Lipgloss nails, la moda delle unghie con effetto lucidalabbra

S ei nails addicted? Allora non puoi perderti la tendenza del momento, perfetta per essere elegante e chic

Se oltre a trucco e capelli ami prenderti cura delle unghie, non puoi ignorare la tendenza del momento. Le lipgloss nails sono il trend più gettonato. Una moda irresistibile e perfetta per sfoggiare un look fine ed elegante. Ma di cosa si tratta e come si realizza?

Lipgloss nails, la moda del momento

Chic, luminose e glamour, dal tocco delicato e con un gusto raffinato: le unghie effetto lipgloss piacciono proprio a tutte le donne. Sono perfette per quelle più mature, che con i colori sgargianti si sentono fuori luogo. Sono l’ideale per le lavoratrici incallite, che preferiscono sfoggiare un look sobrio ed elegante. E anche le più giovani non resistono al suo fascino semplice ma sensuale.

Il nome lascia poco spazio ai dubbi: la sua somiglianza al lucidalabbra è innegabile, ma dimenticati quella sensazione appiccicosa che provi sulle labbra ogni volta che indossi il tuo gloss preferito. La nuova tendenza in fatto di unghie ne imita solo la lucentezza e la finitura morbida. Se ami la manicure nude e vuoi esibire tutta la tua eleganza, le unghie effetto lucidalabbra sono giuste per te. Se non ami sfoggiare troppi colori, l’effetto nude - sul trucco come sulle unghie - è quello che ci vuole: con la tendenza lipgloss dai alle tue unghie un risultato glossy, naturale e luminoso.

Come realizzarle

Per sfoggiare unghie lipgloss devi partire dalla base dell'unghia nuda e aggiungere uno strato di gloss (con tinta rosa, optando per la gradazione che preferisci). In questo modo, creerai un effetto fresco e delicato.

Tuttavia, prima di armarvi di smalto, è bene seguire alcune accortezze: sono l’ideale per vantare delle unghie davvero curate. Quindi, assicurati che siano pulite, limate e lucidate. Se vuoi nascondere un’unghia un po’ rovinata, puoi aggiungere un paio di strati extra di top coat trasparente. Così facendo, otterrai un rosa semi-opaco: perfetto per togliere l’imperfezione, senza rinunciare all’effetto lipgloss. Inoltre, per le occasioni speciali, perché non aggiungere un gloss trasparente con scintillii? Per concludere, passa anche due strati di top coat gel ultra lucido.

Insomma, per realizzare l'effetto lucidalabbra non devi essere una professionista. L'operazione è semplice: applica prima un velo di smalto rosa sulle unghie, poi un gloss trasparente perlato o con brillantini. Infine, aggiungi due mani di smalto gel ultra lucido.

Anche le star non rinunciano alle lipgloss nails

Se ti piace osare e vuoi donare un pizzico di audacia in più al tuo look, rendi le tue mani veramente strepitose. Per farlo, segui l’esempio di Jennifer Lopez. Anche la cantante non rinuncia alla nuova tendenza in fatto di nails e ne dà una sua personale interpretazione. In che modo? JLo sceglie unghie con effetto lucidalabbra e aggiunge un dettaglio luccicante.

Sfoggia unghie dalla forma a mandorla, impreziosite sulle punte da un sottile bordo di glitter argento.

Insomma, anche le celebrità non rinunciano alle lipgloss nails. La manicure appare naturale, lucida e di classe. Se un effetto candy e troppo delicato proprio non ti si addice, non rinunciare ai dettagli mozzafiato. Naturalmente, ogni donna può arricchire la manicure con una sua personale versione, ma è fondamentale che la base abbia un aspetto bagnato.