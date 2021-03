C olori super cool, glitter e disegni ricamati sono gli ingredienti del successo di queste scarpe must have che le bambine indosseranno con qualsiasi look!

Camminare sulle ali della fantasia… Proprio come quelle che scintillano sulla nuova collezione di scarpe di Lelli Kelly per la primavera estate 2021. Che ci conduce in un viaggio nel magico mondo degli unicorni, su nel cielo tra gli arcobaleni cangianti con la nuova linea "Unicorni". Per piccole fashion victim.

Magiche proprio come gli unicorni, le nuove Lelli Kelly faranno fare l’upgrade di stile alla tua bambina. Colori, design e modelli sono la carta vincente di questa nuova collezione di scarpe, pensate per sognare a occhi aperti anche quando si cavalca la giungla urbana.

Molto accattivante la palette cromatica che spazia tra tinte vivaci e golose come il rosa, il bianco, il giallo, l'azzurro, il rosso e il fucsia. Il tutto accompagnato da glitter e paillettes che si posano leggeri sulla tomaia di alta qualità, e da decorazioni ricamate a mano che impreziosiscono ancora di più il tutto. Ogni scarpa infatti è realizzata artigianalmente e quindi unica.

Le Lelli Kelly sono amatissime anche dalle celebrities come Wanda Nara, Michelle Hunziker, Caterina Balivo, Federica Nargi, Martina Stella, Serena Autieri e da molte altre ancora che le hanno scelte per le loro piccole principesse. E non è un caso se la collezione in questione ha già avuto un eccezionale successo.

"Si tratta di un momento storico per il brand che ritorna protagonista in tutti i principali Paesi europei", afferma Leonardo Attilieni, art director e responsabile dell'area digital di Lelli Kelly. Che prosegue spiegando: "L'investimento economico è sicuramente importante e si inserisce all'interno di un'ampia strategia di crescita internazionale, volta allo sviluppo di nuove aree commerciali oltre che al consolidamento dei nostri mercati chiave".

Il fiore all’occhiello è senza dubbio il modello Unicorn, con il suo fascino universale che non conosce limiti né stagioni. E fa parte della più ampia linea “Decorata” che ha conquistato il cuore delle più piccole a livello internazionale. E, neanche a dirlo, per rendere omaggio alla bella stagione con tutte le sue sfumature c’è il particolare modello Unicorn Wings, in una variante speciale con le paillettes iridescenti multicolore.

Ma il mondo degli unicorni, si sa, non smette mai di sorprendere. Ecco quindi svilupparsi ulteriormente con i modelli dolly e sandalo che saranno imperdibili per l’estate: le bambine potranno indossarle da mattina a sera con uno stile casual ma finanche più elegante.

E per non farsi mancare proprio nulla ed essere la regina di quel mondo fatato ci sono anche le sneakers, impreziosite con accessori glam e decorazioni multicolore, perfette per rendere accattivanti i look casual e informali. Le ballerine, invece, sono indispensabili per completare gli outfit eleganti e da cerimonia. Non da ultimi i sandali, ideali per godersi al meglio le calde giornate estive.

Qualità, design, ricerca e innovazione sono gli elementi che rendono inconfondibili le scarpe firmate Lelli Kelly. Anzi, è proprio la qualità dei materiali a fare la differenza, opportunamente testati in modo da rispettare i più alti standard qualitativi internazionali. L’obiettivo da raggiungere stagione dopo stagione? Soddisfare sia i gusti delle bambine che le esigenze delle mamme.

Ed ora non ti resta che sfogliare la gallery e scegliere il tuo modello preferito. Scommettiamo non ce ne sarà soltanto uno in cima alla tua classifica dei "desiderata"?

Sneakers Unicorn rosa con glitter (LELLI KELLY) Sandali con glitter e arcobaleno ricamato (LELLI KELLY) Sneakers bianche e fucsia con gattino (LELLI KELLY) Sneakers con fiori ricamati (LELLI KELLY) Sneakers Unicorn azzurre con glitter (LELLI KELLY) Sneakers Unicorn bianche con glitter (LELLI KELLY) Sneakers Unicorn rosse con glitter (LELLI KELLY) Sneakers Unicorn gialle con glitter (LELLI KELLY) Dolly con arcobaleno ricamato (LELLI KELLY) Sneakers bianche con cuori rossi ricamati (LELLI KELLY) Sneakers Unicorno con stampa (LELLI KELLY) Sneakers viola con glitter (LELLI KELLY) Sneakers rosa con glitter (LELLI KELLY)