il marchio Lelli Kelly celebre a livello internazionale. Sono scarpe gioiello, impreziosite da un’infinità di decorazioni realizzate a mano.

La collezione Primavera/Estate 2022 di Lelli Kelly è composta da diverse tipologie di scarpe: oltre alle sneakers, perfette rappresentanti dello stile sporty-chic, troviamo le ballerine, ideali per completare gli outfit da cerimonia, e i sandali, indispensabili per godersi al meglio le giornate estive. Ricca è anche la palette di colori, tra cui spiccano il rosa, il fucsia, il lilla e l’azzurro. La collezione è disponibile sul sito ufficiale del brand.