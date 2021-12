5 luoghi da fiaba che dovresti proprio visitare a Natale

C i sono luoghi da fiaba da visitare a Natale, location ricche di magia, suggestioni e uniche nel loro genere: eccone cinque

Il Natale è il periodo più favoloso dell’anno. Ci sono posti in cui tutto questo è amplificato: luoghi da fiaba da visitare a Natale.

E, a meno di non essere dei Grinch, i desideri in questi mesi assumono contorni magici e le possibilità ci sembrano infinite.

Alcune location si trasformano e ci proiettano direttamente in una favola fatta di luci e di quel pizzico di magia che fa bene ad ogni età.

E diciamoci la verità: chi è che in questo periodo dell’anno non ha voglia di sognare un po’?

Abbiamo selezionato alcune location italiane particolari e uniche nel loro genere. Posti dal sapore fiabesco, che ci regalano quell’atmosfera unica delle festività del Natale. Una sensazione da tenere stretta per portarla con noi nel cuore per tutto l’anno, come un dono prezioso e unico.

Gubbio

Gubbio è una città ricca di storia e bellezza ogni giorno dell’anno, ma a a dicembre si trasforma e diventa il perfetto luogo da fiaba da visitare a Natale.

A partire da una delle sue attrazioni più famose: un gigantesco albero di Natale che illumina la città.

Entrato nel 1991 nel Guinnes dei primati, si estende lungo il monte Ingino. La sua altezza è di oltre 650 metri ed è composto da 250 punti luce di colore verde. La stella realizzata in cima all’installazione ha, invece, una grandezza totale di circa mille metri quadri con oltre 200 luci a farla brillare.

Uno spettacolo unico capace di lasciare a bocca aperta e che ci fa immergere direttamente in una favola ricca di magia.

Ma non solo, perché Gubbio in questo periodo si trasforma in una vera e propria città del Natale con – tra le tante cose – mercatini e ruota panoramica. E, dal momento che si è nella cittadina umbra, da non dimenticare i tre giri intorno alla Fontana del Bargello per diventare un Matto patentato.

Manarola

Le Cinque Terre sono una delle mete più amate della Liguria, la cui attrattiva non si è mai sopita.

Anzi se mai si potrebbe affermare che è aumentata negli ultimi mesi con l’uscita di Luca, film di animazione prodotto da Pixar Animationd Studios in co – produzione con Walt Disney Pictures.

Quindi, se avventurarsi sulle tracce di Luca (partendo da Vernazza) è stata un’esperienza provata da molti turisti, ora c’è una ragione in più per visitare le Cinque Terre e - in questo caso specifico - Manarola.

Si tratta di un luogo da fiaba da visitare a Natale, perché ogni anno qui viene allestito uno straordinario presepe che si snoda su una delle colline a picco sul mare, tipiche di questo tratto di costa ligure.

Viene considerata la natività più grande al mondo ed è realizzata con 250 figure e tantissime luci. Uno spettacolo unico, ricco di suggestione, che ci fa provare la sensazione di trovarci in un dentro una favola di Natale fatta di meraviglia e magia.

Il presepe, anche quest'anno, è stato allestito sulla collina delle Tre Croci e rimarrà installato fino al 30 gennaio 2022.

Aosta

Se il periodo delle feste vi fa correre subito alla mente mercatini, dolci e la montagna, allora il luogo da fiaba che dovete vistare a Natale è Aosta.

Qui viene organizzato ogni anno un appuntamento davvero speciale: Marché Vert Noël.

Si tratta di un mercatino che si snoda all’interno dell’area archeologica del Teatro Romano, dove viene allestito un villaggio alpino composto da più di 30 chalet. Coinvolta anche l’area pedonale dell’Arco di Augusto.

Sapori, artigianato e appuntamenti pensati per tutta la famiglia.

Bressanone

Un vero e proprio spettacolo fatto di luci e musica, per assaporare una storia portata in scena da due attori che interagiscono con uno scenario di sorprendente bellezza.

A Bressanone (Alto Adige) torna il Liora Light Musical che si tiene presso il Palazzo Vescovile (o Hofburg).

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere che sarà attiva fino al 6 gennaio 2022. Uno show speciale e ricco di magia, perfetto sia per il pubblico più piccolo che per i grandi. Per vivere la fiaba in prima persona in una location inconsueta e di grande impatto.

Matera

Se c’è un luogo unico nel suo genere quello è Matera, in Basilicata. Patrimonio dell’Umanità UNESCO, Capitale europea per la Cultura 2019, Matera è una città straordinaria, affascinante e particolarissima.

Immaginatevi di vivere proprio qui l’atmosfera suggestiva delle festività: in questo periodo la Città dei Sassi ci regala una vera e propria immersione in un luogo da fiaba da vistare a Natale.

Da non perdere il presepe vivente nei Sassi, giunto alla sua undicesima edizione, che si tiene ogni fine settimana fino alla conclusione prevista per domenica 9 gennaio.

Grazie alle visite itineranti si può godere della magia di un luogo unico, che assume le sembianze della perfetta location da vivere in occasione del Natale.

A fare da contorno tanti altri eventi che mirano a far scoprire le specialità enogastronomiche della località della Basilicata e musica.