D a Il Rosso e il Nero a Madame Bovary: 5 libri apprezzati dalla critica che dovresti leggere subito.

Dalle librerie agli store online, ogni giorno vengono pubblicati nuovi libri da scoprire e leggere, adatti ai gusti di diversi lettori. Esistono però alcuni testi che tutti dovrebbero conoscere e che, nel corso degli anni hanno ottenuto un enorme successo, segnando la storia della letteratura e conquistando non solo i lettori, ma soprattutto la critica. Da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che ci trascina in Sicilia, in un’epoca di grandi cambiamenti, a Madame Bovary di Gustave Flaubert che ci fa conoscere un personaggio impossibile da dimenticare: cinque libri apprezzati dalla critica da leggere il prima possibile.

Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa

Un capolavoro della letteratura italiane e un libro che ha segnato un’epoca, Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa è un romanzo imperdibile, scritto in maniera magistrale. Il libro ci porta alla scoperta di una famiglia nobile siciliana che vive i cambiamenti della Sicilia con il passaggio dal regime borbonico al nuovo Regno d’Italia, fra decadenza e la fine di un’epoca. Il Gattopardo è stato portato sul grande schermo dal regista Luchino Visconti e nel 1959 ha vinto il Premio Strega. “Se vogliamo che tutto rimanga com'è – recita l’autore in una celebre frase del romanzo -, bisogna che tutto cambi.”

Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes

Entrato con prepotenza nell’immaginario collettivo, Don Chisciotte è un personaggio indimenticabile. Nel romanzo Miguel de Cervantes racconta le sue avventure insieme al fedele scudiero, portandoci nella letteratura spagnola di ben 400 anni fa. A colpire è soprattutto quanto alcune tematiche (e sfumature psicologiche) siano attuali. Quando si accorge di non poter sognare, Don Chisciotte è ognuno di noi ed è impossibile non sentirsi vicino a lui. Fra divertimento, disincanto e un linguaggio straordinario, questo romanzo ha conquistato critica e pubblico. “Pensare che le cose di questa vita abbiano da durar sempre ferme in un punto è pensare inutilmente – spiega il protagonista del libro -; sembra anzi che la vita giri tutto a tondo, vo’ dire torno torno: la primavera segue l’estate, l’estate l’autunno, l’autunno segue l’inverno, l’inverno la primavera, e così torna il tempo a roteare ininterrottamente; sola la vita umana corre alla sua fine più veloce del vento, senza aspettare di rinnovarsi, se non sia nell’altra che non ha confini che la limitino.”

Anna Karenina di Lev Tolstoj

Pietra miliare nel cammino di ogni lettore, Anna Karenina è un romanzo che non lascia indifferenti e che, non a caso, è stato inserito più volte nelle liste dei libri più belli di sempre. Se la scrittura è perfetta a colpire è soprattutto la storia, così tanto che, nonostante la lunghezza del testo, si arriva all’ultima pagina sperando con non sia finita. Il romanzo, uscito nell’Ottocento, risulta ancora moderno, così tanto che il Time l’ha messo al primo posto fra gli scritti irrinunciabili. “Quelli che comprendono solo l’amore non platonico parlano a vuoto di dramma – scrive Tolstoj -. In un amore simile non può esservi dramma. "Vi ringrazio umilmente per il piacere, i miei rispetti" ed ecco tutto il dramma. E per l’amore platonico neppure può esservi dramma perché in un amore simile tutto è chiaro, puro”.

Madame Bovary di Gustave Flaubert

Fra i capolavori della letteratura francese, Madame Bovary è un libro meraviglioso, struggente e unico. Un romanzo che è in grado di toccare le corde dell’anima e invadere i pensieri del lettore anche molto dopo l’ultima pagina. La storia è quella tragica e decadente di Emma Bovary, una donna che non trova pace e, dopo un matrimonio privo di amore, cercherà la felicità (senza successo) fra le braccia di molti amanti, sino all’inevitabile morte. “Nel profondo del suo cuore, aspettava che accadesse qualcosa – si legge - . Come i marinai naufraghi, rivolgeva uno sguardo disperato alla solitudine della sua vita, nella speranza di scorgere una vela bianca tra le lontane nebbie all’orizzonte… Ma non accadeva nulla; Dio voleva così! Il futuro era un corridoio oscuro e la porta in fondo era sbarrata”.

Il Rosso e il Nero di Stendhal

Un racconto avvincente e dalle mille sfumature, ambientato nel periodo della Restaurazione post-napoleonica. I personaggi sono dipinti in modo vivido e reale, così tanto che sembra di averli di fronte ai propri occhi. La prosa di Stendhal è un vero capolavoro, non a caso il libro è stato inserito nella lista dei dieci più letti al mondo, osannato dagli studiosi e dalla critica. La storia parte dall’assassinio della figlia di un notaio, uccisa dal suo amante, e ci trascina in un turbinio di sentimenti ed eventi. “Ciò che caratterizza le grandi passioni è l'immensità degli ostacoli da superare e l'oscura incertezza dell'evento”, recita il romanzo.