Non c’è dubbio che le unghie a mandorla siano le più di tendenza del momento: lo ha stabilito anche uno studio dell’Open Study College che ha comparato le ricerche fatte su Google in Gran Bretagna. Ma non c’è bisogno di ricorrere ai ricercatori per capirlo: basta guardare le mani delle celebrità, delle influencer, delle ragazze che incontri per strada e, probabilmente, anche le tue. Colori di tendenza, lunghezze, stili particolari… i modi con cui giocare con la tua manicure sono tantissimi. Forse però trovare quello giusto per te può risultare difficile ed avere qualche idea a cui ispirarsi può essere davvero utile.

Cosa sono le unghie a mandorla

Partiamo dalle basi: cosa sono le unghie a mandorla? Chiamate anche almond nails, prendono il nome proprio dalle mandorle con cui condividono la forma. La base è larga e i bordi laterali sono più stretti e vanno ad arrotondarsi leggermente sulla punta. E’ uno stile versatile e adatto a ogni occasione, perfette ma soprattutto è l’ideale se si vuole far apparire le dita più affusolate e sottili.

1.Soap nails

Con le unghie dalla forma a mandorla è perfetta la soap nails manicure. Uno smalto dal colore delicato, rosa, nude o latte, che ricorda una saponetta profumata. È uno stile che piace molto alle vip, da Victoria Beckham a Kylie Jenner e che può essere sfoggiato in ogni occasione.

2. French manicure

La french manicure si adatta a unghie di qualunque forma, ma su quelle a mandorla dà il meglio di sé. La versione base ha la lunetta superiore bianca, ma se vuoi portare un tocco di brio al più classico degli stili puoi sempre scegliere un colore acceso, uno pastello, oppure glitterato. Puoi anche provare quella doppia, che enfatizza la forma grazie a una sottile riga che parte dalla base e si allunga verso il centro dell’unghia.

3. Unghie a mandorla con applicazioni gioiello

Le unghie con applicazioni gioiello, dette anche gem nails, sono arricchite da dettagli pieni di luce. Si tratta di una manicure scintillante grazie all’applicazione di strass, pailettes o piccole gemme che valorizza l’unghia a mandorla. Potresti sceglierle colorate da sparpagliare su tutta l’unghia, oppure neutre da allineare alla base o da mettere a forma di fiore al centro. Insomma, c’è solo da sbizzarrirsi con la fantasia per trovare lo stile che fa per te.

4. Nail art 3D

La nail art 3D consiste nell’applicazione di figure tridimensionali sull’unghia. Sono decorazione in rilievo di grandi impatto e che possono variare da dettagli piccoli e discreti a forme più grandi e decisamente vistose. Soprattutto in questo secondo caso, preferisci un’unghia a mandorla molto lunga: l’effetto sarà ancora più wow!

5. Unghie rosse

L’unghia a mandorla laccata di rosso è la scelta perfetta se ami il vintage e lo stile retro. Era la manicure più amata negli anni Cinquanta, e oggi è tornata sulla cresta dell’onda. Non la sfoggia solo chi nello stile si ispira alle pin-up, ma tutte le donne che vogliono dare un’immagine di sé elegante e sofisticata, comunicando self-confidence e sensualità.

6. Glazed donuts nails

Le unghie a mandorla con effetto glazed donuts le ha riportate alla ribalta Hailey Bieber e in breve hanno fatto impazzire le sue follwer diventando un vero fenomeno social. L’effetto glassato è golosissimo, con una leggera trasparenza e i riflessi perlati, ed è l’ideale se il tuo è uno stile demure.

7. Nail art floreale

Margherita, rosa, campanula, girasole, ibisco, calla, tulipano… le varietà di fiori sono infinite e tutte sono perfette per decorare la manicure. Con la sua forma dolce e delicata, l’unghia a mandorla si sposa perfettamente con la nail art floreale. Per un effetto ancora più fresco prediligi colori pastello o neutri per lo smalto. Puoi anche decidere di decorare solo alcune unghie e lasciare le altre in tinta unita.

8. Cat-eye

La manicure cat-eye ha effetti tridimensionali che ricordano gli occhi luminosi e cangianti dei gatti, ai quali deve il nome. Si ottiene grazie a smalti in gel contenenti particelle metalliche che, dopo essere attivate da magneti, catturano la luce in modi inaspettati. Su un’unghia a mandorla, classica e vagamente retò, questa manicure che sembra arrivare direttamente dal futuro crea un mix sorprendente.

9. Unghie a mandorla nei colori di tendenza

I colori da preferire per la manicure nella stagione in arrivo saranno il blu, l’acquamarina, l’azzurro e il carta da zucchero. Perché allora non unire le nuance più cool alla nail shape più amata? Le unghie a mandorla in queste tonalità ti faranno essere la più trendy. E se te la senti di osare, prova a fare un’unghia per ogni sfumatura.

10. Stampa animalier

Se il tuo stile è ruggente e il tuo carattere indomito, potresti stupire tutti con una nail art animalier. Quella leopardata è un grande classico, ma puoi osare anche con un più inusuale zebrato o un tartarugato di grande tendenza. Puoi decorare a macchie o strisce tutta l’unghia, oppure solo una parte, ma anche giocare con i colori e sbizzarrirti con basi fluo.

