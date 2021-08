A mate le serie tv e volete tornare ad immergervi nelle vostre preferite? Ecco 5 libri italiani da cui sono stati tratti show di successo, da inserire subito nella vostra lista delle letture.

Vi siete innamorate di una serie tv che vi ha fatto battere il cuore o che vi ha tenuto con il fiato sospeso per tutto il tempo, e ora volete rivivere quelle emozioni? C'è un modo diverso per godere nuovamente delle avventure del vostro show preferito: trovare il romanzo che è servito da spunto per la sua realizzazione. Ecco 5 libri italiani da cui sono state tratte serie tv di grande successo, una splendida idea per l'estate.

Anna, di Niccolò Ammaniti

Pubblicato nel 2015, solo alcuni anni dopo Anna è arrivato sui nostri schermi, grazie all'omonima serie tv in 6 puntate distribuita da Sky e in streaming su Now. Il romanzo distopico è una lettura che coinvolge e affascina, tenendoci incollate alle pagine sino alla parola "fine". Niccolò Ammaniti, autore di tanti altri grandi successi della letteratura italiana come Io non ho paura, questa volta ci porterà in un mondo post-apocalittico.

Anna è ambientato nella Sicilia della nostra epoca, ma i giovani protagonisti del libro non si muovono certo in un ambiente a noi conosciuto. Un morbo misterioso ha infatti decimato la popolazione mondiale, senza però colpire i più piccini. Nel giro di pochissimo tempo, i bambini dovranno così trovare il modo per cavarsela da soli. E si troveranno alle prese con una realtà drammatica che, seguendo le orme della giovanissima Anna, impareremo pian piano a conoscere.

Gomorra, di Roberto Saviano

Genny Savastano e i suoi sodali ci hanno sorprendentemente conquistato in una serie tv tutta italiana che ha ben presto raggiunto il successo in tutto il mondo. Siamo in attesa della quinta stagione, quella che tirerà le fila dello show e che ci emozionerà per l'ultima volta. Ma nel frattempo possiamo ritrovare le sue atmosfere criminose nella realtà così magistralmente descritta da Roberto Saviano in Gomorra. Il romanzo, edito nel 2006, è stato tradotto in ben 52 lingue.

Quello di Saviano, come esemplifica chiaramente il sottotitolo del libro, è un "viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra". Affrontando senza filtri uno dei temi più drammatici della nostra epoca, il libro ci porta alla scoperta di quel volto della Campania che non vorremmo vedere, di quella realtà nascosta sotto agli occhi di tutti. È un'opera che ha raccolto critiche e applausi, un lavoro controverso che ancora oggi, a 15 anni di distanza, ci racconta una verità dolorosa.

L'allieva, di Alessia Gazzola

Cambiando completamente genere, tra i libri italiani da cui sono state tratte serie tv c'è L'allieva. Il medical thriller ci conduce per mano nelle drammatiche - e al contempo stesso buffe - vicissitudini che la giovane studentessa Alice Allevi si trova a dover affrontare nell'inseguire il suo sogno, diventare un bravo medico legale. Affondando nella sempre prolifica vena del mondo giallo, ma con uno spruzzo di ironia, la scrittrice emergente Alessia Gazzola ha creato un vero e proprio caso letterario sin da subito destinato al successo.

Dal primo romanzo della Gazzola è stata tratta l'omonima serie tv, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Impossibile non innamorarsi di Alice. La ragazza possiede una viva intelligenza e una perspicacia che la porterà ad indagare sui casi che le piombano sul tavolo operatorio. E dopo aver divorato L'allieva, sarà inevitabile lasciarsi tentare dagli altri libri della saga letteraria. Una lunga lista da aggiungere inevitabilmente a quella delle nostre prossime letture.

L'amica geniale, di Elena Ferrante

La prima stagione de L'amica geniale si è rivelata un prodotto vincente, in un crescendo di emozioni che ha conquistato il pubblico. Ma il romanzo da cui è stata tratta è un vero capolavoro, in grado di catapultarci in un lampo nella Napoli degli anni '50, regalandoci un'atmosfera sorprendente. L'amica geniale, il primo libro della tetralogia di Elena Ferrante, racconta l'amicizia di due ragazzine e il suo evolversi con il trascorrere degli anni, in un intreccio in cui confluiscono sentimenti contrastanti.

Anche in questo caso, L'amica geniale non è che la prima tappa di un'avventura incredibile. La saga è composta da quattro romanzi, ciascuno a suo modo intrigante. Lenù e Lila, che abbiamo conosciuto bambine, sono ormai cresciute e le loro strade si sono separate. Ma quel legame che le univa da piccine non si è ancora spezzato. E seguire le loro vicende è sempre più emozionante. Da ciascun libro è stata tratta una stagione della fortunatissima serie tv, che troverà conclusione probabilmente il prossimo anno con il quarto ed ultimo ciclo di episodi.

Diavoli, di Guido Maria Brera

Infine, eccoci catapultate in un thriller che affonda saldamente le sue radici nel mondo della finanza odierna, tra intrighi in grado di sconvolgere per sempre l'ordinamento mondiale che oggi conosciamo. Diavoli, il romanzo di Guido Maria Brera (il marito di Caterina Balivo), è un'opera forse un po' difficile da affrontare. Soprattutto per chi è digiuna di ciò che riguarda argomenti come il trading e le attività finanziarie.

Tuttavia, la trama conquista subito l'attenzione coinvolgendoci nel drammatico avvicendarsi di omicidi, tranelli e delusioni che il protagonista, Massimo Ruggero, si trova a dover affrontare all'improvviso, e che rischia di stravolgere per sempre la sua vita - o addirittura di porre fine ad essa. Dal libro è stata tratta l'omonima serie tv, che vanta un cast eccezionale. Da star italiane come Alessandro Borghi e Kasia Smutniak a grandi attori internazionali quali Lars Mikkelsen e Patrick Dempsey, ci hanno regalato un brivido incredibile.